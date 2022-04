Un ejercicio contemplativo

En un mundo tan hostil como el que nos ha tocado vivir, el orientalismo, la meditación, el sosiego… son un bálsamo para el ser humano. Esta sociedad tan consumista, consumible, devoradora de todo lo que alcanza sus confines, necesita de esa paz que solo logran alcanzar las culturas milenarias más allá del sol naciente. Creo que necesitamos contemplar y asimilar este lugar que habitamos y que no tomamos el tiempo suficiente para analizarlo. Practicar ese noble arte de la contemplación es un buen ejercicio para afrontar el día a día: observar cómo la vida se abre paso ante la contaminación, el horror o las trampas del camino.

El vuelo de la grulla, de An Yi Campello, publicado por la Editorial Frutos del Tiempo en su colección Lunara Plaquette, es más que un poemario, podríamos catalogarlo como un compendio de contemplaciones del mundo, de la visión de la trascendencia. El poemario nos presenta lo que vamos a encontrar con un poema titulado Estados precisos para el poema: «Observar / Contemplar / Absorber / Escuchar/ Experimentar / Vacío / Vacuidad / Vacante / Vacancia…» Por estos versos podemos vislumbrar la importancia que tiene la palabra para la autora. El lenguaje alcanza su cénit en el propio silencio.

Campello es una maestra en el arte de la quietud. Ella observa el mundo que se le abre ante sí y lo desarrolla en sus poemas. Contemplaciones es un claro ejemplo de ello: «La divina proporción / se manifiesta en todo su esplendor, / el gozo invade el alma. / Ha escuchado / mi llamada silenciosa. / El infinito en la / palma de la mano / paseo meditativo // Caracoles / en proporción áurea / retorno en espiral / a la fuente / Olor a petunias / geometría perfecta / entre los setos».

En El vuelo de la grulla se reconoce perfectamente la voz de An Yi Campello y su forma de estar en el mundo, de habitar en él. Este poemario profundo y sincero nos traslada a distintos estados y estadios que van desde las meditaciones a la sorpresa por conocer personas de otras culturas, pasando por la memoria o los poemas dedicados a su madre ya fallecida. El poema que cierra el libro, titulado El gran silencio, hace que nos reconozcamos en eso que cuenta, que todos alguna vez hemos sentido o sentiremos: «El tintineo de las llaves / aún familiar, / abre la puerta, / cruzo con timidez el umbral, / una bofetada de silencio / golpea el corazón. / Tu dormitorio / vacío de mobiliario / hinca una imagen de desolación / en mi retina, / recorro la casa habitación / por habitación, / acaricio las paredes, / tu sombra perfuma el aire».

An Yi Campello (Elche, 1958) es maestra. Ha publicado el poemario Malasia en el corazón (Los Cuadernos imposibles, 2010) y dirigió el audiovisual de su presentación. Ha participado en varios libros colectivos de poesía: Primer paso (col. Balbec, 2006), Silencio (col. Lunara Poesía, 2017). Ha realizado lecturas poéticas en centros sociales y culturales en Elche, Alicante, y Valencia: Malasia en el corazón, Versos al atardecer, Proporción en armonía y Lectura del silencio. Es miembro activo de la Asociación Cultural Frutos del Tiempo y colabora en eventos y ciclos literarios.

El vuelo de la grulla es una pequeña joya de la poesía contemporánea. A pequeños sorbos, An Yi Campello nos introduce en su mundo y nos revela su misterio, el de una mujer que pisa la vida y deja huella. Campello no solo contempla, va más allá, se involucra con el tiempo que vive y nos demuestra que su visión no deja de ser la de todos. La poesía de An Yi es clara y compleja, hace resaltar los mecanismos de una voz que resuena como lo hace un cuenco tibetano. Campello nos arrastra hasta su terreno con la sutileza de la meditación, de la contemplación y del silencio. El vuelo de la grulla es una magnífica muestra del buen hacer literario de una de las autoras más profundas de la actualidad. Una obra que traspasa la trascendencia.