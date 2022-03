El oasis y los exiliados. Crónica alicantina de Arco 2022

Hay dos ferias en Madrid que cuentan con seguidores tanto en medios de comunicación, como entre el público. Fitur, incuestionable y Arco, dentro del mundo cultural, la llamada galería de las galerías. Alacant en su totalidad, a nivel de provincia, encuentra un oasis de representación en Aural como galería. Se requiere, y Aural los tiene, de años de trayectoria, exposiciones y artistas que le permitan estar y, por supuesto, inversión económica y personal. Existen muchas otras salas pero no siempre pueden llegar. Diríamos que es la única representación alicantina existente; la imagen que se da es la que es. No hay más que una sola galería. Una solamente. Cierto es que es un negocio privado y cada uno invierte como quiere o puede.

Los artistas de Alicante representados en diferentes galerías, «los exiliados», dan a entender la existencia de un mundo creativo y unas obras vendibles. No hay que olvidar, a nuestro pesar, que en Arco lo que impera es el mercado monetario sobre todo. Tampoco podemos olvidar, también a nuestro pesar, el gran vacío existente: el apoyo institucional.

En Fitur se vuelcan todos. Se elaboran ofertas de turismo y se va porque hay que estar. Visibilidad. Visibilidad es la razón por la que sus pueblos y las instituciones deben estar. ARCO que da el toque de cultura aunque sea contemporánea, y por tanto imagen, está olvidada.

El sector cultural no debe basarse solo en la aportación al PIB, que es importante, sino también y mucho, en la aportación social que conlleva pero, ni en un caso ni en otro, existe esa preocupación de dar a conocer lo que hay, lo que se trabaja, quienes lo realizan. Arco tiene apartados específicos: Arts Libris, Espacios culturales y revistas. No existe disculpa para no estar presente ¿O no existen espacios culturales impresionantes como los MACA, MUBAG, Museo Contemporáneo de Elx, Centre Cultural de Benissa, Villena, IVAM-CADA de Alcoy, entre otros? ¿O publicaciones como las de Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Institut d’estudis de la Marina Alta o Belles Arts d’Altea? Las instituciones presentan continuamente en los medios de comunicación proyectos que se sitúan en la promoción local de sus actividades y sus contenidos artísticos, olvidando darles una promoción exterior, ni siquiera provincial, quedando todo en un pequeño espacio territorial. Las instituciones de rango supramunicipal olvidan este hecho y caen en no salir a otras áreas de proyección. Ayuntamientos, mancomunidades, Diputación y Generalitat tienen la obligación de apoyar el sector cultural, a los creadores y la promoción del arte; no deben estar aislados en políticas trasnochadas. Han de promocionar e incentivar tanto a artistas consagrados y nuevos, como todo tipo de expresión cultural sin limitaciones. Promocionar sin clientelismo.

Ante la ausencia de unos, la presencia de entidades como la Diputación de Huelva, CA2M, Junta de Andalucía, los museos municipales de Lisboa, Genalguacil, nos muestran la promoción desde la Administración. Como también lo hacen las colecciones y fundaciones que se presentan.

Hay que tener en cuenta que en Madrid, durante los días de Arco, existe un movimiento importante de presentaciones y exposiciones : las ferias «alternativas», donde se da la promoción de artistas y creadores que también son espacios en los que se debe mirar, ayudando y enviando a nuestros creadores. Esperemos que en un futuro la presencia promocionada institucionalmente del mundo del arte de aquí se vea en ferias como ARCO y similares.