Panorámica de la existencia

Vivimos rodeados de lo popular. La denominada cultura pop es el fruto de nuestro tiempo. Aunque podríamos afirmar que todos los tiempos o todas las épocas beben de lo popular en el tiempo que les toca vivir a los escritores, pintores, músicos o artistas. Evidentemente, lo popular en otros tiempos no es lo que se conoce como ahora, ya que, por ejemplo, el acceso a las artes para los habitantes del medievo era exclusivo de las clases altas. Los pobres bastante tenían con el acceso a una alimentación, ya no digo saludable, con comer cada día ya se producía el milagro.

El que mira, de Rafael Camarasa, publicado por la editorial Visor, que fue galardonado con el XLVII Premio Ciudad de Burgos, entronca con ese concepto de lo pop que hemos mencionado anteriormente. El libro abre con un poema revelador, titulado Dioptrías: «Escribir y llevar gafas son actos que se parecen / -como se parece un cuerpo a su sombra/o una sombra a una metáfora-. / En ambos, la voluntad de aclarar lo difuso, / de concretar las dobles figuras. / Si no de atravesar la niebla, / sí que de distinguirla». Camarasa usa el tema de la visión o de la falta de ella como el prisma desde el que ve lo que le rodea. Podemos afirmar que la periferia, las afueras, el polígono… están muy presentes en su poética. Sabe dar con la clave de ese mundo dentro de lo que parece ajeno al mundo. En el poema titulado Luces lo encontramos: «En el resplandor de los grandes almacenes / me pruebo trajes que parecen hacerme más guapo, / zapatos que me elevan unos centímetros, / perfumes que de olerlos te harían creer / que soy un hombre saludable».

Esta obra, que en parte se nos muestra como una crónica de nuestro tiempo, ahonda en esa idea de la falta de visión que se agudiza con la edad. Pero esa pérdida de vista no es más que una metáfora del hastío al que nos llevan las vivencias. En la contraportada, el poeta Rafael Soler nos lo muestra: «Poeta siempre atento a lo grande y lo menudo, notario de nuestro deambular por este accidente vertical y transitorio que llamamos vida, Rafael Camarasa nos ofrece en El que mira una muy lúcida reflexión sobre el amor y el paso del tiempo. Bien acompañado con el epígrafe ‘Dentro de mi botella vacía fui construyendo un faro, mientras que todos los demás se construían barcos’ de Charles Simic, que abre este libro sin alardes vacuos, sabe que ‘hay dolores que duelen dos veces’, y así nos lo cuenta con escritura minuciosa. Lo cotidiano, que siempre es lo esencial, es aquí la ocupación del que primero mira para luego ver. Desde su faro, el poeta da cumplida respuesta con un lenguaje bien tallado donde nada sobra».

Este poemario, dividido en tres partes diferenciadas, Miopía, Hipermetropía y Presbicia, es un canto a lo que fue, pero no es amargo. Existe mucha ironía en la poesía de Camarasa, igual que en sus cuentos. Podríamos definirle como uno de los grandes irónicos de la literatura actual. El poema titulado Señor Miyagi es un claro ejemplo de ese pop y esa ironía de Camarasa. Esta podríamos decir que es su voz reconocible. Si lo pusieran sin autor, sabríamos que es un camarasa: «Si, como dijo Brines, el trampolín es el poema /y la poesía, el saltador en el aire, / no le queda otra al carpintero / que propiciar las condiciones del impulso. / Dar cera, pulir cera. Dar cera, / pulir cera. Eso es todo. / El resto no está en tus manos»

Rafael Camarasa (València, 1963) ha publicado los poemarios Cromos (2007), El sitio justo (2008), Cabos sueltos (2018) y Sin noticias de Liliput (2019), y los libros de relatos Feos (2009), Lo normal (2017) y El día que fui Bill Murray (2021).

La concesión del XLVII Premio Ciudad de Burgos a El que mira ha sido todo un acontecimiento, no solo porque se haya premiado a un excelente escritor con una voz reconocible, sino que se ha premiado a un libro que no deja de ser una panorámica de la existencia. Los cuatro últimos versos del poema que cierra el libro, titulado Alegría, son un claro ejemplo de su poética y su voz: «>, te repites / como si dieras aliento a un corredor cansado. / Algo que sin ser mentira fue más verdad / el día que por la ventana se coló un pájaro».