Censurar el acceso a Wikipedia porque al gobierno de turno no le viene bien lo que en ella se dice, prohibir cierto tipo de información o coartar la libertad de expresión artística son acciones cada vez más recurrentes a las que espero no nos acostumbremos. Es un gran problema del Internet de hoy en día: la centralización que lleva al control y a la censura.

La Red que conocemos funciona almacenando datos en servidores gigantescos que son gestionados por empresas. Internet guarda todos los movimientos que hacemos de manera centralizada en esas máquinas. Además de la censura, está el hecho de que alguno de estos aparatos de almacenamiento masivo de información pueda fallar- accidentalmente o no-, y por lo tanto, que acceder a webs, blogs, a cualquier tipo de archivo, sea imposible ¿Consideran ustedes que Internet es una infraestructura vital para nuesro sistema de vida?

Imaginen lo triste -ciñéndonos al campo de la música- que habría sido que a alguien se le hubiera ocurrido hacer desaparecer a Wagner de Internet porque era el compositor preferido de Hitler y ambos compartían ideas aunque en diferentes tiempos. No hace falta que le echen mucha imaginación. Ya está ocurriendo. Hay personas usuarias de la Red en Polonia que no se van a cruzar con compositores clásicos rusos ni por casualidad, «gracias» al sistema centralizado ¿Parará ahí este asunto?

Desde 2015 existe Inter Planetary File System (IPFS)/ Sistema de Archivos Interplanetario. Un sistema descentralizado que permite el almacenamiento de cualquier tipo de archivo, web, blog, posts en redes sociales, vídeos, etc. Todo lo que se pueda encontrar en el Internet centralizado de los grandes servidores. Este protocolo funciona como lo hace Bitorrent: pedimos que nos busque un archivo, encuentra 2quiénes2 -en plural- lo tienen y entre todos los ordenadores que contienen una parte de ese archivo, nos lo hacen llegar completo. Este sistema se llama Peer-to-Peer/ Persona a Persona (P2P). Ninguno de los ordenadores conectados a esa red contiene ningún archivo completo. Todos tienen una pequeña parte. Nos conectamos a cada uno de esos ordenadores para descargar la parte correspondiente de cada uno de ellos. No hay un servidor central desde donde sale la información que estoy buscando. En este caso, en el del Internet descentralizado, la pregunta que hace nuestro ordenador, teléfono, el aparato que estemos utilizando es ¿quién tiene la información que busco?, la respuesta es: todos estos ordenadores. En el caso del protocolo usado por el Internet que todos conocemos, la pregunta es: ¿dónde está la información que busco?, la respuesta es: en los servidores gigantescos gestionados por empresas. Descargaremos completo el archivo que hemos buscado y lo guardaremos donde creamos oportuno. Cuando estemos conectados a la red IPFS, aportaremos la parte que nos corresponda. Muchos piensan que puede ser la solución para democrátizar la Web. Es cierto que es descentralizado y de código abierto, como lo es la blockchain, pero no es lo mismo.

Les recomiendo de nuevo que vean el vídeo explicativo del experto en inteligencia artificial (IA), Carlos Santana, sobre el funcionamiento de la cadena de bloques/blockchain. Yo les voy a hablar sobre cómo convertir de forma gratuita en archivo IPFS cualquier información que usted necesite tener a mano, desde almacenar artículos de prensa, información de páginas oficiales, su blog sobre plantas, notas que guardar para un futuro hasta salvar de una posible censura vídeos. Les propongo que pasen información del Internet centralizado al descentralizado. Solo han de descargar de http://bit.ly/DARA-X la extensión gratuita y completamente fiable de Dara. Una vez hecho esto, copiaremos el enlace de la página en la que estemos, clicaremos sobre el icono amarillo y automáticamente aparecerá el dashboard/ pantalla principal, el listado de los archivos que haya trasladado a la red de InterPlanetary File System. Si es su primera vez, el dashboard aparecerá con las casillas vacías, haga click para pegar el enlace que había copiado y ya está. Siempre tendrá a mano los vídeos, las fotos, la información que haya convertido en archivo IPFS, a modo de nube, al tiempo que habrá colaborado a descentralizar la comunicación. Gratis.