Llega el botón de edición

Si la renovación de Twitter, la que va a llegar con el nuevo dueño, dejará de considerar esta obra de Matisse como pornografía está por ver. De momento lo que sabemos es que podremos editar los tweets, pero esto no soluciona el problema de la censura en Twitter y seguimos estando llenos de dudas ¿Puede ser que el hombre más rico del mundo haya pagado las acciones de la empresa que ha comprado por un precio superior al que le pedían, y todo por preservar la libertad de expresión de los y las usuarias? ¿Se cree alguien la historia de que poco menos que se ha visto obligado a comprar Twitter para preservar la democracia? Llámenme descreída, pero a estas alturas de la película, yo no me lo creo.

Una de las razones que me llevaron a indagar sobre la Web3.0, el Internet descentralizado, fue precisamente esquivar la censura en Facebook, Instagram o Twitter, harta de la mojigatería del criterio de quienes deciden en este tipo de empresas qué es o no pornografía ¿Recuerdan el caso de Antoni Miró y su colección de desnudos censurados?

Déjemne insistir en el concepto centralizado. En una empresa pesan, que para eso están, los intereses de los accionistas- nada nuevo en el horizonte-. Es un sistema centralizado.

No estoy diciendo ni mucho menos que haya que dejar de usar Twitter o cualquier otra aplicación que nos permita dar promoción a los trabajos artísticos, solo digo que se tenga en cuenta que en cualquier momento alguien puede decidir que el arte que usted hace no es merecedor de formar parte del contenido de Twitter y le pueden censurar. El aviso es: no pongan todos los huevos en la misma cesta.

Hay mucha desconfianza, y con razón, respecto al buen hacer del nuevo dueño de Twitter, Elon Musk. Por comentar alguna de sus ocurrencias, no le importó en absoluto elevar a categoría de criptoactivo serio una «memecoin» llamada Dogecoin en la que invirtieron sus ahorros «unas cuantas» personas. La historia no terminó bien. El anuncio de que se podrían pagar los coches elétricos de la marca Tesla, de la que Musk es dueño, hizo que la «memecoin» se fuera literalmente, como se dice en el argot, to the Moon/ a la Luna.

La situación actual de Dogecoin es que ha perdido el 81% de su valor máximo alcanzado.

Normal por otro lado, si tenemos en consideración que detrás de una memecoin no hay nada, sí nada. Solo una comunidad que la mantiene porque le es útil dentro de esa comunidad, en concreto la comunidad de Reddit, donde esta memecoin sirve para dar recompensas al buen contenido y especialmente para los jugadores de videojuegos dentro de esta red social, que ganan Dogecoin. El caso es que mucha gente que no sabía qué era una memecoin, ahora, gracias a Elon Musk, pueden decir que ya han tenido una mala experiencia con algo relacionado con el mundo de los criptoactivos.

Dogecoin, está representado por una moneda con la cara de un perro de raza Shiba Inu que existe en la vida real. Lleva por nombre Kabosu. Fue adoptada por quien se hace llamar Kabosumama en Instragram- 347.000 seguidores-. Una maestra japonesa amante de las mascotas. En su blog pueden ver a Kabosu muy feliz, ajena completamente a su fama.