Mentiras que no aspiran a ser creídas

En 1787 el príncipe Grigory Potemkin era gobernador general de la Nueva Rusia (la Ucrania actual), además de general en jefe, consejero y amante de Catalina la Grande. Después de anexionar Crimea, que estaba en poder de los turcos, al Imperio Ruso y desterrar de él a los tártaros para poblarlo con colonos rusos, ofreció a la reina llevarla de viaje por esa península. Al objeto de impresionarla, Potemkin ordenó la construcción de un pueblo portátil que sería transportado a través de Ucrania por el río Dniéper, en el trayecto de la reina y los embajadores extranjeros que la acompañaban. Lo construirían y desmontarían cuantas veces hiciera falta: fachadas muy pulcras sin fondo detrás, con paisanos austeros pero felices y laboriosos que saludaban a la reina a su paso, como muestra de la prosperidad de esas zonas rurales recientemente rusificadas. La anécdota es muy famosa, aunque quizá no del todo cierta, pero la expresión «aldeas Potemkin» quedó acuñada para referirse a tramoyas gubernamentales. Si Catalina la Grande hubiera pasado de largo sin detenerse o cambiado su recorrido, tendríamos casi el argumento de un Bienvenido Mr. Marshall a la rusa.

La Revolución de Octubre se llevó muchas cosas por delante, y el nombre de Potemkin, al menos en el imaginario occidental, quedó menos asociado a las aldeas fake que al famoso acorazado de la película de Eisenstein, donde se narra el motín de la tripulación contra los oficiales zaristas, al que se suma el pueblo de Odesa, un anticipo fallido en 1905 de lo que triunfó en 1917. En cualquier caso, la nomenklatura comunista siguió cultivando la ciencia de la desinformación, que se ha practicado en muchas latitudes pero que, al decir de Antonio Pérez-Ramos, tenía una particular (y letal) candidez en su versión soviética: no aspiraba a ser creída.

La escenografía, con todo, había que montarla. En julio de 1974, Brezhnev invitó a Nixon (que solo un mes después dimitiría por el escándalo Watergate) a un acto para recordar a los miles de bielorrusos asesinados por los nazis en 1943, en represalia por el ataque a un convoy alemán por partisanos de aquella región. El memorial se había erigido en Khatyn, cerca de Minsk, que fue uno entre los centenares de pueblos y aldeas arrasados. En realidad, la elección de esa localidad era una maniobra de distracción de la masacre que los soviéticos habían perpetrado en 1940 en Katyn (Rusia, cerca de Smolensk, a unos 300 kilómetros al este de Khatyn) y en otros campos de internamiento, en una carnicería en la que más de 20.000 oficiales en la reserva polacos, entre los que había muchos profesionales liberales e intelectuales, fueron asesinados. En su avance hacia el este, los nazis encontraron miles de cuerpos en el bosque de Katyn en 1943 y denunciaron la bestialidad de los bolcheviques (como si eso condonara las suyas). Pero entre los aliados nadie les compró esa versión: había que hacer frente común, y los soviéticos insistieron siempre, también durante la inmediata posguerra, en que habían sido los nazis en 1941 los autores, cuando la zona estaba ya bajo jurisdicción alemana. Solo en 1990, en tiempos de Gorbachov, el régimen soviético reconoció que la masacre había sido obra suya. Que la justa conmemoración de un espantoso crimen de guerra de otros pretenda tapar la comisión de uno propio es una infamia, que se aproveche el parecido de los nombres de las localidades de las víctimas, o que se acuñe un topónimo similar para despistar, como otros arguyen (Khatyn no aparece en los mapas de la Gran Enciclopedia soviética hasta 1971), es esa candidez aterradora de la que hablábamos antes.

Hay otras aldeas Potemkin más elaboradas y tan infames o más. Una delegación de la Cruz Roja Internacional pidió a las autoridades nazis poder visitar un campo de concentración en 1943. Querían ver el de Bergen-Belsen, pero se les informó de que había un brote de tifus, y les ofrecieron ver el de Theresienstadt, en la antigua Checoslovaquia. Ese lager había sido concebido por Heydrich y Eichmann como una estación de paso de camino al Este, que acogiera a judíos alemanes y checos ya ancianos, muchos héroes de la Gran Guerra, pero también artistas, músicos, académicos, lo cual no impidió que en él murieran 33.000 personas por las epidemias y el hambre. Antes de que llegara la visita, los prisioneros fueron obligados a plantar huertos y flores, pintar los barracones, construir una biblioteca, un parque infantil, un campo de fútbol, y señalizar con placas la función ilusoria de otros recintos: colmado, panadería, escuela, lavandería, sastrería. Había hasta una estafeta de correos, y se imprimieron billetes falsos que circulaban entre los residentes. La Cruz Roja visitó el campo en junio de 1944 e hizo un informe muy favorable, hasta el punto de que a las autoridades nazis, una vez montado el decorado, se les ocurrió seguir amortizándolo.

En agosto de 1944 el director del campo, Karl Rahm, escribió el guion de un documental, Theresienstadt: El Fuhrer da una ciudad a los judíos, que fue dirigido por Kurt Gerron, un prisionero que había sido director de cine y actor (protagonizó junto a Marlene Dietrich El ángel azul). Una voz en off con fondo de música clásica narraba actividades como horticultura, herrería, marroquinería y corte y confección, desempeñadas por prisioneros siempre sonrientes. Luego los campistas acababan su jornada, se dirigían a los barracones y luego a las duchas, de las que salían limpios y elegantes de camino a actividades recreativas, deportivas y culturales (un partido de fútbol, conciertos, conferencias, cabaret, juegos de mesa). En el film no sale ni un solo vigilante o soldado, ni torres ni alambradas. Dos semanas después del rodaje la gran mayoría de los prisioneros, incluidos el equipo artístico y técnico, fueron deportados a Auschwitz y gaseados. El documental no llegó a distribuirse y en la década de los 60 se recuperó metraje, en torno a un tercio del original. Un fragmento había sido mostrado en un film documental en Alemania en otoño de 1944. La voz en off decía: «Mientras los judíos se toman café y pastas y bailan en Theresienstadt, nuestros soldados soportan todas las cargas de una terrible guerra, la miseria y las privaciones, para defender la patria», al tiempo que se contraponían las imágenes del campo de recreo a las del campo de batalla, con disparos, soldados sucios y famélicos y explosiones de granadas.

Hacer cosas con palabras

Hemos hablado de tramoyas, escenografías, films documentales con poco documento y mucho cuento, como instrumentos de la propaganda y la desinformación. Pero a veces basta con un eufemismo. Estas aldeas Potemkin hechas con palabras campan a sus anchas en la comunicación política: Hannah Arendt recordó en Eichmann en Jerusalén (1962) los de «Solución Final», «reasentamiento», «trabajo en el Este», «evacuación», y lo mismo hizo George Orwell con los eufemismos soviéticos de «pacificación», «rectificación de fronteras», «traslado de población» o «eliminación de elementos poco fiables» en La política y el idioma inglés (1946). Pero ya sabemos que los hay de todos los colores, en épocas más recientes. Tache el curioso lector lo que no procede, identifique al falsario y diga con todas sus letras la verdad subyacente: daño colateral, técnica de interrogatorio mejorada, desaceleración transitoria, externalización de servicios públicos, espacio representativo de la voluntad colectiva, flexibilización o informalización del mercado de trabajo, incentivos para la tributación de rentas no declaradas, restricción de movilidad nocturna, interrupción de la relación matrimonial, operaciones especiales de mantenimiento de la paz. Hay incluso metaeufemismos: hechos alternativos y posverdad, por ejemplo.

Ahora bien, la fuerza de las etiquetas para presentar una política o una causa bajo una luz favorable que oculta sus verdaderas intenciones solo es comparable a la que también pueden ejercer para denigrar o demonizar otras rivales. Por mencionar unas recientes: los death panels de los que habló la senadora Sarah Palin para referirse al Obamacare, el apelativo feminazi o las connotaciones del virus chino. Se diría que los discursos del odio que campan por la red hacen que por cada eufemismo político broten innumerables disfemismos: se trata de enfocar el fenómeno con la luz más tenebrosa posible, enfatizar los aspectos más peyorativos y desasosegantes. La red ha sido pródiga en invenciones: #huelgazanes, zETApé, #quincememos, #Wertgüenza, etc.

Conviene recordar que no hace tanto esa misma red despertó una ilusión liberadora y depurativa en el ámbito de las comunicaciones de masas. La prensa, la radio y la televisión, incluso en regímenes abiertos y democráticos, habían sido acusadas de dirigismo, oligopolio, manipulación, sumisión a los poderes políticos y económicos y no contrapoder capaz de controlarlos. La red traería una nivelación saludable y oxigenaría el sistema de medios, permitiendo al receptor convertirse en opinador razonado, en vigilante mancomunado y hasta en proveedor de noticias. Como en sus épocas doradas los pasquines, el cartelismo, los fanzines ciclostilados, las radios libres, en cierto momento inaugural se imaginó que la red alentaría una guerrilla semiológica ya por fin armada desde el polo de la recepción, un dar voz a los sin voz a través de sites, blogs, videologs, podcasts, tuits. Parecía que todos los que callaban obligatoriamente porque no disponían de canal, una vez obtenido acceso a este, deberían naturalmente alinearse contra los poderosos que en el mundo son y denunciar sus iniquidades en sus bitácoras electrónicas. Podíamos aspirar a ser «Martin Luthers» más que «channel surfers» (Wendy Chun, Control and Freedom).

Cómo es posible que tantas esperanzas depositadas en la inteligencia colectiva, la cultura de la participación, el activismo en red, la relación horizontal entre ciudadanos libres e iguales que cooperan, que puentean a los poderosos, cómo es posible, decíamos, que todo ese empoderamiento haya sido dilapidado tan rápidamente. Cómo las comunidades de interés han sido suplantadas por comunidades de sentimiento acantonadas y excluyentes, por burbujas de filtros donde rebotan nuestros egos digitales aquejados de likecoholismo, por cascadas de polarización cada vez más radicalizadas.

Ciertamente, todo esto ya lo había pronosticado Mike Godwin en los noventa con su ley homónima, la que afirma que «conforme una discusión online se alarga, se hace cada vez más probable que mencione una comparación con los nazis o Hitler». Hemos recordado las documentiras de los nazis y los memoriales para borrar la memoria de los soviéticos. Ahora un neosoviético dice que invade Ucrania para desnazificarla, y uno se acuerda de la candidez letal de algunas mentiras.

Raúl Rodríguez Ferrándiz es profesor de la Universidad de Alicante y autor de Máscaras de la mentira: el nuevo desorden de la posverdad (Pre-Textos, 2018).