El silencio como condena o salvación

La ciencia ficción ha sido siempre utilizada para plasmar, de forma oculta tras los mecanismos de la ficción, los miedos del ser humano. Son muchos los ejemplos de esto, tal vez los años cincuenta, sesenta y setenta sufrieron un boom de este tipo de géneros. En pleno siglo XXI, en unos tiempos convulsos y oscuros, ha vuelto a resurgir un género que nunca se fue pero que su regreso está sirviendo de herramienta eficaz a autores, que tal vez por pudor o porque la historia lo requiere, les sirve de guía en su historia. Las distopías pueden ser el lugar donde se plasman las pesadillas.

Nos tragará el silencio de Miguel Ángel Zapata publicado por la editorial Tinerfeña Baile del sol, no es una novela al uso. Zapata conocedor de los entresijos del arte de narrar nos pasea por una obra donde la narración, el ensayo, la reflexión, la crónica, se van entrelazando. La sinopsis del libro puede guiarnos en su lectura: Narrada en primera persona y construida como una mezcla de ficción prospectiva, ensayo y cuaderno de bitácora confesional, la obra describe el nacimiento y expansión de «La Hiedra», gigantesca estructura estatal que avanza sustituyendo de forma casi imperceptible los modos económicos, políticos, sociales y culturales de un sistema corroído por demasiadas crisis. Cárcel ambigua o nuevo mundo utópico, infierno o paraíso, mito o realidad vaporosa, «La Hiedra» es una institución inasible que crece desde dentro del propio tejido social y absorbe a los ciudadanos cuyos Certificados de Idoneidad presentan alguna tara o merma que afecta a sus derechos o prerrogativas fundamentales. Zapata nos adentra en uno de los miedos que nos atenazan, la falta de libertad. En la situación social que nos encontramos, tememos lo que nos puede llegar, el control de las grandes corporaciones. Creemos estar en la cuerda floja de la libertad y eso lo refleja muy bien Miguel Ángel en el libro. Esta obra, que cierra una trilogía sobre la degradación de la cultura, es tal vez una crónica veraz de lo que estamos viviendo en este mundo postpandémico y bélico, el tiempo de una sociedad condenada a extinguirse por la voracidad del ser humano.

Miguel Ángel Zapata (Granada, 1974), desarrolla su labor literaria y docente en Madrid. Ha publicado microrrelato, cuento y novela, abarcando todas las formas de narrativa. Sus textos breves han recibido diversos premios y han sido incluidos en algunas de las más relevantes antologías del género en castellano. Su primera novela, Las manos (2014), publicada por Candaya, una epopeya homérica en clave de esperpento contemporáneo, fue finalista del Festival du Premier Roman de Chambéry-Savoie, y su último libro publicado, Voces para un tímpano muerto (2016), gozó de una excelente acogida en numerosos medios de la prensa cultural española, resultando finalista del Premio Andalucía de la Crítica que otorga anualmente la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Cierran la trilogía Arquitectura secreta de las ruinas (Baile del sol, Tenerife, 2018) y Nos tragará el silencio (Baile del sol, Tenerife, 2021) que ha sigo galardonado con el Premio Andalucía de la Crítica en 2022.

Nos tragará el silencio es un golpe certero a la boca del estómago. La hiedra, a la que creo como un villano reconocible en todos y cada uno de nosotros, es un claro ejemplo de lo que nos pasa hoy día. La degradación de la cultura y de la sociedad no la ha creado nadie, hemos sido nosotros, con nuestras ansias de poder y el ego desmesurado, las que nos han llevado al borde del precipicio. Esa hiedra podría ser la falta de empatía, la insolidaridad, el egoísmo. Creo firmemente que esta obra es un cierre perfecto a la trilogía que arrancó con Las manos en 2014 y continuó con Arquitectura secreta de las ruinas en 2018. Nos tragará el silencio nos adentra en todos los horrores con los que sueña el ser humano, que al paso que vamos, se harán realidad, pero no seamos pesimistas. Tal vez la respuesta está en el silencio, eso no creo que nos lo nieguen.