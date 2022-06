Y ha llegado el verano

En Elda creo que ya no hay quioscos como los de antes, de aquellos que estaban en una esquina de la calle o en una plaza como si fueran una casita pequeña y aislada, a la que le dábamos vueltas para ver las revistas, las novelas y el resto de los productos que vendían. Así que, cuando veo uno, no puedo dejar de repetir aquella acción, como el otro día cerca de la playa. A su vez, los periódicos siguen con la tradición de seguir editando colecciones de novelas a precios bajos. Allí vi una de Lemaitre que no había leído y pensé que sería una buena opción para la arena y el sol. Y no me equivoqué.

Pierre Lemaitre es un novelista francés conocido por sus novelas policiacas, cuyo protagonista es Camille Verhoeven, un comandante ya algo maduro de la Brigada criminal de París, con la particularidad de ser muy bajito, ya que no llega al metro y medio de estatura. Rosy & John (L. G. F., 2013; Penguin Randon House, 2022) es la cuarta novela con este protagonista. Su título proviene del título de la canción de Gilbert Becaud (https://www.youtube.com/watch?v=4AWMz5JPDq8) con la que no deja de tener cierta relación. Y fue la novela que compré. Es una novela, con no más de 170 páginas, que, una vez empezada, la leí al mismo ritmo en el que está escrita: de forma trepidante. A lo largo de tres capítulos, uno por día, y con numerosas secuencias introducidas por la hora en la que se producen los hechos, entré en una historia en la que no existía tregua. Mediante un narrador en tercera persona, una frase corta y ágil, con la utilización del presente como tiempo narrativo, me vi (aun estando en la hamaca a la orilla del mar), como un peatón más, en una calle de París en la que va a pasar algo: «Las cosas decisivas ocurren en menos de una décima de segundo» (p. 13). A las 17.00 h. estalla una bomba que Lemaitre me cuenta adaptando el punto de vista de los personajes, pues me muestra lo que cada uno de ellos ve mediante la técnica cinematográfica del plano secuencia, así como también quién es el artificiero y cómo asiste al macabro hecho. A las 17.10 h. ya me encuentro con Camille, con su metro cuarenta y cinco de cólera (p.23), pues él siempre se queda con el lado malo de las cosas (p.24). En estas primeras secuencias ya deduzco que Lemaitre conoce la semiótica de Barthes, pues es un especialista en mostrar cada objeto, cada sensación que narra, con mensajes directos e inequívocos, tienen un valor comunicativo, de signo, perfectamente concebido. Todo está perfectamente medido. Pronto conozco a Jean o John Garnier, un joven de 30 años que ha perdido el trabajo, a la novia y a su madre, Rosy, encarcelada precisamente por asesinar a esa novia y con una relación con su hijo que daría para otra novela. Él se presenta en la comisaría como artífice de la explosión y con la amenaza de que ha colocado siete bombas y que estallarán, si no ponen en libertad a su madre y les facilitan pasaportes nuevos y escapar a Australia. En ese momento empieza el tour de force entre Camille y John para ver cómo puede terminar semejante situación, que yo leo con la misma ansiedad con la que se cuenta la historia y que solo dejo en stand by las dos horas de la comida y el café, para seguir bajo la lectura bajo la sombrilla. Su estilo narrativo tiene su origen en que, en un principio, su autor la escribió para ser leída en los smartphones, por lo que sus episodios no podían superar las tres páginas, que es lo que da tiempo a leer entre dos estaciones del metro de París. De ahí, a darle forma de novela estándar, solo había un paso que Lemaitre realiza con virtuosismo narrativo, con unos giros dramáticos al servicio del suspense, subrayados con una ironía muy productiva. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es una excelente novela policiaca en la que no sobra nada y en la que su autor sabe cómo contar una historia para que no pueda despegar mis ojos de sus páginas. Y porque es verano y esta novela a la arena o al césped y al sol les sienta perfectamente.