Puede nacer una estrella

Comenzar una carrera musical no es tarea fácil. Programas buscatalentos, que ofrecen promoción y formación del artista, están en las parrillas de las televisiones a horas punta y suponen todo un éxito de pantalla. Es una forma de iniciar una carrera musical a lo grande, a la que solo pueden llegar unos pocos. Otras personas que se dedican a la música han optado por darse a conocer en la blockchain/cadena de bloques de una forma más relajada, controlando desde el inicio su carrera musical mientras juegan. Suena raro, como casi todo lo relacionado con esta tecnología, pero es cierto y está lleno de posibilades.

Rising Star -estrella naciente- es un juego centrado en la carrera musical de los artistas. Se trata de un emulador de la industria de la música. Cuenta con promotores, agentes, bandas, solistas, artistas que abarcan todos los estilos musicales. Se comienza de la forma más humilde, por ejemplo, como artista callejero, hasta conseguir hacerse un nombre, salir de gira, llenar estadios, tener un club de fans, etc., son metas que llevan a vender más «discos» y a ganar un dinero tanto en la vida real como en Rising Star. No hace falta invertir nada para poder empezar a jugar. Tampoco será el idioma un obstáculo porque, aunque es el inglés el idioma que impera, hay canales donde se explica en español el funcionamiento del juego. Los jugadores van ganando «starbit», el token -la moneda de la comunidad- con el que se adquieren los distintos NFTs/tokens no fungibles.

Los artistas mintean -convierten en NFT- sus obras que son presentadas a la comunidad del juego. Si su música gusta, venden directamente a un comprador que puede estar dentro o fuera del juego.

Hay casos de artistas que eran completamente desconocidos hasta el momento en el que alguien de la comunidad de Rising Star, que era muy fan de su música, les propuso que dieran el salto a Spotify para poder incluirlo en su lista de reproducción. Resultó que las composiciones gustaron y hoy en día pueden decir que tienen un buen grupo de seguidores, compradores de su música que hacen que pueda ganarse la vida. Tienen una trayectoria profesional que comenzó en la blockchain.

¿Podrían los NFTs generados dar algún otro servicio más allá de la adquisición del trabajo del músico? Sí, eso ya está pensado. Antes, la afición por la música nos llevaba a coleccionar las entradas de los conciertos de nuestros cantantes o bandas favoritas en papel. La entrada no tenía más uso que el de permitirnos el acceso a un evento en concreto, o eso, o bien teníamos un abono para asistir a más de uno. Hoy ya hay NFTs que nos permiten asistir a conciertos disfrutando de privilegios, más que si entras con un ticket de papel: asientos en primera fila, entrevistas con los artistas, obsequios, etc. La función del NFT no termina cuando lo hace el concierto. Dependiendo del tipo de NFT, de las propiedades que contenga ese contrato inteligente -de su valor- puede ser la entrada para un concierto muy exclusivo que se lleve a cabo en un futuro o puede ser el medio de demostrar la fidelidad como fan y que el mero hecho de ese NFT nos proporcione ganar más tokens, si hablamos de Rising Star. No solo hay artistas del mundo de la música, también hay coleccionistas y amantes de la música que buscan desde un vallenato a un drum & bass o una ranchera.

Contactar con la comunidad de Rising Star es tan sencillo como entrar en www.risingstargame.com y desde ahí clicar en el enlace que lleva a Discord donde le esperan usuarios como @morenow a quien he conocido a través de la blockchain de Hive donde está alojado el juego que hoy les comento. Este usuario está muy comprometido con ofrecer ayuda en español, así que no se corten.