¿Qué queremos ser? Sinergias, confluencias y convivencias en la cultura

A qué nos referimos habitualmente o vulgarmente cuando aludimos al término cultura. Lo que nos viene a la mente son las artes, como la pintura, la música, la literatura, la danza, … paradójicamente no lo identificamos con el urbanismo, la agricultura, la filosofía, la sociología, o con las enseñanzas…, en una acepción del concepto pobremente relacionado solo con el ocio o la expresión personal de unas habilidades. Habría que preguntarse el porqué, pues, en realidad, no existe diferencia entre estas manifestaciones, al contrario, son absolutamente coincidentes. Que el arte plástico es cultura, que el urbanismo es cultura…, no hay duda. Incluso, en la actualidad, se llama cultura a disciplinas como la moda o la cocina, el cómic, el grafiti, los videojuegos, las artes digitales, etc. Perdiendo consideración social las artes llamadas tradicionales como la pintura o la escultura. Pero el discurso conceptual, retórico o filosófico, con perjuicio de la creación visual ha hecho que manifestaciones artísticas actuales como la performance o la instalación sean cada vez más difíciles de entender y por tanto de evaluar, y por ello el público se ha ido distanciando, despreocupándose de este ámbito de la cultura. Así en la percepción del término cultura se están reordenando las prioridades de una sociedad, dependiendo de su posibilidad de acceder al conocimiento de los lenguajes con los que estas manifestaciones culturales se desarrollan.

Sin embargo, asistimos estupefactos a la asistencia masiva de público a eventos culturales de cierta complejidad que se desarrollan en algunas capitales o ciudades europeas, como Kassel o Leipzig, sin valorar que esta gran repercusión se debe a toda una labor de visibilidad, de acceso al conocimiento que parte de las escuelas, del contexto social, de sus diferentes estratos o sectores, incluso de su industria y economía. Esto es hacer cultura. Evidentemente a partir de ahí, el artista puede vivir de su trabajo, al igual que el científico, etc, porque la sociedad que conoce y entiende su obra, la consume.

Pero la cuestión que hoy tratamos no es que se valore el arte plástico por encima o por debajo de otras disciplinas, en todo caso, habría que valorarlo como imagen de una sociedad, como esponja que absorbe su sapiencia, su sensibilidad, por lo que en realidad se debe valorar en consonancia con estos otros saberes, como parte de una misma realidad. Para ello, debemos entrar en un debate fundamental, partiendo de un concepto de cultura no departamental, en el que los poetas no convivan solo con los poetas, los músicos con los músicos, los pintores con los pintores, cada uno con su clan… Debemos comprender que la cultura se basa en la creación de sinergias entre todas las disciplinas artísticas, profesionales, sociales, para que exista conocimiento y relación entre ellas. Y este es el devenir de los tiempos, la realidad que nos inunda, la unión de voluntades, de esfuerzos, si no es así, no podemos entender qué es la cultura, no podemos apreciar el esfuerzo del otro, del creador o del investigador, y será muy difícil salir de este maremágnum de aislamiento, de incomunicación, de no confluencias, de no convivencias.

Pero esto no es más que la punta de un iceberg, hay más, el verdadero problema con respecto a la cultura que consumimos es que todo está cambiando a una velocidad difícil de asumir por las instituciones y por el público en general. Así, las diferentes maneras de entender la cultura de los más jóvenes se distancian mucho de la convención, aunque a veces esta distancia es solo aparente. En realidad, los nuevos, o no tan nuevos, modos de entender los hechos culturales siguen antiguas pautas estereotipadas, y la novedad simplemente reside en su modo de darse a conocer, no identificándose con los canales tradicionales del museo o la galería de arte. Pero es evidente que se establece la tan temida distancia generacional, y la juventud, como es lógico, está buscándose la vida con otras propuestas alejadas del proyecto cultural institucional actualmente existente. Les falta interés por lo que les ofrecemos y así, en estas circunstancias, se aíslan o se mueven en guetos donde es muy difícil entrar. Este problema es realmente grave, pues la juventud es el presente, pero sobre todo es nuestro futuro y no debemos olvidar que, sin ellos, o peor, contra ellos, no hay mañana.

Si no conectamos con la cultura en todas sus manifestaciones no podemos considerarnos una sociedad plena. La cultura se produce a partir de su promoción, de su visibilidad y de su conocimiento. La cultura la hace toda la sociedad, en positivo o en negativo. Podemos tener una cultura de exclusiones, o de todo lo contrario.

Nosotros, como cuerpo social y como individuos, podemos adaptarnos con mayor o menor capacidad a las condiciones que mueven el mundo actual, en su constante cambio. Pero, cómo hacerlo. Existe mucho talento en nuestra tierra, artistas, investigadores, creadores, científicos, que están creando obras, textos, y no cabe duda que desde las instituciones se trabaja en bastantes eventos y en muchos campos y disciplinas. A veces, no nos da tiempo a asistir a todos o se solapan en el tiempo, pero en realidad no tenemos la reflexión como para apreciar la conexión entre ellos, de tal manera que la sociedad no llega a su conocimiento, ni a establecer la relación de estos eventos con su presente. ¿Falta de información? Seguramente, pero cómo podemos percibir la interconexión que realmente existe en esta sucesión de eventos, y cuál es su capacidad de crear sinergias con la sociedad. Si no nos planteamos su proyección en la prensa, televisión y medios nacionales, estamos mudos respecto a otras comunidades y ciudades. La cultura, universalmente, está, por la lógica de los tiempos, ampliándose a conceptos multidisciplinares y globales.

Nuestros activos

Pero sí existe una gran inquietud de saber quienes somos, hacia donde vamos, qué seremos en un futuro. En Alicante, todos los años, tenemos una importante cita con esta visión de nuestra realidad. La gala de los «Importantes» de INFORMACIÓN nos da una muestra de lo que interesa en Alicante. Este periódico es una de las pocas entidades que manifiesta públicamente, en un gran evento, su análisis de qué es lo que se está realizando en nuestra provincia y cuáles son nuestros activos. En la celebración de esta última gala, los asistentes visualizamos, en poco más de dos horas, nuestra realidad cultural, todos los sectores, desde la ciencia, la innovación, la investigación, el arte, el deporte, la solidaridad, la iniciativa de las asociaciones para afrontar las dificultades. Y comprendimos que todo está conectado, porque es la sociedad quien hace todo esto, es una misma sociedad la que aplaudió a sus «Importantes», entendiendo que todos eran necesarios y respondían a una misma información, la actualidad que nos impulsa, que nos incita a obtener mayor conocimiento para profundizar en nuestras disciplinas, o en el conocimiento del otro, para mejorar, para ofrecer mejor servicio a la sociedad.

Nuestra sociedad se merece que nos esforcemos en resituarnos con respecto a nuestro entorno, la comunidad, la nación. Seremos respetados si ofrecemos un panorama creíble en cuanto a lo que queremos ser, en todos los aspectos de la vida. La comunicación es fundamental en nuestra visión de futuro, en la defensa de nuestra cultura, patrimonio, urbanismo, en definitiva, en la propuesta de un modelo de ciudadanía. Algo en lo que debemos reflexionar entre todos los referentes y activos culturales de la sociedad de Alicante, ciudad y provincia. Nadie puede quedar excluido, todos podemos aportar una visión, una experiencia, soluciones, desde los diferentes campos, con generosidad y solidaridad hacia un bien común.

La gran pregunta surge inevitablemente, ¿qué queremos ser?

Somos conscientes de que este será un proyecto difícil de formalizar, sobre todo porque debe implicar a la mayoría de la sociedad. Nada es fácil, pero si no lo intentamos, si no nos involucramos en este proyecto colectivo, la sociedad quedará anclada, nuestros descendientes dirán que no supimos crear las bases para su futuro. Y de eso se trata, de reavivarse como sociedad, para estar con la evolución de los tiempos, con las transformaciones sociales, para qué, para vivir en una sociedad con conciencia de si misma, más rica y próspera.