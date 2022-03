La literatura del periodismo novelado

Es cierto que los títulos de los libros son muy importantes. El de la obra del Leemos de esta semana es poco atractivo pues, o eres un interesado en la sociedad rusa, o difícilmente te seducirá desde la estantería o la pantalla. Yo estaría entre los no seducidos. Pero para eso uno tiene amigos que (¡Vete tú a saber!) leen estas cosas y te dicen: «Oye, te va a sorprender para más que bien”. Y tú, como sabes que José María tiene criterio (que se parece al tuyo), le haces caso. Y tiene razón. Hace cuatro veranos que la leí y por la invasión de Ucrania, he vuelto a releerla y a utilizar fragmentos en clases como modelo de redacción pulcra y, sobre todo, por su temática impactante para el ahora.

Svetlana Aleksiévich, escritora y periodista bielorrusa de madre ucraniana, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2015, escribió El fin del «Homo sovieticus» (Acantilado, 2015) con el objetivo de crear una obra testimonio, de más o menos dos décadas fundamentales en la cercana historia rusa (1990/2010), de la gente de esos años en los territorios de la antigua URSS tras su descomposición. Y lo consigue. Con ella entiendo lo que es la conciencia soviética más allá de los tópicos y de las propagandas partidistas, lo que es la tragedia de los falsos eventos, de la falta de humanidad en pos de un ideal loco, de la capacidad de sufrimiento de sus gentes, sin tener conciencia de ello; de cómo las cocinas de las casas se convertían en los asientos parlamentarios de la familia y de los amigos; y de cómo se creyeron lo que no era y ahora tenían que vivir con realidades incomprensibles para su cultura.

La novela pertenece al género del periodismo novelado: «Durante años viajé recogiendo testimonios por toda la Unión Soviética, porque a la categoría de Homo sovieticus no solo pertenecen los rusos, sino también los bielorrusos, los turkmenos, los ucranianos y los kazajos…» p. 9); («Yo escribo, reúno las briznas, las migas de la historia del socialismo doméstico, del socialismo interior…», p.10). Tras un breve prólogo de la propia autora, el libro se divide en dos partes temporales, con 22 capítulos, 11 para cada década, que pueden leerse de forma independiente y sin seguir el orden establecido. Cada uno de ellos se configura con la historia y con las impresiones que cada entrevistado le cuenta a la periodista, pero no mediante la técnica de pregunta/respuesta, sino mediante narraciones en primera persona. Estas se redactan-novelan por la autora en un estilo directo, aséptico, cercano, de lectura fácil característico de la buena redacción periodística. Asistimos a relatos y confesiones de una galería inmensa de personajes de todas las edades y condiciones, de dentro y fuera del partido, de diferentes lugares geográficos… La obra resulta un caleidoscopio increíble de las intrahistorias de todos ellos en esos momentos históricos: desde la vida en Moscú, y en otros muchos lugares («Rusia no es Moscú. Es un paraíso para los turistas. No se crea nada de lo que vea en Moscú», p. 52), hasta las cárceles, la convivencia con la hambruna, el padecimiento de las guerras de control con los antiguos estados, la acomodación a un cierto occidentalismo, la confrontación entre el pasado y un presente aparentemente antagónicos, etc.

Por eso, en esta guerra de Ucrania televisada, cuando entrevistan a las gentes que están siendo testigos y víctimas de ella desde las calles, los refugios, las estaciones, las fronteras…, no puedo menos que recordar los textos que escribe y transcribe Svetlana Aleksiévich y, si cabe, la congoja es todavía mayor, por cierta visión del mundo que no ceja.

¿Y por qué deberíais de leer esta obra? Porque es un género a medio camino entre la entrevista y la autobiografía muy interesante y rentable como testimonios individuales que se configuran como historia que muestran un estilo narrativo admirable. Y porque, con las vidas que muestra, podemos comprender realidades para nosotros, por suerte, desconocidas. Y porque los títulos no dejan de ser una tarjeta de visita.