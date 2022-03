Un disco en el que perderse

Más paisajes fabulosos de alta definición, redobladas abstracciones de mírame y no me toques, y construcciones vaporosas en las que podríamos refugiarnos a pasar el resto de nuestros días. Y encima, el disco es doble: 18 canciones dispuestas en cuatro capítulos (que han ido goteando desde el 10 de noviembre), lo cual, en el lenguaje de Beach House, trae consigo un plus de significado, un mensaje de expansión y dominio del terreno de juego sin limitaciones.

Once twice melody es, por lo demás, su primer trabajo autoproducido, tras su largo tándem con Chris Coady y la entente con Pete Sonic Boom Kember de su anterior entrega, 7 (2018). Nos trae una versión del dúo de Baltimore corregida y aumentada hasta el infinito, compendio de sinfonías flotantes, baladas espaciales e incursiones maquinales con corazón manejadas de modo químicamente pulcro por los titulares del artefacto: Victoria Legrand, voz del otro lado del espejo, y a cargo sobre todo de la parada de teclados, y Alex Scally, más centrado en guitarras y bajos. Entre la tropa de cómplices, David Campbell, el padre de Beck (entre otros méritos), firmando arreglos de cuerda.

El dream-pop bautismal de Beach House, puesto en solfa en aquel debut de 2006, ha ido derivando en un lenguaje más panorámico y abrumador si cabe, aunque quedan vestigios de aquella sonoridad algo más física, cercana al viejo shoegazing, en piezas como Only you know y Superstar. Pero se despliega un imaginario flotante encaminado a transmitir emotividad a partir de una idea de desamparo cósmico, con esas citas al cielo y las estrellas que gotean en varias canciones.

Beach House supo construir en otro tiempo una especie de paraíso sónico que aquí se muestra todavía más reluciente y celestial, si bien pondrá de los nervios a quienes no soporten esa proyección tan evasiva del pop. Pero, aunque un tema como The bells se relama en una pureza bucólica, Legrand y Scally exhiben amplitud de recursos: Pink funeral se abre paso insinuando un fondo oscuro, New romance nos habla de quiebras emocionales con parsimonia y purpurina mágica, y Runaway desliza una provechosa trama robótica. Ahí, en el flaco más electrónico, con restos del industrialismo de Kraftwerk, despuntan la balada incorpórea Through me y el bucle de Over and over.

Es posible que uno termine de escuchar Once twist melody preguntándose a qué huelen las nubes, pero la suavidad y la frondosidad no son, per se, ingredientes tóxicos en el lenguaje musical. Beach House levanta catedrales de sonido a su ensoñadora manera, esa es su estética musical y aquí la sublima, dejando un final abierto, en Modern love stories, con vistas al crepúsculo: «todas las fiestas terminaron», y con la oscuridad en ciernes, «el universo nos recoge». Que así sea.