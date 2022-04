Los grandes relatos de la historia del arte se basan en la construcción de un canon. Pero de la misma manera que se generan, sufren constantes revaluaciones a la luz de las nuevas investigaciones y del contexto cultural, social y político de cada momento histórico. Y si hay un relato museográfico que ha sufrido vaivenes y temblores llegando a voltear todo el sistema de valores y juicios sobre el que estaba asentado, ha sido el que corresponde al arte del siglo XIX. La irrupción de las Vanguardias Artísticas obligó a revisar el 800 encontrando que aquellos artistas que habían sido rechazados por la Academia eran en realidad los creadores de algo nuevo, los que habían sabido traducir lingüística y visualmente su centuria, su genealogía directa.

Pero claro, esas protovanguardias y las vanguardias que las sucedieron, no se dieron por igual en la esfera occidental. Si Francia era uno de sus focos, España miraba generalmente hacia otro lado: hacia unas férreas directrices académicas marcadas por San Fernando y por las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Eso sí, nuestro país contaba con una gran baza, el Museo del Prado: inaugurado en 1819, atesoraba una de las mejores colecciones europeas nacidas en el siglo XVI, con prodigiosas obras de Tiziano, Tintoretto, Rubens o Velázquez, aquellos autores que influirían de forma radical en el romanticismo francés, pero también en Manet y los artistas que le siguieron, los impresionistas. Si bien es cierto que nuestros pintores y pintoras acudían al museo a copiar, seguían unas pautas pictóricas ensimismadas y conservadoras: bebían de entrada del neoclasicismo davidiano y de las fórmulas pictóricas que de éste se derivaron. Varios ejemplos ponen en evidencia cuál era el discurso normativo y cómo se aplicaba: Eduardo Rosales sufrió la incomprensión y el rechazo frontal a su fresca modernidad. Goya estuvo infrarepresentado en el museo en gran parte de la centuria porque algunas de las pinturas que hoy nos parecen incuestionables e icónicas (por ejemplo los cuadros del 2 y 3 de mayo) eran consideradas indignas desde la dirección de la institución. Tampoco, por ejemplo, El Greco tenía la relevancia que le damos hoy.

Pero el siglo XX lo cambió todo. El clímax se produjo cuando Alfred Barr inauguró el MoMA de Nueva York en 1929 con obras de postimpresionistas; en 1933 dibuja un torpedo que integra la genealogía ochocentista de las vanguardias borrando de un plumazo la práctica totalidad del arte académico e institucional de la centuria… ¿qué había pasado entonces con todas aquellas pinturas y esculturas adquiridas en los salones y en las exposiciones nacionales y que pertenecían al patrimonio nacional? Resumiendo mucho: en Francia por lo general se almacenaron, mientras que en España El Prado decidía morir en Goya, pasando incluso algunos de sus contemporáneos, como el patriarca de los Madrazo, al Museo de Arte Moderno (localizado en primera instancia en el edificio de la actual Biblioteca Nacional). Desde entonces estas colecciones experimentaron un sinfín de vueltas y revueltas: en ocasiones estuvieron colgadas en peines y a buen recaudo, aunque también se expusieron en el Casón del Buen Retiro, donde muchos las recordarán. En El Prado, pero fuera del Prado. Hizo falta la ampliación de Rafael Moneo para que en 2007 se presentara la obra del XIX del Prado en una muestra temporal comisariada por Javier Barón y José Luis Díez; así, de forma transitoria, estas obras volvían al edificio de Villanueva. Finalmente el XIX español regresaba a las colecciones permanentes de El Prado en 2009. Más de un siglo después de su partida. Sin duda una decisión como esta hubiera sido más compleja de no haberse inaugurado en 1986 el Musée D’Orsay, institución que subrayó desde el inicio que su objetivo era la historia del arte y no el arte a secas, es decir que para contar el arte de un siglo era preciso incluir sus luces, pero también sus aristas y repliegues, los centros y los márgenes; entre esos repliegues estaba el academicismo. D’Orsay supuso un cambio de paradigma respecto al canon que fue lentamente calando en otras colecciones con obra del siglo XIX.

Museos provinciales

Ya he llevado a cabo donde corresponde, el ámbito académico, un análisis de la muestra de 2007 y la museografía de 2009; he cuestionado, por ejemplo, que se partiera de una historia del arte que no tuviera en cuenta los estudios culturales y los nuevos materialismos; que no se incluyera a ninguna artista mujer, que no hubiera presencia de revistas ilustradas y de fotografía (invento que transformó la visualidad y el imaginario, pero también la propia pintura), o que el relato colonial no apareciera ni por asomo en ninguno de los objetos presentados en la permanente, y eso precisamente cuando el XIX es el siglo de la pérdida de la mayoría de los territorios extra peninsulares de la España imperial. Es preciso indicar que el Real Decreto de reordenación de las colecciones estatales entre el Prado y el MNCARS (1995) dificultaba construir la posible genealogía que va de Goya (El Prado) a Picasso (el MNCARS) en el edificio de Villanueva. Sirva esto para entender la complejidad de exponer el XIX en España. Algunas de estas cuestiones han ido remendándose desde entonces, tomando decisiones lenta pero acertada y bienintencionadamente en una dirección más acorde con los tiempos. Si dejamos de lado el proyecto fallido de Invitadas, que analicé en el Diario INFORMACIÓN en 2021, encuentro que una exposición comisariada precisamente por Falomir como Las Furias. De Tiziano a Ribera (2014), normalizó de una manera discreta, pero rotunda, la presencia de las mujeres en el sistema artístico de la historia de España al visibilizar el papel de comitente que asumió María de Hungría en la conformación de nuestras colecciones reales. Otro ejemplo interesante es cómo ha construido el MNAC sus salas del XIX, un relato que Francesc Quílez ha dirigido con gran acierto. El último display del Prado también aporta en este sentido interesantes hallazgos, colgando en sus salas a algunas pintoras del siglo XIX y principios del XX, las grandes excluidas del museo hasta ahora. Aunque queda mucho por hacer, este es a mi entender el camino.

Y si es difícil contar la historia del XIX español para nuestro más importante museo estatal, mucho más lo es para los museos provinciales de Bellas Artes. El MUBAG, con veinte años de existencia, es uno de los más jóvenes en España, si bien sus colecciones se conformaron durante los siglos XIX y XX a partir de las pensiones para estudiar en San Fernando, Roma o París que la Diputación Provincial creó en 1863 o, después, a partir de las obras premiadas en los Certámenes Nacionales y Provinciales de pintura convocados entre 1952 y 1960. Pero claro, para generar un relato suficiente sobre el desarrollo del arte en Alicante desde el XIX no resultan suficientes las obras atesoradas por la institución provincial. Necesitan fortalecerse. Tengamos además en cuenta que El Prado conoce a la perfección sus colecciones del ochocientos ya que realizó un importante esfuerzo de recuperación de obras perdidas que, liderado por José Luis Díez, se publicó como catálogo razonado en 2015. Con un documento de este cariz, los museos provinciales pueden sin duda empezar a trabajar si desde la otra parte de la ecuación hay una actitud colaborativa.

Prestar piezas, un balón de oxígeno

Y es que los depósitos y donaciones de estas grandes colecciones se hacen imprescindibles para contar microhistorias e historias locales y en eso se ha venido trabajando felizmente durante la última década desde el MUBAG. Partiríamos de una práctica iniciada precisamente por el museo madrileño que en su momento se denominó «El Prado disperso» y que ahora Falomir rebautiza en clave positiva como «El Prado expandido». Se trata de prestar piezas que por lo general están en los almacenes del museo –nunca suficientemente grandes- y que aunque, de entrada, no resultan imprescindibles en la colección permanente madrileña, suponen un balón de oxígeno para los discursos museográficos provinciales. Las primeras piezas se depositaron en Alicante en 1932 y son parte de nuestro imaginario local ya que las recordamos colgadas en las zonas nobles del palacio provincial. Esta política de depósitos, a lo que se han añadido algunas generosas donaciones, ha ido in crescendo, contando en estos momentos el MUBAG con un número importante de piezas de El Prado, muchas de ellas de artistas alicantinos que en su momento fueron premiados en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. También se presentan en la actual colección permanente del Palacio Gravina depósitos de Patrimonio Nacional, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, del Museo San Pío V de València, del Ayuntamiento de Alicante y del MNAC (por ejemplo, la Marianela de Vicente Bañuls, hasta llegar en 2017 al MUBAG jamás se había expuesto tras ser adquirida en 1906); o depósitos de otro tipo de colecciones como la del Banco Sabadell, la Fundación Elisa Tomás Yusti, Alfonso Díaz Palanca, Familia Sánchez Mateo e Hijos de Margarita Galiana. Esto sin olvidar las donaciones de Rafael Beltrán Ausó y de José Manuel Magro llevadas a cabo respectivamente en 1971 y 2017 y que acompañan y contextualizan estas pinturas y esculturas con bargueños, abanicos y diversos objetos de artes aplicadas.

Estos depósitos institucionales obedecen a una inteligente y oportuna política cultural de vertebración, algo que normalmente parece que cuesta entender desde los centros hacia las periferias. Los museos estatales, también los dependientes de la Generalitat, tienen la obligación de llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, o valencianos, según el caso, y no limitar su capacidad de influencia de puertas para adentro. Y es que a mi entender, los museos deben concebirse más como concepto que como un espacio físico.

Patrimonio público

Lanzo además un alegato a la defensa del patrimonio público, a un patrimonio que es de todos y todas, como han entendido las instituciones citadas entre las que debemos añadir al MNCARS con su depósito de varelas. Emilio Varela, aunque es un pintor relevante para el museo madrileño resulta imprescindible en nuestras colecciones. Es el pintor alicantino más importante de la primera mitad del siglo XX y aquí debe estar en la medida de lo posible. Y con él, parte de las espléndidas piezas de Sala, Casanova, Bañuls, Bushell, Gisbert, Agrasot, Cabrera o Poveda, que ahora pueden disfrutarse en el MUBAG. Pero además, es preciso implementar presupuestos anuales para la compra de obras que vayan cubriendo las lagunas del relato que se pretende contar y que iniciaron las políticas de adquisiciones del siglo XIX de la Diputación Provincial. La producción femenina es una de esas grandes carencias. Es necesario que el dinero de todos acabe invirtiéndose en lo público y no caer en la tentación de acoger en alquiler franquicias de museos o colecciones ajenas a nuestras identidades e historia; se trata más bien de marcas que no generan ni contexto cultural ni tejido ciudadano, sólo una mal entendida política turística que esteriliza la urdimbre cultural. Son pan para hoy y hambre para mañana.