Una obra generacional

La poesía, o más bien el hecho poético, está viviendo un momento muy dulce. Estamos ante la eclosión de algo maravilloso, pero, ante toda maravilla que deslumbra, hay que ser cauteloso. Es cierto que ante tan llamativo volcán en erupción, a veces la lava se cuela por rendijas que no percibíamos, y ese calor nos lleva a tener sensaciones que no conocíamos. Una serie de jóvenes ha irrumpido con fuerza en la poética, no sé si es un hecho casual o una trama urdida para buscar un hueco entre tanto poeta que busca trascender. El tiempo dirá, de momento, vamos a disfrutar.

Odio la playa, de Adrián Fauro, publicado por la editorial Cántico de Córdoba, con prólogo de Carmen Juan y Sara J. Trigueros, es un poemario fresco. Si tuviéramos que definir la poética de Adrián, diríamos la palabra frescura, pero también talento o madurez a pesar de la juventud. Fauro nos avisa en uno de sus poemas, titulado ¿De qué sirve vivir en un sitio con playa si la gente se muere igual?: «el agua salada lo cura todo menos la muerte y encima no se puede beber / todos caen hacia la playa porque la ciudad está inclinada, como canicas chocando entre sí / la playa es el final / la playa es todo menos idílica / la playa cansa tanto como el amor / la playa es un sitio en el que entras limpio y sales sucio / odio la playa…»

El propio título de la obra ya nos introduce en lo que vamos a leer. En la trasera del libro nos indican a lo que nos vamos a enfrentar: «Odio la playa es una auténtica bomba de relojería ante el panorama de poesía joven actual. Sin pleitesía. Sin ningún deseo por alcanzar la originalidad. La voz de este poeta es el grito de su barrio. El tono del autor es eléctrico, rápido y ruidoso como un tubo de escape trucado, pero también de una profunda madurez. Fauro entiende que, si bien las palabras no tienen poder para cambiar el mundo, solo a través de ellas podemos denunciar a los poderes fácticos. Además, con una gran habilidad, el poeta concentra un sentir generacional en el que un mismo grupo de amigos lleva diez años sentados en el mismo banco, buscando una vida vivible por InfoJobs».

Las nuevas voces del panorama poético utilizan lenguajes, imágenes, conceptos que rompen con lo establecido. No es algo nuevo la utilización de lo popular, pero Adrián Fauro lo maneja con soltura, no fuerza los referentes, fluyen, como en el poema titulado Para odiar la playa porque un día fuimos y me gustó: «Alex hablando de música mientras meamos en el espigón, se le cae la Blackberry al suelo y acabamos hablando de que posiblemente estemos meando su móvil. Edu bañándose en el puerto volviendo de fiesta por no bañarse en la playa. Gloria haciendo gestos para que vaya al agua con ella».

Odio la playa es un poemario fresco y distinto. Adrián, con una madurez asombrosa, refleja las vivencias de un hombre de su edad, pero con otra forma de contarlo. El libro, dividido en tres partes, Odio la playa, Descansos y Teatro, puede convertirse en un referente generacional como es y fue Las afueras de Pablo García Casado. Estamos ante un poeta con una voz propia y otra forma de contar, un poeta de verdad, que destila poesía en cada frase. El propio Adrián lo indica al final del libro, en el poema titulado Bonus track: «No me consuela que esta tristeza no sea compartida / y admiro la capacidad de la gente para disfrutar cosas que no soporto / porque todo el mundo se ha propuesto que hable de tí / como si no lo hiciera en silencio todo el tiempo. / Así que ahora, cuando me pregunten por tí, les diré que compren este libro».

Adrián Fauro Abad (Alicante, 1994) es escritor, periodista cultural y librero en la librería 80 Mundos de Alicante. Codirige, edita y publica en el medio digital Poscultura. Forma parte de la antología Árboles Frutales (Editorial Dieciséis, 2021). Odio la playa es su primer libro.