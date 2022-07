El amor como motor

Eros y Tánatos, Tánatos y Eros. Amor, deseo, muerte… son temas universales que han servido a lo largo de la historia de la literatura para contar grandes historias. Podríamos indicar algunos ejemplos: El Quijote, Romeo y Julieta, Moby Dick… han sido obras que han traspasado el tiempo, han llegado hasta nuestros días utilizando los mismos temas. No es cuestión de buscar una originalidad temática, todo está inventado, es el planteamiento el que nos puede llevar a una historia más o menos auténtica. La forma de narrar los hechos, cómo se lleva la historia o la utilización de forma correcta de los mecanismos de la narración son los que hacen que una obra trascienda.

Escarcha en el pelo, de Enrique Botella, publicado por la editorial alicantina Mankell, es una novela cuyo original planteamiento hace que nos enganchemos desde el inicio. Botella, abogado de profesión, nos somete a un debate moral en esta novela. Utiliza sus conocimientos sobre el sistema jurídico para mostrarnos una realidad que nos podría ocurrir a todos. La propia sinopsis nos da la pista: «El prestigioso abogado penalista Pablo Arce, tras una pérdida traumática, había decidido dejarlo todo y retirarse a escribir a una casa junto al mar. Nada podía presagiar que, años después, volvería a los tribunales para defender a la que fue su amor de juventud, Raquel Montero, acusada ahora de matar a su pareja sentimental por suicido asistido. Con heridas sin cicatrizar y fantasmas muy presentes, Arce tendrá que resolver una pregunta que desde hace años lo atormenta: ¿Qué hacer si la mujer que amas te pide que la mates?».

Botella utiliza en este libro un género literario poco explotado en España como es el thriller judicial, que tanto éxito ha reportado a John Grisham en todo el mundo o supuso la entrada en el Olimpo de la literatura de Harper Lee con su Matar a un ruiseñor. Evidentemente, el sistema judicial español no tiene nada que ver con el norteamericano, con lo que el efectismo no está en lo jurídico o judicial, sino en la utilización del lenguaje que hace Botella. El libro es un viaje hacia los sentimientos de los personajes, la historia es una excusa para ahondar en las entrañas del ser humano y en temas tan espinosos y actuales como la eutanasia y la penalización de la práctica de la misma; pero, además, Enrique toca temas como las consecuencias de las dictaduras en el ser humano o cómo se trataba a la mujer y a los homosexuales no hace tantos años, cuando España vivía bajo el régimen de Franco.

Enrique Botella (Alicante, 1960) es abogado, conferenciante y articulista; ha colaborado en varios medios de comunicación y revistas jurídicas y, desde hace varios años, imparte el Taller Teórico‑Práctico «La actuación del abogado en el proceso ante el tribunal del jurado». Es autor de los relatos Espuma de Mar (Premio José Ferrer en 2011) y Aroma de Cerezas (2020), y de las novelas En la memoria del viento (2004) y El silencio y el mar (2018, finalista del Premio Azorín de Novela 2016).

Escarcha en el pelo no es una novela puramente judicial o jurídica. Es también, o así la entiendo yo, un ajuste de cuentas del autor con temas que le interesan. La fuerza de esta novela radica en el lenguaje. Botella nos va guiando por un tema tan espinoso como la eutanasia, pero la fuerza de las palabras o de la narración nos atrapa. Este autor, que ya nos embaucó con El silencio y el mar, regresa con fuerza para contarnos cómo el amor nos puede cambiar la vida.