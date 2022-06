La vida es una tómbola

Estamos acostumbrados a que los juegos de azar con un gran número de jugadores, desde las rifas del supermercado del barrio a la Lotería de Navidad, funcionen así: grandes premios a unos pocos y pequeñas pérdidas a todos los demás. Se pierde lo que se juega, no más, y se gana el agregado de las apuestas de los perdedores o su valor en especie. Lo que planteó Borges en su cuento La lotería en Babilonia (Ficciones, 1956) es mucho más excitante. Que entre las suertes favorables puestas en juego haya unas cuantas suertes adversas. Una lotería que reparta no solo premios, sino castigos, siendo tan inmerecidos y arbitrarios los unos como los otros, pero con un balance moralmente irreprochable.

Mientras una lotería solo de premios moviliza solo la esperanza, la otra también el temor. En el cuento de Borges los castigos al principio eran multas, pero luego se instauraron castigos no pecuniarios: la cárcel para el jugador (o para quien él designase: eso era un premio), la mutilación de un miembro, incluso la muerte. El entusiasmo se multiplicaba: llegaba tanto por el premio propio como por el castigo ajeno. Fue tan grande el éxito que los pobres se quejaron, porque no disponer de la moneda que permitía participar les excluía de esa promesa de delicias o amenaza de males. La lotería se hizo así secreta, gratuita y general.

Todo ciudadano participaba automáticamente y la Compañía (las «Loterías y Apuestas del Estado» babilónicas) ejecutaba puntualmente el resultado de los sorteos. Nadie sabía cuándo se celebraban, ni había publicidad de los agraciados o desgraciados: solo se dejaban sentir sus efectos de manera sorpresiva pero implacable. Alguien encontraba una bolsa de monedas dentro del ánfora que acaba de comprar, o aparecía muerto su caballo. Para que ese azar no fuera moralmente contraproducente (imaginemos que un masoquista es castigado con latigazos, o que un austero eremita es premiado con un cáliz de oro), la Compañía comenzó a espiar a los ciudadanos, para ajustar premios y castigos a sus esperanzas y temores particulares.

Y así, la Compañía pasó a ser una entidad secreta y todopoderosa, a identificarse con el Estado primero y luego con los dioses, pues ya no era posible diferenciar el azar natural de ese azar intensificado, o «interpolado», como dice Borges, dentro del otro. Como en la canción de Marisol, la vida es una tómbola, y no sabemos quiénes ni cuántos manejan el bombo con las bolitas y lo que está escrito en ellas.

Una sacudida

Qué maravillosa idea para un reality show, estilo Gran Hermano. Ahora que el modelo original y sus hermanos de sangre parecen languidecer después de veinte años de éxitos, necesitan una sacudida. Las mimbres están ya: tenemos concursantes que compiten, tenemos un ojo vigilante y unos productores en la sombra, pero tenemos un solo premio (solo puede quedar uno) y una sola suerte adversa (la expulsión del concurso). Además, la participación del azar es nula: todo se fía al «mérito» del concursante y a la «democracia» del televoto. Un desperdicio de oportunidades.

En lugar del manido confesionario, donde uno quiere congraciarse con la audiencia, sacar pecho o dar pena, soltar pullas a sus rivales, habría que disponer una batería de recompensas y de tormentos, para uno mismo o para aplicar a discreción, adecuadas a la peculiar idiosincrasia del concursante. La tensión dramática y narrativa subiría muchos enteros, como una mezcla de Dogville, The Purge y El juego del calamar. Que el maldito azar pueda castigar a la más apta (brillante, solidaria, íntegra) sometiéndola a tareas indignas o al escarnio público, y que este lo ejerza, como premio, el patán engreído que se aprovecha del trabajo ajeno. Qué coraje para el público.

Se trataría de un experimento sociológico (eso dijo Mercedes Milá que era Gran Hermano en su primera edición), en condiciones de laboratorio: la «casa» de marras. Aunque con el tiempo no faltaron quienes sostuvieron que es la sociedad la que ha ido pareciéndose al experimento, y no el experimento el que ha reflejado a la sociedad en ese cristal doméstico de la pantalla. Como dijo el personaje interpretado por Woody Allen en Maridos y mujeres, la vida no imita al arte, sino a la mala televisión.

Los reality no son más que una puesta al día de los concursos televisivos: el concursante, que era el primer individuo anónimo, de a pie, que concitaba el interés de la televisión, se descubrió como una fuente inagotable -y barata- de historias televisivas. Bastó con colocarlo en distintos espacios fuera del plató y los decorados de concurso de siempre (por ejemplo: una casa, pero también una isla, una selva, una academia, un escenario, una cocina, un taller de costura, una empresa) hacerle interactuar con otros concursantes y prolongar durante semanas o meses el seguimiento, de manera que el concurso no se limitara a unas pruebas determinadas, puntuales, sino que fuera también un juicio sobre su persona y su proceder, incluso en circunstancias íntimas.

Al principio se intentó emitirlo en vivo y en directo, pero pronto se descubrió que el ritmo de la vida es demasiado cansino para lo que requiere el relato, de manera que se decidió editarlo. Había que extraer de todo ese material en bruto pasajes memorables, que conformaran una narrativa. Esa narrativa debía articularse en torno a temas bien conocidos: la convivencia, el compañerismo, el conflicto, los rituales del enamoramiento, el cortejo, la ruptura, la reconciliación, pero también la autosuperación y la competencia con los otros, las habilidades prácticas o artísticas de todo tipo, la gestión de las propias emociones ante el fracaso, el éxito, la sorpresa, la decepción, los celos. Había además momentos de catarsis: las expulsiones. Pero, ¿qué me dicen de incorporar sorteos más que tensos?

Las posibilidades combinatorias del modelo Gran Hermano y todos los demás reality y hasta talent show parecen agotadas. Ha habido intentos de renovación radical, no se crean, incluso en la línea de un compromiso social, de una toma de conciencia (quién lo iba a decir). En mayo de 2007 la cadena pública holandesa BNN anunció The Big Donor Show. En él una mujer de mediana edad, aquejada de un tumor cerebral en fase terminal, accedía a donar uno de sus riñones a un receptor, entre tres candidatos que debían competir entre ellos. La donante debía valorar sus cualidades, escuchar los testimonios de sus familiares y amigos, etc. y, a su vez, los espectadores podían ayudarla a decidir a partir de los votos enviados a través de SMS.

El caso provocó una agria controversia política sobre los límites éticos de la televisión, pero la audiencia se volcó en el estreno. Fue al final de la emisión cuando la cadena informó de que la enferma era en realidad una actriz en perfecto estado de salud, y los concursantes enfermos renales efectivamente necesitados de un trasplante, pero informados de que la donante era falsa. La intención del programa era concienciar sobre el drama de la escasez de donantes. Fueron miles los nuevos donantes que cumplimentaron los formularios en los días siguientes, y seis los que se ofrecieron a donar un órgano en vida.

Se trata de un caso polémico y extremo de telerrealidad fingida (spoof o hoax reality show, en inglés), en el que los engañados son los espectadores. También se puede engañar a los participantes. Los programas de cámara indiscreta son un precedente, que se llevó al extremo en un famoso film de ficción (El show de Truman), aunque en esos no hay competidores ni premio. En cambio, los programas The Joe Schmo Show (Spike), My Big Fat Obnoxious Fiance (FOX) y The Assistant (MTV) de la televisión norteamericana son una muestra de este engaño que tiene como víctima a uno o varios concursantes, los únicos de toda la historia que ignoran que están siendo sometidos a una broma televisiva.

En la primera temporada de The Joe Schmo Show, en 2003, solo había un inocente, Matt Kennedy Gould, quien en realidad creía estar concursando por un premio en metálico en un programa titulado The Lap of Luxury. El resto de concursantes, hasta diez, eran actores, cada uno de los cuales seguía un guion que respondía a un arquetipo humano forjado a lo largo de años de programas de telerrealidad. En la jerga de los programadores, serían algo así como el Tonto del Culo, el Colegui, el Chico Gay, el Veterano, la Celestina Charlatana, la Virgen, la Pija Cabrona y la Intrigante, además del Anfitrión Adulador, que es el representante de la producción en el concurso.

Aunque la idea era someter al pardillo a bromas pesadas o a situaciones comprometidas, resultó que Gould empatizaba sobremanera con sus falsos rivales en el concurso: lloraba desconsoladamente tras la expulsión de alguno, se preguntaba ante las cámaras si valía la pena nominar a los propios compañeros de encierro por una recompensa económica, o entregaba las ganancias que obtuvo en una prueba (un combate de sumo) a otra concursante que resultó herida accidentalmente por él. Destino y carácter.

El azar

Imaginemos un nuevo reality: La lotería en Babilonia. Una lucha de egos llena de ambición, confusión, ruido y furia, víctimas y victimarios, pero resuelta de manera totalmente azarosa y por tanto moralmente ciega: una ruleta de la fortuna que no reparta solo premios mojigatos. Imaginemos la corriente de simpatía o antipatía y los bretes morales que se desatarían en la audiencia sometiendo unas suertes a sorteo, adaptadas a lo que sabemos que más regocija o escuece a cada jugador. Imaginemos que las votaciones no decidieran directamente el destino del concursante, como hacen ahora con la expulsión, sino las veces que la moneda (es un decir: la relación de suertes posibles) gira, como si fuera volteada por los dedos de miles de personas agitándose sobre las teclas de sus teléfonos móviles. Imaginemos a qué precipicios emocionales serían conducidos los concursantes y a qué abismos de éxtasis o de abyección, es decir, sublimes, nos llevarían a las audiencias. Demasiado para el cuerpo.

Raúl Rodríguez Ferrándiz es catedrático del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante