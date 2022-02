Antoni Miró, tres exposicions

Aquest dies conviuen a Alcoi tres exposicions al voltant d’Antoni Miró. A l’Institut Pare Vitòria tenim Acrílics i Collages, a la Llotja de Sant Jordi es presenta Recent pintat, una mostra d’obres de Miro realitzades des del 2012 ençà. Per altra banda, l’IVAM CADA d’Alcoi acull Antològica, una immensa exhibició que travessa totes les èpoques artístiques de l’artista alcoià i que palesa l’evolució del nostre autor més internacional.

Les exposicions, especialment l’Antològica de l’IVAM, ens possibilita acompanyar l’autor a través d’obres que abracen un llarg període de temps, des de les experimentacions iniciàtiques fins als interessos artístic actuals. L’espectador pot gaudir de les diferents sèries exposades i observar una evolució de temàtiques, de tècniques i de plantejaments artístics múltiples i multidisciplinaris. No debades, l’artista alcoià posseeix una trajectòria amb dècades d’implicació artística farcida d’innovacions.

La mostra ens permet contemplar i comprovar la diversitat d’aproximacions que Antoni Miró ha fet al món de l’art. Perspectives canviants en el temps. Les provatures de joventut, la força de la sèrie El Dolar dels anys 70, el conjunt pictòric atrevit de la sèrie Pinteu Pintura, les perspectives més pròximes a la ciutat com la sèrie Costeres i Ponts... i contrastant amb aquesta visió, també trobem estructures escultòriques temàticament diverses.

La concessió de la Medalla d’Or a Antoni Miró i el seu nomenament de Fill Predilecte de la ciutat ens dona l’oportunitat de contemplar a Alcoi un munt d’obres seues de diferents èpoques i amb interessos diversos que mai no havien estat exhibides juntes i que, probablement, no tornarem a tenir l’oportunitat de gaudir en conjunt.

Cada quadre i cada sèrie configuren un petit món lligat a una idea marc que se’ns presenta sota múltiples formats. Hi ha temes que l’autor reprèn però sobre els quals inicia una nova aproximació o s’arrisca amb les perspectives conceptuals i visuals. Miró s’enfonsa en els matisos per recobrar en cada obra el sentit pregon de l’emoció. La llum, la perspectiva, el color, els jocs especulatius arrosseguen l’espectador en una espiral d’obres que omple i satisfà, que sorprèn i incita.

Tanmateix, si hi ha uns elements que actuen com a leitmotiv de les obres mironianes són la seua valentia en els plantejaments temàtics, la sinceritat de la seua expressió i una implicació absoluta en el món que l’envolta.

L’art de Miró no és només un art contemplatiu, un simple art per gaudir de la bellesa estètica. Miró supera la premissa bàsica que es dona en tota mena d’art creativa i va més enllà. Cada obra esdevé un toc d’atenció a l’espectador, una eina de denúncia, una pregunta que necessita de la resposta col·lectiva dels receptors. L’obra de Miró no és un monòleg creat per l’artista. Implica comunicació i convida a la reflexió i al col·loqui. L’art de Miró es vertebra, per tant, en un llenguatge pictòric que insta al debat amb un mateix.

Antoni Miró és un artista d’aquells que molesten al poder perquè les seues obres no configuren un art fatu, adormidor, contemplatiu, esdevingut moda prescindible de temporada. No està tan sols creat per al plaer visual, sense cap altre missatge que l’estètica passiva i perible. L’art de Miró aspira a la transcendència.

Miró ens interpel·la, ens convida a actuar, ens posa al davant aquelles situacions i circumstàncies històriques socials o personals que de vegades se’ns oculten o davant les quals som nosaltres mateixos els qui ens sentim temptats de girar la cara per egoisme o indiferència.

Així, en els quadres d’aquestes exposicions, trobem retratada la pobresa, (com a la sèrie Pobres) al costat de la bellesa més sensual (com a la sèrie Nus i Nues), les crisis polítiques de les últimes dècades (com a la sèrie Mani-Festa) acompanyats de les imatges dels personatges que l’han marcat o que ha estimat (com a la sèrie Personatges) i, juntament a açò, hi distingim transversalment retratada la reivindicació personal i col·lectiva d’una llengua i d’una cultura que fa segles que intenta ser aniquilada.

Miró entén la cultura, no com un simple divertiment sinó com una eina de transmissió, com un instrument de comunicació amb el qual arribar a les masses. Amb la seua habilitat, cada obra esdevé un missatge colpidor que se’ns ofereix envoltat de bellesa, just com si fos el vers punyent d’un poema. El compromís social, la provocació libidinosa, la voluntat d’esdevenir testimoni d’un temps i d’una història i la implicació amb la realitat marquen cadascuna de les sèries exposades.

Per això la visió crítica, de vegades iconoclàstica de Miró, sempre elegant i lluminosa, acaronada pels colors i alimentada per la profunditat del seu pensament lúcid, esdevé un paradigma d’aquell art que no es conforma a ser un entreteniment visual sinó que, alhora que ens adelita els sentits, ens humanitza i ens lliga a les bases de solidaritat que som conscients que haurien de regir el món.

Travessar les sales on s’exposa l’obra de Miró aquest dies i contemplar cadascun del seus quadres i escultures no ens aporta tan sols un plaer estètic, és també un recordatori a les nostres ànimes d’allò que és realment important. L’art d’Antoni Miró és, sens dubte, el millor antídot contra la indiferència.