Aparicio, un pintor alicantino en la corte

En ocasiones, la memoria de la ciudad queda fijada en su callejero. El otro día, comentándole a un amigo mi visita a la exposición de Aparicio en el museo de Bellas Artes de Valencia me contestó: «Anda, el de la calle» Es cierto, en Alicante tenemos calles dedicadas a los pintores Gisbert, Cabrera, Agrasot, Lorenzo Casanova, Juana Francés, Eusebio Sempere y, cómo no, Aparicio. Son nombres que conocemos, que resuenan en nuestro imaginario local. Pero ¿quiénes eran? ¿Cómo y dónde se formaron? ¿Qué pintaron? Para cubrir esas lagunas contamos con los museos.

Tenemos la fortuna de estar en la senda correcta a la hora de generar una ordenación idónea de colecciones locales y provinciales. Si contamos con un Museo Provincial de Bellas Artes, lo lógico es que este construya el mejor relato posible con las obras anteriores al siglo XX pertenecientes a otras colecciones cercanas, como ocurre actualmente con los depósitos en el MUBAG de la Colección Sabadell y del Ayuntamiento de Alicante. Algo similar sucede si trasladamos esta lógica al MACA; espero que en un futuro próximo, cuando contemos con la prometida ampliación del museo, las obras del siglo XX y XXI pertenecientes a la Diputación de Alicante fortalezcan los discursos del «museíto» que donó en su momento Eusebio Sempere a la ciudadanía. Que esos Tàpies, Juana Francés o Soledad Sevilla que cuelgan hoy en el MUBAG suban las escaleras de la Plaza de Santa María en forma de depósito. El depósito es una fórmula común entre instituciones que depende de la generosidad de entender que lo cardinal no es dónde se muestran estas piezas, sino cómo se enhebran, qué relato se construye y se traslada a la ciudadanía: la verdadera dueña de estas huellas de nuestra memoria histórica.

Pero volvamos a Aparicio. Para que los museos presenten un relato sobre un artista, es preciso el trabajo previo y poco visible de los y las historiadores del arte, una labor que tiene mucho de archivo, de tirar del hilo, de demostrar autorías en obras no atribuidas, de perseguir al personaje por legajos y por la prensa de la época. De Aparicio se sabía poco. De hecho se sigue sabiendo poco debido a que se desarrolló profesionalmente en tres países: España, Francia y la actual Italia y a que, pese a adquirir relevancia entre sus contemporáneos, no ha superado con el mismo éxito el juicio de la historia.

La comisaria de la muestra, la historiadora alicantina Pilar Tébar, sigue el rastro del pintor desde finales de los años 80. El fruto de tantos años de investigación y de sorprendentes hallazgos ha sido una magna exposición; magna más por la finezza del relato con el que se han sabido cubrir las lagunas o las carencias marcadas por las limitaciones presupuestarias, que por la cantidad de obras que se muestran. Esta exposición, organizada por el Consorcio de Museos en su actual política de vertebración cultural de la Comunidad Valenciana, pone en evidencia de manera inteligente, erudita y bien resuelta la evolución de un pintor alicantino que nació en el siglo XVIII y que pasó de los rudimentos de una formación local a ser el pintor de cámara de Fernando VII.

Aunque la muestra disfruta de notables préstamos de distintas instituciones españolas, ha sido imposible contar con las pinturas de fuera de nuestras fronteras, ya que su obra está bastante diseminada, cuando no desaparecida. Aparicio casi no ha sido expuesto en las últimas décadas, por lo que muchas de sus pinturas han debido ser restauradas; a esto hay que sumar los transportes internacionales y carísimos seguros de estas obras, algunas de enormes dimensiones. En fin, una muestra de estas características sólo puede ser asumida por los grandes museos españoles, y aunque interesante, Aparicio no es una primera figura que pueda entrar en la programación de, por ejemplo, el Museo del Prado. Sin embargo, su relevancia se incrementa cuando lo situamos en un contexto local y autonómico. De ahí la trascendencia de hacer confluir los intereses de las cuatro instituciones valencianas que han llevado a buen término este proyecto. Ante las limitaciones de contar con todas las piezas posibles se han tomado decisiones museográficas muy acertadas: reproducir las pinturas que no han podido viajar, como las de las colecciones parisinas, el retrato de la exquisita colección romana de Mario Praz, o El Hambre de Madrid, entre otras, reproducciones que se alojan en vitrinas junto a documentación relevante sobre el artista.

José Aparicio (1770-1838) inicia con veinte años su trayectoria en Alicante en talleres locales abriendo los ojos con las posibilidades formativas en el Consulado del Mar (creado en 1785 por Carlos III, el Consulado impulsaba la promoción económica y comercial con las enseñanzas de agricultura, náutica y dibujo). Resuelto, marcha a Valencia en 1789, a la Academia San Carlos (fundada en 1781), para cuatro años después pegar el salto a Madrid a San Fernando. En 1796, obtiene un premio por Godoy presentando la paz a Carlos IV, pintura con la que el rey le pensiona para vivir en París; en Francia entra en contacto con la pintura más moderna de aquellos momentos (si exceptuamos la rara avis que era Goya) en el taller de Jacques Louis David, siendo compañero de estudios de Ingres, José de Madrazo y Juan Antonio de Ribera. De esa etapa neoclásica cuelga en Valencia en lugar privilegiado Atalía y Joás (expuesta en el Salón de 1804 y hoy en la Academia de San Fernando). De ahí viajó a Roma (meta de los artistas de principios del 800) donde residirá entre 1807 y 1815 durante unos años que casi coinciden con la invasión francesa de España. Permanecerá en la pequeña corte formada por Carlos IV y Mª Luisa de Parma en el exilio, y su lealtad a la Corona que le valdrá de vuelta en Madrid ser nombrado Pintor de Cámara de Fernando VII o Académico de Honor de San Fernando. Durante esta última etapa, Aparicio pintará gigantescas obras propagandísticas de la monarquía española.

La muestra arranca con las academias que Pilar Tébar encontró en los archivos del Instituto de bachillerato Jorge Juan de Alicante. Aunque Tébar achaca a un golpe de suerte el hallazgo de dichos dibujos, hay que conocer en profundidad el arte alicantino de finales siglo XVIII y principios del XIX para identificar las piezas que durante siglos ha custodiado el decano de los institutos de enseñanza media alicantinos. La primera vez que esta historiadora estudió a Aparicio fue en su tesis de licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigida por Carlos Reyero y Pilar de Miguel (especialista precisamente en el pintor neoclásico Juan Antonio de Ribera…), para la cual obtuvo una ayuda de iniciación a la investigación del Gil-Albert en 1989. Vació entonces los archivos de la Academia de San Fernando, Palacio Real, Biblioteca Nacional (en su sección de estampas), Archivo de los Protocolos Notariales de Madrid, y CSIC. Durante las pesquisas que ha llevado a cabo durante este proyecto curatorial, ha localizado interesantes piezas en colecciones internacionales y nacionales. Especialmente sugestivo ha sido el hallazgo de los restos de El desembarco de Fernando VII (1823), una pintura del Museo del Prado que se creía perdida tras sufrir la institución en la que estaba depositada, el Tribunal Supremo, un incendio en 1915. De este óleo se conserva una réplica de pequeñas dimensiones en el Museo del Romanticismo. Tébar encontró una serie de retratos de personajes de la realeza y de la corte en el Museo Cerralbo que adquirió en el Rastro el XVII marqués de Cerralbo (1845-1922). Pues bien, la comisaria alicantina ha probado que el cuadro no ardió por completo en el incendio y que se recuperaron estos tondos adscritos ahora a Aparicio. Con ello estas pinturas han cambiado de propiedad volviendo a depender del Museo del Prado después de un siglo, aunque siguen depositadas en el Cerralbo.

La exposición muestra a un pintor irregular que disfrutó de gran reconocimiento en su época. Recordemos que El hambre de Madrid, hoy en el Museo Municipal de Madrid, tenía en el siglo XIX una valoración económica similar a La familia de Carlos IV de Goya. Aparicio, no obstante, se crece en algunos retratos, serie con la que se cierra esta muestra. En concreto su posible Autorretrato del Museo Lázaro Galdiano, atribuido al alicantino siguiendo los métodos de connaisseur inaugurados por Giovanni Morelli en el siglo XIX. Donde Morelli se servía del contorno de orejas, ahora se ha hecho lo propio con los nudillos. En fin, la razón de la irregularidad de este pintor alicantino, tan palpable en desigual pintura de la actual exposición, será sin duda analizada en las futuras investigaciones que esperamos lleve a cabo Pilar Tébar.

La muestra itinerará en breve a los museos de Bellas Artes de Castellón y Alicante.

Isabel Tejeda es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, curadora e historiadora del arte.