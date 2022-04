«Te vas a la cama y cuando te levantas no es que hayas descansado ocho horas, es que te has quedado atrás. Ésta es la sensación que me da», me decían desde la comunidad de NFT-Esp. Bueno, pues ya se trabaja en la nueva generación de NFTs con tecnología de holograma. Imaginen la resolución que puedan llegar a tener estas obras o el avatar que va a usar usted mismo para formar parte de alguno de los metaversos que existen. Arte inmersivo en un universo holográfico en el que zambullirse. En algunos casos lo del chapuzón será literal puesto que la acción en la red será bajo el agua. Metaverso submarino descentralizado, -el cable submarino de la empresa Meta-Facebook- no está incluido ni en el apartado descentralización, ni en el de metaverso.

Las posibilidades que ofrecen los NFTs son infinitas, como los diseños que se pueden conseguir, pero para llegar a disfrutar plenamente de la experiencia del metaverso dependemos principalmente de una buena conexión a Internet y de la calidad de las imágenes. Aquel futuro de pantallas con resolución de imagen más allá del HD, el 5k, cámaras en nuestros teléfonos móviles con millones de píxeles con resultados asombrosos, es presente. Lógicamente, si hemos invertido en aparatos electrónicos de última generación es porque queremos disfrutar de la máxima resolución de imagen que estos puedan dar. Les comento sobre los CryptoPunks, la segunda colección de NFTs más famosa por detrás de Bored Ape Yatch Club, la colección de los monos aburridos del club náutico. Se trata de un coleccionable que consta de diez mil personajes todos diferentes entre ellos, que en un principio, cuando salieron en 2017, fueron regalados a todos aquellos que teniendo una wallet/cartera de Ethereum los reclamara. Los nueve mil CryptoPunks que se pusieron a disposición fueron repartidos en pocas horas, mientras que los mil restantes quedaron en posesión de los desarrolladores del proyecto. Ahora solo se pueden conseguir comprándolos. Si alguien tiene curiosidad por ver la colección y los NFTs disponibles, visiten larvalabs.com. Aquí les dejo a modo de ejemplo estos que ven. Ahora bien, preparen el bolsillo porque los precios van desde unos pocos miles a millones de dólares. ¿Qué hace interesante esta colección de figuras pixeladas inspiradas en la estética punk del Londres de los 70 con tan poca calidad de imagen y tan simples en su diseño? Exactamente tienen una resolución de 24 x 24 píxeles en 8 bits. Bueno, ya lo están viendo en el ejemplo que les muestro ¿No entra esto en contradicción con sacar el mayor partido a esos aparatos electrónicos de los que les he hablado previamente? Habrá quien reclamó un CryptoPunk solo porque era gratis, con la esperanza de especular, y quienes han ido comprando, creando el mercado que se ha generado alrededor de esta colección porque entienden que están adquiriendo un trocito de la historia de Internet. Los CryptoPunks se diseñaron con este aspecto a modo de homenaje a aquellos primeros juegos. Lo que ahora es llamado Arte Pixelado una vez fueron imágenes pixeladas porque la tecnología no daba para más debido a que la capacidad gráfica de nuestros ordenadores estaba limitada a 8 bits. Sabrán muy bien a qué me refiero quienes hayan jugado a videojuegos en los años 80: Super Mario, Donkey Kong, Pac-Man. Nombres como Atari, Nintendo, Commodore, Amstrad, Spectrum forman parte de la vida de muchas personas. Y algunas se pueden permitir el lujo de suavizar la melancolia al recordar aquellos maravillosos años del boom de los videojuegos siendo dueños de un NFT, última tecnología, con una imagen de muy baja resolución.