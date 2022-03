De utopías destructoras

¿Desde Elda hasta La Habana, pasando por Albacete? Pues sí. Así fue cómo me topé con El hombre que amaba a los perros (Tusquets 2009). Nos habían invitado a un congreso en la capital de Cuba para finales de enero de 2019 y, con mi costumbre de leer algo sobre la ciudad o el país que voy a visitar, pensé en Padura (Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015). Yo ya había leído sus historias del detective Mario Conde ambientadas en esa ciudad; quería releerlas y, en nuestro fin de semana albaceteño de diciembre, me encaminé hacia una librería para comprar una de esas novelas. Pero me encontré con otra de 765 páginas, de bolsillo; vamos, un novelón que empecé a leer esa misma noche. Y muchas páginas y mucho disfrute perfectamente ligados en este caso, a modo de la narración tradicional en español, y que ahora, para el curso de cuento histórico del año Coloma, he vuelto a releer.

En su argumento convergen tres historias perfectamente trabadas en diferentes momentos temporales: la primera es la de Iván, en 2004, o el sentir decepcionado del cubano («No exagero si digo que hemos atravesado todas las etapas posibles de la pobreza», p.647), que vertebra la novela con sus encuentros en una playa con el hombre que amaba a los perros, en 1977, al parecer relacionado con el asesinato de Trotski; la segunda es, precisamente, la historia del exilio de este político ruso junto a su familia desde su salida de Rusia hasta su asesinato en Méjico («Lo cierto es que siempre he amado a los perros. Tienen una bondad y una capacidad de ser fieles que superan a las de muchos humanos», p.610); y, la tercera, la de la vida de Ramón Mercader, su asesino, la de cómo un español con una educación concreta y con una madre diferente, comete ese asesinato («El día en que mataste a Trotski sabías por qué lo hacías, sabías que eras parte de una gran mentira», p. 706). Precisamente por ello esta novela puede incluirse, de forma parcial, dentro del género de la novela histórica, pues novela un episodio importante del devenir del comunismo en el siglo XX, bien documentado, con una narración precisa y sencilla de los hechos. Todo se enmarca en una Cuba degradada hasta la saciedad en los noventa del siglo pasado, ya sin el respaldo económico de la Unión Soviética; y con la habilidad narrativa de Padura al utilizar la distribución de las tres líneas argumentales en capítulos alternos bien delimitados, respetando casi siempre el devenir temporal. Siempre predomina la pulcritud y la tranquilidad de la novela realista tradicional con el empleo de un narrador omnisciente. La narración en tercera persona solo se interrumpe por los diálogos, desarrollados para caracterizar de forma individual a cada uno de los personajes principales; y por la primera persona, tanto en el caso Iván, como en el de su amigo Daniel para cerrar metafórica y perfectamente la historia. Los personajes están perfectamente caracterizados, lo que otorga una triple dimensión a la novela en consonancia con las tres tramas: disecciona el sentir de Trotski con él toda una novela política desde el sentimiento personal; explica a Ramón Mercader y desarrolla con él toda una novela de espías; y, por supuesto, presenta a Iván para la parte costumbrista y poética de la historia. Personajes que en mi viaje a La Habana tuve presentes, sobre todo en Playas del Este, arenas blancas y aguas turquesas, donde veía claramente al hombre que amaba a los perros con sus dos borzois rusos, Ix y Dax, y en Habana Centro con el derrumbe no metafórico de las paredes y de los techos de edificios Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque entronca con el concepto tradicional del género novela, en el que todo puede aparecer: historia y presente, con un argumento múltiple y en épocas diferenciadas, pero bien conectadas y trabadas. En ella, la realidad y la ficción configuran una historia de amor, de locura y de muerte con la perversión de una utopía, uniendo diferentes épocas en la confluencia y continuidad de unas vidas. Esa fue La Habana que me traje.