Valiente aquelarre de «riffs» rockeros

The White Stripes fueron, entre 1999 y 2007, el último fenómeno mainstream generado por el rock, y el riff de Seven nation army quedó ahí, petrificado, como relevo del de Smoke on the water (Deep Purple) para uso y disfrute de la llamada generación Y. Logros a los que Jack White, en ausencia de su retirada expareja, Meg White, ha dado continuidad con una carrera en solitario (y actividades con The Raconteurs y The Dead Weather) en la que ha combinado el culto descarga eléctrica milenaria con las pesquisas de laboratorio, tratando de retorcer la canción rock para que siga presentándose lozana y aventurera.

Ahí hay que situar este Fear of the dawn, más voraz que el derivativo Boarding house reach (2018), aun sin abdicar de la exploración sónica, de la ambientación excéntrica y de los arrebatos de jam session casi unipersonal (el propio White toca la mayoría de los instrumentos). Es el primero de los dos discos que entrega este año (lo relevará, el 22 de julio, Entering heaven alive), y debe su concepto a la ojeriza del músico a los radiantes amaneceres: «La luz del fósforo nos traicionará», advierte en la pieza titular, acogiéndose a la oscuridad para salvarse. Redoblando el mensaje, otra canción, la abollada Eosophobia, alude al miedo irracional a la luz diurna. Muy afín todo ello al imaginario tradicional del rock, como cabe esperar de este músico nacido en Detroit, cuna de The Stooges. Algo de aquel espíritu del garaje flota en Fear of the dawn, aunque muchos de los riffs miran más a Jimmy Page que a Ron Asheton: en el tramo final de Morning, noon and night, el guiño es obvio, e incluso nos parece oír el trueno de la batería de John Bonham en modo de psicofonía. Se diría que White está enamorado de un cierto sonido de rock, y lo celebra en bacanales de guitarra que a veces se concretan en canciones arrolladoras (como las tres que abren el disco) y otras derivan en artefactos que te hacen arquear las cejas: Hi-de-ho, con parrafada del rapero Q-Tip (A Tribe Called Quest), y la groovy Into the twilight, con su círculo recreativo, sus vestigios de Prince y los samples de The Manhattan Transfer y William S. Burroughs. Piezas estas que pueden parecer a medio hacer, pero hay una atractiva materia viscosa en esa electricidad manipulada, abierta al punteo disonante, el silbido de theremin y el efecto de cine de ciencia ficción heredero de Joe Meek. Expeditivo y raro Fear of the dawn es a la vez expeditivo y desacomplejadamente raro, y nos habla de un músico que no se resigna a ver en el rock un lenguaje embalsamado. Casi 20 años después de Seven nation army, Jack White sigue creyendo en el poder del riff de guitarra, reinterpretándolo con ingenio y audacia.