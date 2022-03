Sonríe, papá

Papá (...) Papá (...) ¡Papá! (...)

Un silencio sepulcral invadía tu respuesta. En cambio, en medio de aquel cementerio de palabras, tu pétrea media sonrisa, dibujada en un lívido rostro todavía lleno de vida, me dijo mucho más que tus labios, ya sellados, en los últimos años. Me dijo que ahora, por fin, eras libre. Que volvías a ser feliz. A recobrar tu identidad. A ser tú, nuevamente.

Tu cuerpo, inerte, yacía en un frío lecho de muerte. Pero tu alma tenía otro color; volvía a entrar en calor después de un gélido, largo y terrorífico invierno en el que los silencios, infinitamente más desoladores y macabros que el presente, se habían adueñado de todo tu ser. Entonces te miré, y te vi. Te vi a través de mi corazón y me reencontré contigo. Con mi verdadero padre. Tus cadenas se habían roto. El impostor que anidaba dentro de ti había muerto. Y aquella media sonrisa tuya, tu carta de despedida -y, a la vez, también de bienvenida, de un nuevo renacer-, simbolizaba un mágico vínculo entre tu adiós terrenal y tu epílogo artístico. Y enseguida me vino a la memoria tu última creación, fechada en 2015.

Un dibujo que es un plano (cinematográfico, supremo y emblemático); un plano que es, al mismo tiempo, un final y un principio, como el tuyo: un horizonte en la lejanía, dos siluetas que marchan juntas (tu persona y tu arte), dos sombras, y un destino, representado éste por dos sonrisas: el «Smile», de Chaplin, y la postrera ocasión en que tu mente, todavía lúcida, se iluminaba, sonreía frente a un escenario en blanco; un sueño primigenio. Chaplin decía: «Un día sin sonreír es un día perdido». Pues yo me quiero acordar, también, de Paul Newman en «La leyenda del indomable», que murió sonriendo. Feliz. Igual que tú, papá. Tan indomable y libre como mi tocayo.

En efecto, esa media sonrisa tuya, que no podía dejar de contemplar y que sería lo último que me llevaría de ti, evocaba tu sueño creativo más tardío. Un sueño, por otra parte, compartido, ya que nació de mí la idea. Fui yo quien te animó. Quien te pidió que me regalaras y, sobre todo, te regalases una obra final (Podía entrever, aunque me resistía a creérmelo del todo, que sería tu último trabajo). Aquella tarde, cuando comenzaste a plasmar sobre el papel los primeros trazos de tu dibujo, el lápiz, que sostenías con tu mano derecha, no seguía ninguna instrucción de tu cerebro; era mi alma la que, conectada con la tuya y con tu corazón, colmaba de ilusión tu renacimiento artístico. Tus dedos, y la mina de tu instrumento, se limitaron a ejecutar, de la manera más armoniosa posible, un sentimiento tan perfecto como inmortal: tu canto del cisne. Del mismo modo, siento que eres tú, papá, quien me está ayudando, no sé cómo, a escribir estas líneas. ¿Ayudando? Yo diría, sin temor a equivocarme, que eres el único autor de esta suerte de elegía, de esta epístola dirigida al más allá. El dolor ruge en mis entrañas, y en mi llanto ya no hay cabida para más lágrimas suicidas. Pero esta vez es mi mano, y no la tuya, la que, burlando a mi consciencia, se encarga de traducir en palabras tu penúltimo deseo. Así es. Este escrito es tu obra póstuma. Y en ella convivirán tu eternidad y la mía.

Tu última voluntad fue escapar de la carcasa de tu cuerpo, de esa cárcel sin barrotes donde, últimamente, tu memoria cumplía condena injustamente (Nunca debiste perder el juicio). Y aprender de nuevo a volar. Saborear tu tan anhelada libertad. Y construir un universo a tu medida, en otra dimensión. Así, tus pinceles volverán a ser tus alas; tus tubos de pintura y tu paleta, el arcoíris en la retina de tus ojos; tu caballete, tu Pegaso de madera, y el blanco de tus lienzos, fantasías de colores en tu imaginación; o, parafraseándote en tu ya mítica entrevista para la televisión en la Casa de la Cultura de Villena, cuadros potenciales que, una vez terminados, «les doy el pasaporte para que viajen y conozcan mundo». Y así es. No importa de qué mundo estemos hablando. No importa el espacio, ni el tiempo. Ni tan siquiera si estás vivo o muerto; tu arte y tú siempre iréis cogidos de la mano, igual que en esa estampa final de «Tiempos modernos», del maestro Charles Chaplin, que, en última instancia, inmortalizaste. Y, puesto que el arte es eterno, tú también lo eres.

Pero no solo gracias a tu arte. Eres eterno porque viviste, amaste y soñaste, y ahora tus sueños, tras tu partida, son el fiel reflejo de todo aquello que un día sembraste en las personas que se han ido cruzando en tu camino (seguimos soñando donde tú lo dejaste): puedo reconocerte en el profundo gesto de admiración y respeto y en las hermosísimas palabras cargadas de afecto que te dedica tu sobrino Pablo (el pintor); soy capaz de verte en el compungido rostro, y a punto de inundarse, de Félix, tu amigo y compañero de instituto y, con seguridad, el mejor profesor -de literatura- que he tenido nunca (el auténtico John Keating, doy fe de ello); vives en la emoción contenida, en la mirada serena y acorazada de tu hermana Amparo (mi madrina), sabedora de que el sentimiento, tan inmenso, se esconde en su interior, y de que unos ojos no pueden -no deben- revelar toda la verdad: esa verdad, tan presente alrededor de una gran mentira (cómo nos has engañado a todos, papá); y te oigo y te siento en el llanto evaporado, cuyas partículas flotan ahora en el ambiente en forma de risas, recuerdos y anécdotas en boca de quienes te quisieron tanto, y te seguirán queriendo, pues tu corazón, el cual no entendía de fronteras, era un bien tan preciado como necesario. Nadie quiso faltar en tu último adiós. Y nadie faltó, ya fuera física o espiritualmente. La muerte, jugando al ajedrez, te había hecho jaque mate. Pero, ya ves, tú tenías mucho más poder de congregación que ella.

Tengo miedo de que este texto -que, inconsciente y milagrosamente, me vas dictando- llegue a su fin y todo se vuelva oscuro. Que sea nuestro último tú y yo en este mundo. Pero había llegado la hora. El momento en el que las palabras sobraban, y el valor se medía en latidos y suspiros entrecortados. Y así fue como sucedió. El tiempo que tardé en pestañear, la negrura había invadido toda la sala. ¿Toda? No. Un foco de luz reinaba todavía en medio de la nada. Era tu sonrisa. La cual, como por arte de magia, se convirtió en un proyector de cine y, sobre el techo mortuorio de aquel recinto, vimos tu vida pasar en un instante (Una película documental a todo color que, en su tramo final, se teñía de blanco y negro). Y digo «vimos» porque, justo en ese mágico trance, que compartimos, mamá (que siempre fue el motor de tu existencia, tu razón de ser, tu musa, tu guía, la sangre de tus venas, tu sueño eterno) y tu hijo Vicente (junto a mí, sin lugar a dudas, tu obra maestra) se encontraban a mi lado. Los tres nos miramos, perplejos, después de aquel «viaje», y, sin saber muy bien qué decir, comprendimos de inmediato lo que habíamos experimentado: tu alma acababa de trascender.

- ¡Papá! (...) ¡Papá! (...) ¡¡¡Papááá...!!! (...)

En un último y desesperado intento de aferrarme a ti, grité. Grité con todas mis fuerzas, pero ya te habías ido. Emprendiste el vuelo en pos de tu nueva libertad, dado que aquí ya no pintabas nada. De repente, observé tu antiguo cuerpo: había dejado de sonreír. Una renovada e imperecedera sonrisa portabas contigo. En cuanto a este escrito (tu escrito), sólo tú podías cerrarlo de esta manera: con tres puntos suspensivos, para que nunca te olvidara...