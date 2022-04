Sandra de Oyagüe, agente literaria y lectora profesional

Sandra de Oyagüe cuando cumplió 50 años, se dio cuenta que, estando liberada de obligaciones familiares, empezaría a frecuentar presentaciones y otros actos literarios y fue el momento en que creó su blog El Baúl de Xandris para opinar sobre los libros que iba leyendo.

Quería convertirse en agente literario y le ofrecieron ese puesto en Susana Alfonso Agente Literaria y más recientemente en Espacio 17 Musas de Alicante como agente literario, lectora profesional y gestión de contenidos. En la actualidad está preparando dos actividades: Encuentro con escritores, dos veces al mes, que viene a ser un coloquio sobre un tema concreto que propone, y un Club de Lectura mensual de escritoras donde participa online la propia autora a partir de un libro concreto que propone.

La literatura forma parte de su vida desde que empezó a leer y un profesor se quedó sorprendido cuando a los 12 años le dijo que había leído Cien años de soledad. Ella es una adicta a la literatura, libro que veo, libro que quiero. Si se pone nerviosa por algo, se pone a leer, otras personas se toman un whisky pero ella prefiere invertir su tiempo en esto. Ella quiere vivir de esto. Siempre ha querido estar vinculado a la cultura y a la literatura en concreto. No hacerse millonaria.

Tiene una columna literaria en una revista cultural alicantina y, por otro lado, en Artegalia Radio en el espacio Este no es mi programa lleva una sección donde conversa con distintos escritores. Visibiliza a autores que no están en los círculos comerciales ideales, no suelen ser muy reconocidos y en cambio ella considera que hay que darles una oportunidad, ya que no es necesario pertenecer a grandes editoriales.

Es experta en literatura pero no escritora, solo algún relato. Prefiere leer que escribir para no convertirse en una impostora. Por ello, recomienda la autobiografía de Fernando Marías recientemente fallecido. Su libro Arde este libro, que dice que es el mejor libro que leyó el año pasado por ser intimista y narra su propio camino vital.

Cree que en Alicante hay grandes autores, siendo muchos poetas. De Elche a Eduardo Boix o la dramaturga Olga Mínguez. Cita también a Pilar Blanco, Ramón Bascuñana, Ferris, Mariano Sánchez Soler o Esther Abellán.

En conclusión, conocer a autoras y autores y que formen parte de su cotidianeidad le ha resultado también muy importante. Eran cosas que a veces soñaba.