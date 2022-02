Españoles por la blockchain

Clico sobre una invitación que me habían enviado y al momento me veo en medio de una conversación que no termino de entender. -ty bruh-, decía alguien. -uw np-, contestaba otra persona. Esto ocurría en un canal de un servidor de la aplicación Discord- una red social- donde se «lanza» dinero, cantidades que van desde céntimos a cientos de dólares. Es una forma de dar a conocer o promover ciertas criptomonedas. Los usuarios entablan conversaciones tipo a lo que se hacía en los canales de IRC, pero distinto, entre las que se cuelan drops/lanzamientos. El mensaje que aparece en pantalla es algo así: $airdrop $100 (nombre de la criptomoneda) 1h-, las personas participantes tienen una hora para clicar sobre la imagen que aparece junto al drop/lanzamiento. Después de esto, lo normal es que alguien diga,- ty bruh/ thank you brother/ gracias hermano. Y que se reciba una contestación tipo,- uw np/ you are welcome no problem/ gracias sin problema. Hay muchas otras abreviaturas, como Idk/ I don’t know/ no sé, que hacen difícil situarse a la primera. De repente leo,- Olé!, y me hacen chiribitas los ojos, ¡Qué alegría!, parece que hay un español o española -quién sabía en ese momento- por aquí. -Hola, ¿eres español? Resultó ser un granadino, artista multidisciplinar con preferencia por la música y las artes plásticas, además de experiencia en el mundo de los NFTs. Uno8 es el nombre artístico de Alex, quien está convencido del valor que los NFTs aportan a una obra de arte física. Un ejemplo de lo que les digo: «El token-no-fungible/NFT da la posibilidad a los herederos, o al propio artista, de recibir beneficios de las próximas ventas de una obra que ya ha sido vendida».

Imaginemos que esta pintura (imagen de la derecha) del artista Zouhair Oitache llamada Business Gorilla que va a ser subastada el próximo día 25 en el servidor de SKR de Discord, es revendida por la persona que la adquire en esa subasta. Un porcentaje de la revalorización de esta obra iría directamente a quien corresponda ¿Y cómo se asegura esto? A través del contrato inteligente, es decir, del propio NFT y sus características que no pueden ser alteradas en ningún momento porque es una información que está en la blockchain/cadena de bloques. Todo lo que se sube/comparte en la cadena de bloques permanece en ella de forma inalterable e indefinida. El servidor de SKR que les he comentado, está administrado por Uno8, quien como artista que es, sabe de las ventajas de poder vender directamente sus obras sin intermediarios, llegando a cualquier parte del mundo. Se ha creado una criptonomeda para ser utilizada dentro de la propia comunidad SKR que se compone de artistas de todo tipo y usuarios interesados en el tema. Las decisiones que atañen a las actividades y a la gestión de los fondos se hace de forma comunitaria, ya que la intención es que sea un servidor que funcione tipo cooperativa; todas las opiniones importan y son consideradas. Los movimientos que se hagan desde la cartera que contiene las criptomonedas de la comunidad están reflejados en la blockchain de forma transparente y no se puede hacer uso de estos fondos de forma personal puesto que están en una cartera multifirmas. Es el mismo servidor del que les hablé al final del escrito de la semana pasada y al que pueden acceder a través del enlace que hemos dejado en Twitter, @GiC_ART, o si lo prefieren, en la bio en Instagram, @gicvirtualartgallery. Esta semana nos hemos encontrado por allí con varios usuarios y usuarias nuevas que han podido comprobar la disposición que existe para la ayuda mutua. Les comentaré cómo les va por la blockchain a estos artistas y el resultado de la primera subasta en SKR la próxima semana, hoy ya me he quedado sin papel. Aunque, aún me queda espacio para ser agradecida con aquellos, que de alguna forma, me ayudaron a entender y manejarme con estos líos criptográficos: @CryptoJunky, @3stes, @OPInfluencer y @Toxic.