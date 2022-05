«Invento porque la realidad no me gusta»

Usted ha entrevistado a muchos grandes autores. ¿Encontró en ellos sencillez, pedantería?

Entrevistando escritores he descubierto que, los que son buenos escribiendo, también son buenas personas. Por ejemplo: Richard Ford no solo no me decepcionó, sino que me maravilló. Fue muy generoso. Siempre han sido muy generosos conmigo los escritores. Alguno ha sido crítico, como John Williams, al que solo pude entrevistar por fax, pero… ¡lo conozco tan bien! Lo he leído todo. Y eso lo agradecen los escritores: conocer su obra, saber sus vidas. Y así la empatía es recíproca durante la entrevista. O sea: no los dejo de admirar. Al contrario: los admiro más. Me hacen sentirme menos sola, como dice Alejandro Zambra.

¿Cómo se relaciona con sus entrevistados más jóvenes?

Exactamente igual, porque yo tengo la suerte de que, como periodista free lance, casi siempre puedo elegir al entrevistado. Siempre elijo a quien me gusta, sea joven o mayor. Recuerdo que un dibujante muy jovencito me dijo que no había dormido pensando en que yo lo iba a entrevistar. ‘¡Pero si tú entrevistas a los grandes de verdad, ¿qué haces entrevistándome a mí?’ Es importante detectar que sienten ese respeto y que tú también los respetas. Hay que ver lo que hay abajo, no solo lo que ya está arriba. Hay muchos jóvenes muy valiosos. Y no solo los periodistas debemos fijarnos en los grandes, y sería bueno que los autores consolidados también lo hagan. Porque no suelen hacerlo, la verdad.

¿Qué consecuencia tiene en la literatura española ese desdén que se advierte en numerosos escritores?

A mí me parece que con eso la única que sufre es la literatura española. La literatura española está desmembrada porque no hay respeto entre los escritores. Tendría que haber mucho más respeto y mucha más admiración. Admiración mutua y no estar de espaldas a lo que otros hacen. Una literatura fuerte es la que se apoya, la que se entiende entre ella. La española tiende a ser muy narcisista: ‘si a mí me va bien, genial. Y si a ti te va bien, no lo quiero ver.’

¿Qué consecuencia tiene ese desdén del otro?