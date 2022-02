Quemar la imprenta

Cuando se habla de la utilidad de la cadena de bloques/blockchain aparecen los quema imprentas aportando datos sobre especulación, gasto energético, estafas, dark web y nada bueno. He creído interesante incluir alguna de las propiedades que esta tecnología aporta y que no tienen nada que ver con los NFTs. Por ejemplo, para los registradores de la propiedad quienes están colaborando en la creación de una aplicación con tecnología blockchain para el depósito y publicidad del Libro del Edificio -es donde se puede consultar el registro del historial e incidencias de un edificio. Esto se hace a través de un contrato inteligente. Todos los NFTs son contratos inteligentes, pero no todos los contratos inteligentes son NFT y este caso que les he comentado es uno de estos.

Cambiando de tema, hace unos meses, hablando con un fotógrafo profesional alicantino sobre las posibilidades que ofrecía Google a la hora de ganar un dinero vendiéndole las fotos que él hacía, me dijo que lo máximo que había recibido fueron 60€ y esto fue un día de suerte. Hay mucha gente aficionada a la fotografía, profesionales o no, que venden por unos céntimos, o poco más, sus imágenes. Les propongo algo muy fácil, para que comprueben por ustedes mismos las posibilidades que ofrece la cadena de bloques. Escriban ecency.com/creative/hive/-194913 en su buscador de Internet y entrarán directamente en la comunidad de amantes de la fotografía en la blockchain de Hive. Hay varias comunidades dedicadas a exhibir distintas formas de arte. Éstas son algunas de las centradas solo en fotografía: Black and White, Photography Lovers, Photography. A diferencia de lo que ocurre con las imágenes que se envían a Google, las fotografías que se comparten en Hive no dejan de ser propiedad de quien las ha subido/compartido y como ven, el contenido es premiado por la audiencia/comunidad.

Como les comenté en otra ocasión: que no sea el idioma el que les deje fuera. Utilicen los traductores o busquen contenido en español, que lo hay. Este perfil ecency.com/@muendomanure/post pertenece a un estudiante de cine que ha sabido sacar partido a la creatividad que le rodea en la universidad y en su vida. Acabo de recordar que tenemos una Facultad de Bellas Artes en Altea #AhíLoDejo. A ecency.com/@josemalavem/posts profesor universitario, le gusta la poesía y la comparte, pero no pierde los derechos de sus creaciones y además ve remunerado su contenido, ¡Cuántos relatos compartidos en Facebook!.

A quienes están más concienciados con el tema medioambiental y creen que por acercarse al mundo de la cadena de bloques, a la Web 3.0, van a contribuir a que haya un mayor gasto energético, incluso despilfarro, solo darles un dato: la banca tradicional consume el doble que el señalado Bitcoin. Y algo más, rastrear la energía que consumen las distintas cadenas es bastante más sencillo y transparente que hacerlo con el sistema bancario actual o con el oro, sectores que no suelen dar datos directos a este respecto (Fuente: Galaxy Digital Mining). Para terminar, he sido invitada a participar en un servidor en Discord- otra red social- con token propio, cuyo administrador es un artista granadino del que les hablaré más adelante. La idea es crear una comunidad de artistas, donde se hagan subastas de arte utilizando el propio token de la comunidad y las, los creadores puedan tratar directamente con los potenciales compradores, ¿Cómo se lleva a cabo esto?, pues no lo sé, por eso he aceptado la invitación, para aprender. Si quieren unirse, sean artistas o no, deben descargarse la aplicación de Discord- es gratuita- y acceptar la invitación que les dejo en Twitter, en la cuenta de @GiC_ART o bien en la bio de Instagram, en

@gicvirtualartgallery