De lo insoportable que se ha de soportar

La he leído tres veces completa, y las tres veces me ha emocionado. La primera, la sorpresa; la segunda, la confirmación; y la tercera, la consagración completa. Y vuelvo a ella, a su relectura parcial, cuando necesito encauzar emociones profundas desde la realidad de la vida.

Cuando publicó Mortal y Rosa (Planeta, 1975), Francisco Umbral tenía 43 años. En España se iniciaba un nuevo periodo histórico encaminado hacia una democracia esperanzadora, cuando Paco Umbral escribe este diario. Es un diario íntimo, cuya razón última es la disciplina que se otorga el autor, es la continuidad que pone en su propia vida ante la enfermedad y la muerte de su hijo de cinco años: «El diario íntimo, en cambio, es lo inmediato, el presente exasperado, la confesión no sólo sincera, sino urgente» (p. 137). Es una escritura desde lo más profundo de la inexistencia en donde todo se vive desde un infierno en vida; en donde el autor, con una prosa poética excepcional, se maneja por todos los aspectos de su propia existencia, desde el aprendizaje del sexo, el olor, las pensiones de Madrid, los libros que ha leído, los aseos públicos, las mujeres, los escritores, su mujer, él como escritor, su oficio, sus amigos, sus poetas, sus pintores, el culo femenino, el paso del tiempo… hasta todo lo que puede comportar un momento de vida de plenitud; aunque, por su lectura, en su final más absoluto. Lo que le resta es solo no vivir o vivir de otra manera horrenda: «Cómo se puede vivir en el horror. Se puede» (p. 98); «Soy el único cadáver que ha escrito un libro en la historia de todos los tiempos» (p.147).

Yo era pequeño entonces y he de reconocer que, de más mayor, nunca me había interesado este autor. Tenía de él un estereotipo que él mismo se había creado en los ochenta con sus participaciones televisivas y con los artículos que publicaba. Por eso, más de veinte años después, cuando mi padre me dijo que tenía que leer esta novela que le habían regalado con el periódico (Bibliotex-Colección Millenium, 1999), le dije que no me interesaba. Pero insistió en que me la llevara. Y como en tantas cosas, le hice caso. Y no daba crédito ante lo que iba descubriendo. ¿Cómo semejante personaje podía haber escrito eso que tenía en mis manos?

Desde el mismo título, tomado de los versos de Salinas en La Voz a ti debida (Y su afanoso sueño / de sombras, otra vez, será el retorno / a esta corporeidad mortal y rosa / donde el amor inventa su infinito) y a lo largo de las 40 secuencias no numeradas, ni fechadas, el autor escribe página tras página, en las que cuenta, en primera persona, todo lo que lo ha configurado en su realidad, mientras asiste a los últimos días de la enfermedad de su hijo de cinco años, a su muerte y a los primeros días sin él. El infierno pausado en donde ya no se existe. Desde un punto de vista estilístico se incluiría dentro de la prosa poética, sería, en palabras de Félix Grande: el poema del infierno y el retrato del infierno. Desde un punto de vista temático, se encuadraría en la tendencia filosófica, presente siempre en la historia literaria española, en la que se plantea un desahogo literario lento como liberación de la propia vida. La unificación de ambos, estilo y temática, se consigue magistralmente con la metonimia convertida en metáfora que supone la mecedora, mueble concebido para renunciar, en donde se canta el dormir al niño. Magistral y dura, muy dura.

¿Y por qué deberíais de leer este libro? Por el disfrute que supone una prosa desnuda, impactante, directa; por el hibridismo existente entre los mimbres de una novela, el monólogo filosófico y la poesía. Porque se hace realidad la máxima popular que yo he oído en más de una ocasión: «¡Qué Dios no te mande más de lo que puedas aguantar!». Y, sencillamente, porque Francisco Umbral, premio Cervantes 2000, escribió una de las mejores obras en español del siglo XX. Por eso está en mi lista de libros importantes para mi vida.