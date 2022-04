Crónica sentimental de una época

La historia de la humanidad se construye, en parte, gracias a sus leyendas y sus sucesos. Los crímenes dan a la sociedad una pátina de misterio que sirve para que esta construya su correlato histórico en torno a ella. En muchas ocasiones conocemos lugares por culpa de un horrendo crimen. Existen multitud de ejemplos: Cortijo Jurado, Puerto Hurraco, Allariz, etc. Estos lugares marcados por la tragedia han trascendido por algún personaje o personajes que acabaron cometiendo un acto horrible. Algunos de estos se han convertido en leyenda porque, al final, todo suceso en el tiempo acaba siendo el cuento narrado a los niños para infundirles miedo, para intentar que vean el peligro que les acecha.

Esmeralda sin brillo, de Andrés Guilló Javaloyes, publicado por Ediciones Frutos del tiempo con prólogo de Anyi Campello y portada de la pintora ilicitana Tonia Baeza, tiene algo de ese correlato histórico. Andrés convierte un suceso que ocurrió en los años sesenta en todo un retrato de la época y de un mundo tan fascinante como los cabarets, las revistas musicales y sus vedettes. Guilló, con la maestría del escritor que sabe retratar lo que le fascina, nos sumerge en toda una época que, no por trágica, carece de brillos, un mundo tan alejado de los convencionalismos que, tal vez, por eso mismo, produce atracción en el lector. La sinopsis nos muestra lo que vamos a encontrar: En la España de los años cincuenta y sesenta, tras el rojo telón aterciopelado de los teatros de revista, las vidas de sus artistas se enfrentarán a los obstáculos de un camino dorado hacia la fama, que no siempre lograrán alcanzar. Almas de vodevil que entrelazarán pasiones y odios, amores y desengaños. Luces y sombras sobre un escenario en el que, además de plumas y lentejuelas, harán su aparición personajes que enamorarán y otros a los que se les odiará, todo ello aderezando la historia de una «esmeralda sin brillo» envuelta en un misterio por resolver. Esta ficción se inspira en un hecho real, un suceso dramático que aconteció en los años sesenta, y que conmocionó a la sociedad de la época, al estar protagonizado por una afamada vedette de revista en pleno apogeo de su carrera.

Guilló Javaloyes no solo ha sabido retratar un contexto y una época, sino que demuestra, con su forma de plasmar los diálogos, ser un gran conocedor del lenguaje oral. Se percibe en las conversaciones del libro una maestría no siempre conseguida por todos los autores, y eso gracias a un conocimiento del lenguaje de la calle y de la forma de afrontarlo en un libro. Tal vez sea una de las cosas más complicadas a la hora de emprender la escritura de un libro, mostrar el lenguaje de la calle o cualquier lenguaje. Los diálogos son una pieza fundamental, pero, como no se plasmen como es debido, pueden hacer caer una obra.

Andrés Guilló Javaloyes nació en Elche un día 20 del mismo mes y año en que murió Marilyn. Comenzó con microrrelatos, recogidos en volúmenes de la editorial Diversidad Literaria, y en 2017 se editaron quince relatos en la obra compartida con la autora Teresa Sepulcre titulada Plumas en la almohada (Ediciones Ende). En 2018 se lanzó a la publicación en solitario con el volumen Cada tarde a las cinco, de la Colección Frutos secos (Ed. Frutos del tiempo). Es tan amante del melodrama y el vodevil como de un buen «monstruo literario clásico», por lo que en breve verá publicados dos de sus relatos en obras de corte fantástico: No existe el lugar equivocado, en el libro colectivo La huella de la momia; y El pozo, en el segundo número de la revista El tren de la bruja. Esmeralda sin brillo es su primera novela.

Estamos ante una novela de época que nos muestra un mundo que desapareció pero que estuvo muy presente en una época donde lo prohibido atrajo a muchas personas. Andrés Guilló Javaloyes ha dado el salto a la novela con un sorprendente resultado. Es muy difícil llevar un relato y conseguir enganchar al lector como él lo hace. Consigue mantener la tensión y, además, retratar un tiempo ya demasiado lejano para muchos, pero que nos hace comprender el presente. Podríamos calificar a Esmeralda sin brillo como una gran obra, pero es algo más que eso. España tiene una deuda con su pasado reciente. Se ha puesto el foco en muchos asuntos, dejando otros apartados, como si no existieran. El autor los revitaliza, aupando vidas, más o menos caídas en desgracia, en historias que atrapan. Tal vez esta sea la crónica de un tiempo que fue y ya no está. Viejas fotografías en una caja de hojalata.