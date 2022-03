Prosistas de Alicante

Hace más de 40 años que tengo la costumbre de ir al mar cuando no va nadie. Pero no a un mar cualquiera, a esa parcela del Mediterráneo que a Alicante le tocó en el reparto de la herencia. Dejaba para los demás el largo y cálido verano de William Faulkner que llegaba inevitablemente tras la sierra de Aitana, saludaba sus orillas primero y luego se bebía su abigarrado mundo.

Al principio, cuando los niños, era aquel Rincón tranquilo y alejado para dormir de noche y foguearse de día. Tiempo en que desde Madrid se llegaba por una carretera con la niña bonita y su dios Betis - probablemente 15 semáforos- para atravesar el corazón de Albacete. Luego, la ciudad cercana donde desde el monte Benacantil todo parecía infinito.

Fue entonces cuando por mayo empezaron a suceder los milagros.

Una mañana aparecieron en la playa de Postiguet una multitud de vírgenes desnudas y hermosas. A la mañana siguiente, repitieron. Y así hasta que aquello se pareció mucho a una costumbre. Jamás en mi vida vi tantas vírgenes hermosas y desnudas por metro cuadrado de arena.

Otro mayo volvieron los árabes. No tomaron posesión del mar, lo merodearon durante días y se quedaron. No sé si siguen allí.

El tercer milagro tiene que ver con una huida. Casi al atardecer, surgió la mujer más pequeña del mundo corriendo frenética por el Paseo de la Explanada. Y con ella, sus ocho hijos, todos de la misma edad y los más pequeños del mundo. ¿Habían venido de América para escapar entre palmeras?

El último milagro está protagonizado por un cine. Pasado el puerto donde descansaban los barcos que nos llevaban a la isla de Tabarca -entre ellos uno con el nombre de la cervecería madrileña testigo de los poemas de Ángel González- había una enorme sala de cine y solo nosotros, dos espectadores. Pero la película se proyectaba con 400 butacas vacías y nuestras dos habitadas. Es cierto que a Franco cada noche le proyectaban para él solo una película en el sótano de El Pardo, donde habían instalado un pequeño cine. Pero nosotros éramos dos, el vacío seguramente tan grande como el mundo interior de Franco, y el cine, inmenso.

Todo esto y mucho más me viene a la memoria mientras releo el libro último de José Luis Ferris donde está todo Miguel Hernández. Creo que con esta entrega Ferris da por acabado el viento mentiroso del otoño. O no, que estamos ante un escritor que se aguanta algunas ganas, me parece.

Pero el libro da para mucho. Da para el amado poeta, pero también para el propio autor que se manifiesta en un jubileo de la prosa que yo había barruntado ya en sus novelas. Hasta pasadas las primeras cincuenta páginas no aparece Miguel. No sé si José Luis Ferris se ha dado cuenta, generosamente desprendido de sí mismo y enviscado totalmente en el poeta mártir, pero ahí, en esas cincuenta páginas está él reconstruyendo un paisaje humano para que aprendamos por qué Miguel fue luego quizás una consecuencia de Orihuela, como una rebeldía inevitable contra lo que al principio fue un férreo y clerical universo donde ni por parte de padre ni por lo que toca a los que traficaban con las vidas cabía un resquicio de libertad.

Estas cincuenta primeras páginas (y por supuesto las que siguen) del libro confirman que no hay ya un todo Miguel Hernández sin José Luis Ferris. Repito una vez más que yo había barruntado en los libros anteriores de José Luis Ferris la placentera prosa sensorial de su paisano Gabriel Miró, a quien gozosamente cita Ferris como apoyatura elemental para hacer más creíble la sociedad oriolana que él describe.

No sé si es un producto de la tierra -con tantos años por medio- pero hay en esta prosa de José Luis Ferris una confluencia que no trata de introducir pensamientos sino en dedicar atención a lo contemporáneo, entendiendo lo que sucede en el momento en que los escritores se paran y cuentan para que el mundo de después lo sepa. Ahí Ferris sigue el consejo de la lexicógrafa salmantina Paz Battaner sobre la recomendación de no escribir jamás en abstracto, y de algún modo también de Jorge Guillén al prohibir las palabras que no se hayan vivido. Pero ello no excluye que Ferris haya hecho de estas primeras cincuenta páginas un vestido literariamente guapo.

Tanto en José Luis Ferris como en Gabriel Miró hay una increíble riqueza, lo que Jorge Guillén llama «el lenguaje suficiente», el valor de la palabra por sí misma que resulta capaz de descubrir la conciencia de las cosas y las gentes. Si nos paramos más en José Luis Ferris vemos que su prosa refulge magnífica para que por ella transite la vida de una ciudad pequeña y cerrada en sus poderes fundamentalmente eclesiásticos sin los cuales no se podría entender a Miguel Hernández,

Pero, incluso prescindiendo de Miguel, esas cincuenta páginas que José Luis Ferris nos ofrece no muestran a un escritor introvertido en sus ensayos, a gusto con el medio provinciano y ajeno al ajetreo de la vida literaria, sino a un excelente prosista fusionado con la memoria, el conocimiento de lo prohibido y la realidad que le toca.

A diferencia de Gabriel Miró, a quien Pero Salinas considera «el mejor poeta de la naturaleza», José Luis Ferris es el cronista lleno de fardeles en los que hay tiempo pasado y recreación de una geografía humana rescatada para llegar al presente y hacerla creíble. Todo ello gracias a una prosa tranquila y aguda como requiere el ensayo, pero de una indudable belleza con la sustancia bien visible. Y esto exige un talento fuera de lo normal, porque tal vez sea cierto que sólo se sabe escribir aquello que se ha visto y Ferris tiene la mirada muy larga.

Y esa mirada larga nos lleva también a Azorín, otro alicantino que en su día fue propuesto como modelo de prosa.

Dejando a un lado sus vaivenes ideológicos, su inmersión en la política, incluso su devaneo con el surrealismo, yo me quedo con su difícil facilidad a la hora de escribir, la que me enseñó mi profesor de literatura en el bachillerato. Qué importantes son los profesores de bachillerato, sobre todo aquel bachillerato que duraba seis años. Mi profesor de literatura, don Marciano Sánchez, me enseñó a leer a Azorín y a defenderme luego en la universidad de Vintila Horia y otros a los que Franco había dado cobijo, incluso fugitivos de la OAS a los que Francia perseguía.

Entre Azorín y José Luis Ferris hay una clara raíz diferente. El primero viene de José Martínez Ruiz y de la militancia política donde dejó atrás su joven anarquismo para ocupar puestos oficiales de poder. José Luis Ferris nació en la docencia y en la escritura y no se ha movido de ellas, para suerte de la comunidad escolar. Cuando nace Azorín se refugia en su individualismo, en el periodismo, y en la novela. José Luis Ferris no necesita nada más que seguir caminando.

Sin embargo, aunque hoy Azorín haya disminuido su «prestigio», es indudable que en la forma emparenta con José Luis Ferris. Desde procesos mentales probablemente distintos, los dos cultivan una prosa estética y directa que en el caso de Azorín es fruto de una técnica y en el caso de José Luis Ferris consecuencia de la naturalidad. Ferris escribe como habla y habla como escribe, no buscando la palabra perdida sino dejándola salir de sus cauces y compartirla con su prosa libre y hermosa.

Confieso una antigua y juvenil inquina contra Azorín conviviendo con la admiración por su prosa y su aportación a mi lenguaje. No tiene nada que ver con que se esfumase su primer ardor libertario, sino porque me humillaba -como inevitable mesetario que soy- esa mirada suya como desdeñosa sobre la pobreza de nuestros pueblos.

Confieso que Gabriel Miró fue siempre la serena apología de la prosa que a mí me fascinaba.

Y confieso que en José Luis Ferris veo la suma de los dos, aunque para verlo hay que mirar de lejos y no desde dentro. En este país para medir con exactitud, tarde suele ser nunca. Y aunque a veces se necesita perspectiva para valorar lo que hay en un escritor tan vivo como Ferris, no voy a dejar pasar la ocasión de reivindicar la densidad literaria de un creador de pasiones que nos trae y recrea a través de la prosa otros mundos.

Ferris es el mejor testimonio de que con su actual expansión, desde la precisa sencillez de su prosa, confirma a Alicante como tierra de escritores que quedan y no se van con la fugacidad del tiempo.