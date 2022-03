El silencio cómplice

La mirada pausada, la lenta narrativa de Theo Angelopoulos se convirtió en una escena de Pasaje en la niebla en una tortura inaguantable: una niña sube a la parte trasera de un camión de la mano de un hombre. La cámara se aleja lentamente, mostrando un bellísimo bosque mientras oímos a la niña llorar y sabemos lo que está pasando. Está sola mientras abusan de ella. Y nosotros estamos callados, impotentes, cerrando los ojos y tapándonos los oídos para que acabara cuanto antes. No era una ficción: el cineasta griego había conseguido trasladar el silencio de la sociedad ante el abuso poniéndonos delante y haciendo que fuéramos conscientes del dolor del silencio y del olvido al reconocernos como parte de él.

Debo decir que no creía que ninguna otra obra lograra crear esa angustiante sensación, pero Hierba, de Keum Suk Gendry-Kim (Reservoir Books, traducción de Joo Hasun) ha vuelto a abrir esas heridas. La historia de Lee Ok-Sun, un anciana coreana superviviente de la explotación sexual a la que fue sometida por el ejército japonés durante la guerra, es la narración del olvido de la historia, de la ceguera voluntaria e interesada ante el horror que unas mujeres sufrieron simplemente por el hecho de ser mujeres, convertidas en mero divertimento de los soldados, en un eufemístico «consuelo del guerrero» que escondía la palabra real: esclavitud. Pero el acierto de Gendry-Kim no es solo poner el foco en ese episodio histórico, sino en elegir narrar toda la vida de Ok-Sun para descubrir muchas terribles realidades escondidas tras los tópicos y los lugares comunes. El periplo vital de la anciana coreana no es un heroico relato de supervivencia, es la historia de la injusticia de la pobreza, de una vida vivida a su pesar con una única ilusión no cumplida: ser feliz. La pequeña que nos cuenta su ilusión de poder estudiar nos deja helados en su vejez con unas simples palabras: «desde que nací, nunca viví un momento plenamente feliz». No hubo un momento de felicidad, un instante de ilusión, no solo fue vejada por los soldados, fue vendida por su familia, obligada a casarse, a trabajar de sol a sol, a aceptar otros hijos como propios… Hierba no es un documental sobre las «mujeres de consuelo»: es el relato de la pobreza como origen de la injusticia y de cómo la condición de ser mujer la multiplica hasta el infinito. Y Gendry-Kim construye la vida de Ok-Sun como un inmenso catálogo de injusticias que la sociedad intenta no ver, mirando hacia otro lado, olvidando conscientemente. Como el director griego, la dibujante coreana cuenta la historia sin prisa, con lentitud, dejando que la realidad empape las viñetas y obligue al lector a reflexionar. Aunque evita mostrar explícitamente la violencia, logra que una simple sucesión de viñetas en negro nos atraviese como un metal al rojo ante la impotencia y el dolor de una niña. Que el bello dibujo de unas hierbas moviéndose por el viento corte nuestras retinas y haga escocer nuestras conciencias. Que los trazos de las arrugas que la vida va dejando en el rostro de Ok-Sun sean cicatrices de los latigazos que el silencio de los demás dejó en su piel.

Hierba nos recuerda que la vida no puede ser justa cuando hay hambre y que no es cierto que la desgracia iguale, porque ser mujer y pobre ha sido la excusa para permitir el abuso, la explotación y la esclavitud. Y no solo hace 70 años y en la lejana Asia. Hoy en día, a nuestro alrededor, y de nuevo con nuestro silencio como cómplice.