Jonathan Coe: «Ha pasado el tiempo del escritor varón, blanco y de mediana edad»

¿Cuándo comenzó esa fascinación suya por Billy Wilder?

Empezó en los años 70, yo tendría unos 14. En la televisión se emitió La vida privada de Sherlock Holmes, y aunque no sabía quién era Billy Wilder sí era fan de Sherlock Holmes, así que la vi y me enamoré completamente de esa película. Enseguida quise saber todo lo que pudiera sobre quién la había escrito y dirigido. Mucha gente considera que es una película fallida, pero a mí no me lo pareció en absoluto. Algo en ella me conmovió muy profundamente y me convertí en un fan de Wilder.

¿Diría que, en el terreno artístico, sus gustos han tendido siempre hacia las cosas ligeramente desfasadas?

Prefiero llamarlas «clásicas» [risas], pero la respuesta es sí. A raíz del descubrimiento de Wilder, me apasioné por las películas antiguas y eso tenía a mis padres un poco alarmados. No lo veían como algo normal. Posiblemente, no lo era. Cuando se estrenó Fedora a finales de los 70, fui a verla solo, porque nadie en mi entorno quería ir a ver una película como esa. Lo que mis amigos querían ver era Encuentros en la tercera fase o La guerra de las galaxias. No se lo reprocho.

¿Por qué eligió Fedora para rendir homenaje a Wilder?

La historia del rodaje de Fedora siempre me ha fascinado. De alguna manera, la película simboliza ese momento en el que la carrera de Billy Wilder entra en una crisis de la que ya no saldrá y en el que, a su alrededor, la manera de hacer cine cambia de una manera irrevocable. No es ni de lejos mi película favorita de Wilder (eso quedaría entre La vida privada de Sherlock Holmes y El apartamento) y tiene muchos defectos, pero pienso que la mejor manera de entender a un artista es estudiar sus trabajos más defectuosos. En las obras maestras no hay grietas por las que uno pueda asomarse a la mente de su creador.