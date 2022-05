¡Vaya semanita!

No le faltaba otra cosa al mundo de la Web3.0/blockchain que la mala publicidad que algunos proyectos fallidos han traído. Terra y su criptomoneda Luna han provocado una catástrofe esta semana. Muchas personas han perdido su dinero en cuestión de horas. Para que se formen una imagen de lo ocurrido: una Luna pasó de valer 100$ a 0 en tan solo setenta horas. Déjenme insistir, una vez más, en la palabra descentralización. Terra es una blockchain centralizada #AhíLoDejo.

Que si estafa Ponzi, que si la burbuja de los tulipanes, que si anarquía, que si la blockchain no va a traer nada bueno. Hace doce años el rockero estadounidense John Mellencamp decía: «Internet es el invento más peligroso desde la bomba atómica». Tiempo atrás eran los artistas españoles quienes denunciaban la desaparición de la música en cinco años. Es decir, según la industria musical de 2009, la música dejaría de existir para el año 2014 y todo por culpa de Internet. A día de hoy podemos decir con toda seguridad que la música no solo no ha desaparecido, sino que han aumentado las ventas. El público quiere tener objetos más tangibles relacionados con sus artistas favoritos, que puedan coleccionarse, disfrutarlos sin conectarse a la red y compra más álbumes de vinilo, pero también quiere escuchar música online y asistir a conciertos sin moverse de casa; sigue hacia arriba el consumo de música en streaming/online. La música sigue ahí, los que ya no están son aquellos que no han sabido ver las ventajas que la Red, aún con todos sus defectos, ofrecía. Internet obligó a una reconversión del sector y democratizó el acceso a todo tipo de artistas y estilos musicales. No solo aquellos que disfrutaban del apoyo de los grandes sellos discográficos conseguían promoción. Esto trajo más competencia y más oportunidades.

¿Se dan cuenta? Conviven vinilo, CD, streaming, conciertos presenciales, NFTs musicales y no pasa nada. Llevarse bien con las nuevas tecnologías conlleva beneficios y no perdérselos depende de que nos pongamos al día y ahora toca la cadena de bloques/ blockchain/Web3.0/Internet descentralizado. Ella, la ambición rubia, experta en ponerse al día, ya está en la blockchain. Madonna en colaboración con el artista digital, Beeple -su mural NFT se ha convertido en la tercera venta más cara llevada a cabo en la casa de subastas Chistie’s- han lanzado tres NFTs cuyos beneficios irán destinados a proyectos de ayuda para mujeres y niños de todo el mundo. Un tríptico llamado Mother of Creation compuesto por tres piezas: Mother of Nature, Mother of Evolution y Mother of Technology al que pueden acceder a través de la cuenta del marketplace @SuperRare en Twitter.

Meta, formalmente Facebook, ha anunciado que renuncia a crear su propia criptomoneda y que será Bitcoin la elegida para convertir los me gusta de nuestros posts en dinero. Como Bitcoin no es recomendable para pagos de poco monto ya que las comisiones de la red pueden resultar más caras que el propio importe, se utilizarán Satoshis, la fracción más pequeña de Bitcoin, en la red de lightining donde las comisiones son muy bajas. Recordemos esa palabra en la que tanto insisto, descentralización. Facebook, o Meta, es una compañía centralizada que nos va a ofrecer el servicio de cartera, un monedero digital donde irán a parar las recompensas que consiga nuestro contenido. El dinero que recojamos estará en manos de la compañía, aunque nosotros tengamos las llaves, las claves de nuestra cartera, esta estará en una aplicación centralizada que en el momento que el dueño quiera puede bloquear y nosotros perder el importe que hayamos acumulado. Dicen desde Facebook que están trabajando para convertir la tecnología que ahora usan en tecnología blockchain descentralizada. Dicen, dicen. Promesas #NoLoVeo