La cultura como bien universal

La mayoría de veces la historia está escrita por gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Es decir, todos los sucesos que quedan los realizan personas anónimas por el bien de la humanidad. Los nombres de la mayoría de estos personajes acaban en el olvido, pero no sus acciones; el problema es que no les ponemos cara ni sabemos quiénes fueron. A veces existen otras personas que rescatan esos sucesos y les vuelven a dar vida. Es por eso que llegan hasta nuestros días. No somos conscientes de la suerte que tenemos de que existan hombres y mujeres tan valientes que arriesguen su propia vida por el bien de todos, por preservar el arte, la cultura o a sus coetáneos. Historias fascinantes en momentos convulsos.

La biblioteca de fuego, de María Zaragoza, Premio Azorín de Novela 2022, ha sido una de las grandes alegrías en lo que llevamos de año. La lectura de esta novela tan bien escrita y construida es una delicia de principio a fin. La historia que cuenta es fascinante, pero no porque sea una historia extraordinaria, sino porque te sumerge en la época que retrata con una sencillez que atrapa. La sinopsis de la novela da las pistas clave de lo que vamos a encontrar: En el efervescente Madrid de los años treinta, Tina sueña con convertirse en bibliotecaria. Junto con su amiga Veva, se adentrará en un mundo de cabarets y clubs feministas, libros malditos y viejos fantasmas. Así descubrirán la Biblioteca Invisible, una antigua sociedad secreta que vela por los libros prohibidos. Pronto Madrid se convierte en una ciudad sitiada, donde la cultura corre más peligro que nunca. En medio de una guerra que lo arrasa todo, Tina vivirá una historia de amor clandestina que marcará el resto de su existencia mientras trata de proteger los libros no sólo de los incendios y las bombas, sino también de la ignorancia y los saqueadores. Es una pena que este tipo de libros reflejen una realidad que no ha quedado en el pasado. Hoy día, ejemplos como Ucrania nos hacen ver que no es tan lejano lo que relata María Zaragoza en este libro desgarrador y fascinante a la vez. Por desgracia, en cada parte del mundo hay bibliotecas o libros que salvar de la censura y de los intolerantes. María Moliner o Rosa Chacel, y tantas otras heroínas, sirvieron de inspiración a la autora para la construcción de esta novela, heroínas que no deberían ser pasto del olvido, ya que gracias a ellas conservamos nuestro patrimonio. La historia es un pozo que todo lo engulle, por eso son los escritores los que deben reflotar los sucesos y dotarlos de literatura, para que regresen de la niebla.

Zaragoza no solo ha escrito una gran novela, como la gran narradora que es sabe unir la ficción con los sucesos reales de la época. El proceso de documentación de la obra es excelente, no falta detalle, pero tampoco sobran. Está construida como si fuera un reloj suizo y todo va encajando a la perfección. La construcción de los personajes es excelente y los ves como si estuviéramos ante una obra cinematográfica. María Zaragoza tiene pulso narrativo y aquí lo demuestra con creces. Hacía mucho tiempo que el Premio Azorín no premiaba una obra de tantísima calidad, que, además, contiene todos los elementos para perdurar en el tiempo: aventuras, misterio, amor, intriga, espiritismo, masonería, sociedades secretas, conspiraciones, sucesos convulsos…, y que atrapa al lector encadenando una acción tras otra.

Como he indicado antes, la historia realmente son sucesos extraordinarios, perpetrados por gente ordinaria que acabamos olvidando. Necesitamos o estamos necesitados de conocer a nuestros héroes o heroínas, pero no los que aparecen en los libros con nombres y apellidos y que fueron reconocidos en su tiempo como tales, sino los anónimos, los que vieron peligrar su vida y no se detuvieron. Es muy triste comprobar cómo la historia olvida tan fácilmente a sus benefactores, cómo hacemos borrón y cuenta nueva sin contar con los que vinieron detrás. Tenemos la obligación de devolver la voz de estas personas a la historia, que nos hablen y nos cuenten lo que pasó, y eso María Zaragoza lo hace con maestría, mimo y respeto. La biblioteca de fuego es una obra sobre los libros y el amor a ellos y a la cultura.

María Zaragoza (Campo de Criptana, 1982). Narradora y guionista, ha publicado una docena de títulos entre novelas, cómics y libros de relatos, por los que ha sido galardonada con los premios Ateneo Joven de Sevilla y Ateneo de Valladolid, entre otros. Además, sus relatos se han incluido en numerosas antologías y publicaciones especializadas. También se ha adentrado en la literatura infantil y juvenil con Baba Yagá, obra ilustrada por El Rubencio. Fue becaria de la tercera promoción de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. En 2011, el Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconoció su trabajo a favor de la igualdad de género. Su obra Realidades de humo ha sido adaptada al cine por Joaquín Loustaunau, y en 2019 recibió el XXVII Premio de Guion Radiofónico Margarita Xirgu de RNE por Un candidato para el fin del mundo. Actualmente compagina la escritura de guiones de cine con sus labores como tutora de narrativa y dramaturgia en la Fundación Antonio Gala de Córdoba, y es columnista del diario Manchainformación.

La biblioteca de fuego no es una novela más dentro del panorama literario actual. Tal vez es el libro el que ha encontrado a la escritora y no al contrario. Recuerdo cuando, hace años, al acabar de visionar la película La hora de los valientes, de Antonio Mercero, que retrata la salvaguarda de los cuadros del Museo del Prado en plena Guerra Civil, me pregunté qué pasó con la Biblioteca Nacional y los libros. María Zaragoza nos narra muy bien aquel suceso y, además, creo que ha construido una historia tan atractiva que podría ser una serie o una película. Como en aquella película, los personajes creados por la escritora que, como he indicado antes, se mezclan con los de verdad, son tan de carne y hueso que parece que los podemos ver y tocar.

Hacía tiempo que un personaje literario no me enamoraba y Tina lo ha hecho. Lo reconozco, me he enamorado de Tina y sus consecuencias. Este personaje es uno de los que quedan en el recuerdo de los lectores, de los que hacen soñar y trasladarte. La biblioteca de fuego me recuerda a aquellas novelas de Verne que leía los veranos en el chalet de mis abuelos. Estamos ante uno de los acontecimientos literarios del año, seguiremos la pista de María Zaragoza, una escritora de raza.