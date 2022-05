Claves de lectura para la poesía hernandiana

¡Qué veinte años no son nada! Depende. En el caso de Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta (Fundación José Manuel Lara, 2022) de José Luis Ferris, son algo y, me atrevería a decir, que son mucho, desde que en 2002 viera la luz su primer trabajo globalizador sobre el poeta oriolano. Este pasado miércoles, tuve la suerte de presentar este libro en la Sede Universitaria UA de Elda y, durante casi más de dos horas, con el magisterio de José Luis Ferris, fuimos desentrañando su libro, y asistiendo a diferentes momentos vitales de la vida del poeta oriolano.

Mediante el género, de lo que podría denominarse «biografía novelada», Ferris plasma toda la realidad vital del poeta desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, ligándolo todo con su producción poética. Esta contextualización contribuye a una mayor comprensión de su poesía e, incluso, a nuevos giros o matices de muchos de sus versos.

He adjetivado esta biografía como novelada, porque no es una retahíla de datos ordenados y expuestos de forma óptima, sino que presenta una voluntad de trascendencia literaria en su propia prosa. No hay más que comenzar su lectura, para disfrutar de un texto descriptivo, a la vez que analítico y determinante, de cómo era la Orihuela el día del nacimiento del poeta: «Estamos ya en otoño. Hoy es 30 de octubre de 1910. Todavía no ha amanecido cuando dejamos las plazas y las calles del centro […]» (p. 29). Para, a continuación, describirnos cada uno de los negocios y personas, en un completo trayecto urbano, hasta llegar a la calle en la que Miguel Hernández va a nacer.

La biografía novelada se articula en siete capítulos amplios en más de 600 páginas, ordenados cronológicamente, desde su nacimiento hasta su muerte. En ellos Ferris reconstruye toda la trayectoria vital de Hernández con una voluntad clara de imbricación entre esta y su producción poética. Con su lectura, vamos asentando datos y explicaciones que ya teníamos adquiridos, a la vez que se esclarecen otros, bien porque se habían omitido o, lo que es peor, falseado por cuestiones ideológicas o por desconocimiento. En este apartado se incluye lo relativo al tópico del pastor / poeta, autodidacta; la relación con su(s) amigo(s) José Marín / Ramón Sijé; sus estancias en Madrid y sus contactos con el mundo literario del momento; sus relaciones con las mujeres, más allá del amor de su pueblo, de su esposa, Josefina Manresa; con Maruja Mallo y María Cegarra; y, sobre todo, lo relativo al procesamiento judicial al final de su vida y, consecuentemente, a su muerte.

Todo ello se ofrece perfectamente documentado con los estudios de todos aquellos investigadores que han trabajado sobre Miguel Hernández, como sería el caso de los profesores Carmen Alemany y Juan Antonio Ríos Carratalá de la Universidad de Alicante. Ahora bien, un detalle para mejorar su legibilidad, y tener en cuenta al público heterodoxo al que se dirige la obra, es trasladar todo el aparato de abundantes notas al final del libro para que la lectura no se interrumpa y sea el lector quien decida su consulta.

En su afán por acercar la lectura de la poesía de las décadas de los veinte y treinta del siglo pasado, José Luis Ferris, publicará a finales de este mes, Mujeres del 27, en la colección Austral de Planeta, en la que nos acercará a 17 mujeres poetas ocultas o poco conocidas precisamente por su condición de mujer. Quizá, estas obras sirvan también para que reflexionemos sobre la apropiación u ocultación de autores, desde un punto de vista ideológico, que realizan los sistemas políticos.

Y ¿Por qué deberías de leer esta obra? En principio, porque por su literariedad, por la forma de exponer los hechos y por la combinación entre objetividad y subjetividad, puede leerse como una novela, ampliando, si cabe, los límites de este género. Y porque es un testimonio indispensable para volver a acercarnos de nuevo a los versos del poeta con una información que, sin duda, nos ayuda a su exégesis y a entender su condición de clásico alejados de cualquier apropiación ideológica.