El vacío lleno de dolor y luz

Impresionante libro de poemas de Juan Antonio Masoliver Ródenas (Barcelona, 1939). La plenitud del vacío (Acantilado), lleno de dolor y de luz. La muerte, la edad como un hacha de Richard Dadd, la sombra y también la alegría de descubrir en la ventana el rostro y la desnudez del amor que permite su sueño. Es la expresión minuciosa de un léxico familiar que hablan sus antepasados, sus padres, sus hermanos, sus amigos desaparecidos que vuelven a los bares antiguos, y la luz de Sònia, la novia, la mujer, la plenitud que no hubo y que también espera.

La poesía es un arma del alma; Masoliver la atrae como para no morir nunca, y el libro es eso: una luz minuciosa sobre la sospecha terrible de que esa plenitud que busca se llene alguna vez de vacío. Desde San Juan de la Cruz o Pedro Salinas a los boleros o a José Alfredo Jiménez, este trotamundos quieto mira hacia adentro y halla todos los estadios de su vida marcados por la felicidad y su contrario. La muerte es casi siempre la desembocadura de los poemas, pero la ventana, hay tantas ventanas en este libro, le deja esa rendija de mar que puede ofrecerle una música eterna, tantas veces servida por la presencia desnuda del amor. Es una bienvenida a la vejez, y también la expresión que merece ese desdén del cuerpo. «Le pido a la vejez / que me deje regresar por un instante / al delirio de la juventud / (...) Le pido a la vejez / que me acepte tal como soy, / un ser eternamente insatisfecho / desde el día en que el tiovivo / dio vueltas sobre mi». Habitan el viejo y el niño, ambos animados por la misma exigencia de la ternura, que te da la mano para que no te caigas y para que no tropieces en la vereda que te lleve a la playa, que es también la muerte.