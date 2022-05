Davos, Balenciaga y boda en el Metaverso

Si hablamos de NFT, hablamos de contratos inteligentes. Cada NFT (nonfungible token)/token no fungible lleva aparejada una anotación digital similar a ésta: TWbJyDqewZZMdBtSdULNftba2pcpcHeMtmbTzR11e conteniendo desde las propiedades de la obra, las características técnicas, hasta las condiciones de la compra-venta presentes y futuras. Al introducir esta anotación en la máquina que estemos usando aparecerá la imagen que representa y toda la información que haya sido incluida. Un NFT es único, no hay otro igual. Para dar sus primeros pasos, encontrar respuestas a ¿Qué blockchain elegir? ¿Cómo crear un monedero/wallet? ¿Cómo hacer un depósito en nuestra wallet?- lo necesitaremos para subir nuestra obra a la blockchain- ¿Cómo comprar o vender un NFT?, les aconsejo que contacten con la comunidad de @NFTesp en Twitter y desde allí acceder al canal de Telegram o al servidor de Discord. La red en la que más a gusto nos desenvolvamos. Mucho ha crecido esta comunidad de habla hispana desde la primera vez que la nombramos aquí #PorAlgoSerá Todos los NFTs son contratos inteligentes, pero no todos los contratos inteligentes son NFTs. Por ejemplo, en el caso de la mayor immobiliaria de Brasil, Gafisa, que ya acepta el pago en criptomonedas, el contrato inteligente -la anotación digital en la blockchain que se haya elegido- no contendrá una imagen, sino toda la documentación necesaria para este tipo de operación, con la garantía de que permanecerá inalterable y accesible en todo momento. Uno de los motivos que ha llevado a esta empresa a poner un pie en la Web3.0/blockchain ha sido dar más transparencia a sus operaciones y eliminar intermediarios, con lo que abaratarán precios. Comprar bolsos, zapatos o ropa de Cristobal Balenciaga no requerirá tampoco de ningún NFT, pero sí de una wallet/cartera. La marca ha anunciado que aceptará las dos principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, para pagos online y en sus tiendas de Los Ángeles y Nueva York, aunque aún no ha dejado claro si utilizará su propia wallet o alguna de las ya existentes ¿En frío, en caliente o en la nube? Son los tres modelos de carteras digitales que tenemos a disposición. Cada una de ellas con un nivel distinto de exposición ante un ataque malicioso. No hay que tenerle miedo a las nuevas formas de interacción con Internet, sino respeto ya que es nuestro dinero el que está en juego y vamos a tener que lidiar #SíoSí con una cartera digital. ¿Saben a qué corresponden las siglas CBDCs? Central Bank Digital Currencies (monedas digitales del banco central). Estas siglas, más Web3.0, blockchain y NFTs se han colado en la última reunión de políticos y millonarios en Davos, Suiza. Allí, en el Foro Económico Mundial 2022, están hablando sobre cómo diseñar e integrar el dinero digital en nuestras vidas. Los que saben de esto dicen que habrá un largo tiempo de convivencia entre el dinero físico/fiat y el digital. Bueno, tampoco es tan distinto a lo que vivimos con el cambio de la peseta al euro, solo espero que esta vez el redondeo salga a nuestro favor aunque en una cartera digital. También dicen que la clave del éxito de los NFTs, de que haya una mayor aceptación y más rápida, está en conseguir más interacción entre el mundo digital y el presencial. No sé si servirán como ejemplo las bodas en el metaverso, pero ya se están celebrando en https://decentraland.org. Incluidas en este mundo virtual encontramos https://chapelofthemetaverse.com con NFTs con ideas para regalos, invitaciones, joyería, fotos de boda, certificado de matrimonio y además, se encargan de organizar la fiesta posterior al enlace. Y otra opción es https://loveforall.info/en-gb/city-hall lugar donde bajo el eslogan «Todo el mundo tiene el derecho de amar» ofrecen consejo experto, comparten historias y dan apoyo a todo tipo de relación.