Alcanzó la fama global con 40 años, tras aquel Nick of time (1989), y es la única mujer incluida en el ranking de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos que Rolling Stone acuñó hace una década (también se coló en la de los mejores cantantes). Hay abundantes trazos de excepción en la figura de Bonnie Raitt, trovadora roots con carácter y sentimiento, tan reconocida por las canciones propias como por la impronta que ha dejado en temas ajenos, de autores como Jackson Browne, Randy Newman o el malogrado John Prine. Ahí sigue, sin practicar golpes de volante, moldeando cancioneros sobrios y vibrantes que crecen con ella y brindan sustanciosos encuadres adultos que van a contracorriente en el paisaje pop. Lo suyo está en otra categoría: Just like that… disco que llega tras un lapso de seis años, desprende un canto a la vida y al amor espoleado por la ausencia de personas queridas, y se crece a partir de relatos sufridos, ricos en heridas y episodios de debilidad.

Un corazón trasplantado

Ahí está la historia del tema titular, tejido con guitarra acústica y un cálido manto de órgano, en la que una madre torturada por la muerte de su hijo encuentra consuelo al descubrir que su corazón trasplantado salvó la vida del desconocido que la ha ido a visitar. O el cierre del álbum, Down the hall, con la peripecia del preso que, en el crepúsculo de sus días, trata de dar sentido a su vida ofreciéndose como voluntario para trabajar en el hospicio del centro penitenciario. Un hecho real que Raitt leyó en la prensa y que propicia un canto sereno y tierno, acompañado de una pulcra guitarra con técnica fingerpicking. Piezas que apuntan al consuelo y a la redención, ambas de su autoría, como Waitin’ for you to blow, donde flota el fantasma del alcoholismo (con el que ella intimó en otros tiempos) sobre una humeante base funky. Y como otra que captura el estado anímico del álbum: Living for the ones, con guitarras airadas, donde clama por seguir viviendo «por aquellos que ya no pueden hacerlo». Himno de supervivencia de quien perdió años atrás a su hermano, Steve, de cáncer cerebral, y que ha ido encajando bajas dolorosas, como la de Toots Hibbert (Toots & The Maytals), de quien hace suyo, con su vaga inflexión jamaicana, el clásico Love so strong.

A todo este temario, y a otras piezas ajenas como Made up mind (de los canadienses The Bros. Landreth) o When we say goodnight (Jonah Smith), dispensa Bonnie Raitt una interpretación vocal tocada pese a todo por un halo juvenil, al frente de un grupo en el que figuran sus largos cómplices James Hutch Hutchinson y el ex beach boy Ricky Fataar. Obra seria sin ser pretenciosa, conmovedora, despierta y comprensiva con la vulnerabilidad, con la que Raitt honra los materiales nobles de la música americana.