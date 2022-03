Sororidad Tech

Actualmente existen muchas aplicaciones que nos permiten desde hacer un NFT/token-no-fungible hasta lanzar nuestro propio token. No creo que prevalezca el hacer más accesible la entrada en la Web3.0/blockchain sobre la búsqueda de un «pelotazo», como el que dio la «memecoin» -una memecoin, para resumirlo mucho, es un token donde lo que más peso tiene es su comunidad- llamada Dogecoin con quien fuera, según la revista Times, personalidad del año en 2021, Elon Musk. Les hago memoria: un token que era utilizado para dar propinas sin ningún valor monetario, solo con la intención de destacar lo que los usuarios entendían que era un buen comentario, artículo o una opinión en la red social llamada Reddit, disparó su valor porque el dueño de Tesla, el de las baterías y los coches eléctricos, declaró que aceptaba el pago de sus coches con Dogecoin. Se me ha olvidado comentar que en Reddit también se puede jugar y que Dogecoin era la moneda de pago ¿Pueden imaginar cuántos millonarios aparecieron en cuestión de horas? Antes de continuar, ¿qué diferencia un token de una criptomoneda? Un token es una ficha que sirve para un propósito en concreto. Puede ser una ficha que sirva para desbloquear un carro de la compra en un súper o para jugar al póker en un casino. Una criptomoneda es un medio de pago. En el ejemplo que les he puesto, el euro que hemos cambiado por la ficha sería la criptomoneda y la ficha que hemos adquirido con ese euro, que tiene el único propósito de desbloquear el carro de la compra, sería el token.

En medio de todo este movimiento se hace necesaria una criba para dar con proyectos interesantes que tengan una razón de ser además de una comunidad sólida que los respalde. La semana pasada les comentaba sobre el servidor de SKR en Discord como una buena oportunidad de entrar poco a poco en este mundo. Somos unas cuantas personas de la provincia de Alicante las que ya nos hemos encontrado por allí, incluídos los artistas Fiigueers y Xavi García, que aceptaron la invitación. Ustedes también pueden acceder a través del enlace que fijamos en Twitter en @GiC_ART y en la bio de Instagram @gicvirtualartgallery . Esta semana les traigo el proyecto Women In Tech, cuya meta es contribuir a la reducción de la brecha digital en el segmento femenino y dar visibilidad a los proyectos llevados a cabo por mujeres en este mundo de las nuevas tecnologías. WIT fue idea de Raysa Suárez, una mujer afincada en Miami de procedencia cubana con conocimientos en programación y diseño gráfico, a la que se le ocurrió que podría estar bien tener un lugar dedicado solo para ideas presentadas por mujeres. De momento han sido elegidos tres de los cincuenta proyectos que se han fijado como objetivo para que reciban la financiación y apoyo de la comunidad de Women In Tech. El primero relacionado con atraer a más mujeres al mundo de la tecnología; otro centrado en la educación y las posibilidades de la Web3.0 en este campo y un tercero que une el mundo físico con el virtual. La liquidez, el dinero necesario para sacar adelante las ideas, procede de la venta de NFTs. Comentaba con Raysa que me resultaba difícil encontrar mujeres artistas españolas que tuvieran conocimiento sobre la web descentralizada y me contestaba ella que no era una circunstancia que se diera solo en el ámbito de habla hispana. Tenían el caso de una artista islandesa que ante la imposibilidad de contactar con otras mujeres con las que compartir su interés por el arte digital y los NFTs, había cambiado sus hábitos cotidianos para porder coincidir con el horario de mayor actividad en el servidor y así formar parte de las distintas actividades que se organizan. Si eres mujer, tienes un proyecto relacionado con las nuevas tecnologías, necesitas financiación y crees que tu idea puede encajar en lo que buscan Women In Tech, la mejor manera de contactar con ellas es dirigirse a Twitter al perfil de @womenintechnft