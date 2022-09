Sé tú mismo: el desayuno de los campeones

Me gusta pensar que Wilde estaría con ello riéndose de la apelación a ser uno mismo, aunque luego su avatar personal, ciertamente trágico, le devolviera el golpe. La ironía (no confirmada) de Wilde parece sugerir que, en una sociedad de masas aceleradamente urbana, de multitudes anónimas, como la que estaba viendo él en su fase explosiva, la tentación parece ser distinguirse anteponiendo el yo como firma: la esencia del ser debería manifestarse visiblemente en una apariencia exclusiva. Pero si cada cual en su fuero interno quiere ser él mismo (las masas siempre son los otros, como el infierno), a cada cual no le queda más remedio que ser él mismo, sin poder aspirar a usurpar ninguna personalidad más.

Cuando leí esa frase pseudo-Wilde por primera vez me imaginé un escenario y en él un grupo de personas jugando a la silla vacía. Cada silla era como la personalidad, y los que se levantaban a cada ronda en pos de otra corrían el riesgo de perder la suya, porque siempre habría una silla menos que personas jugando. Así que mejor quedarnos sentaditos sobre nuestra propia mismidad, sin despegar de ella nuestras posaderas. «Sé tú mismo», en fin, es un pobre consuelo, lo que nos suele suceder por defecto, no un reto ni menos una cruzada. De hecho, escapar de la prisión pelmaza del yo y aspirar a ser otro u otros parece una aventura mucho más apasionante.

Sé-tú-mismo hizo luego carrera en publicidad: cuántas veces hemos oído eslóganes que son variaciones sobre ese mismo tema. De hecho, la publicidad apela siempre de manera implícita a él, con ese giro tan socorrido del poseer al seer (discúlpese la doble e como énfasis) que nos hace olvidar por un momento que cualquier imperativo moral publicitario sobreentiende la adquisición del producto o la contratación del servicio anunciados. Ese argumento resulta cuando menos paradójico: comprad todos, o muchos, mi producto (idéntico) para ser, cada uno, vosotros mismos (inimitables).

Finalmente, ha acabado por reciclarse en frase de autoayuda. Los lemas publicitarios acaban arribando como náufragos exhaustos a las playas de la sección de autoayuda de las librerías: Just do it, Especialistas en ti, Redecora tu vida o Hay cosas que el dinero no puede comprar se dirían títulos posibles de manuales del género, si no fuera porque Nike, El Corte Inglés, IKEA o Mastercard les pusieron su marca.

No solo resulta banal reivindicar el ser-uno-mismo (como si la mismidad fuera un tesoro oculto por una capa de represiones que una labor de pico y pala pudiera liberar, como si no hubiera siempre otros sí-mismos empeñados en boicotearla, como si no cupiera imaginar un contra-sí-mismo legítimamente masoquista, o muchos-sí-mismos inventados para la ocasión que nos pueblan sucesiva o simultáneamente). También sugiere que quien se empeña en serlo activamente en realidad no está embarcado en una ardua labor de autoconocimiento, sino en serios aprietos de ser. El peligro no es ser del montón, sino desvanecerse. Recuerdo al personaje interpretado por Robin Williams en Desmontando a Harry (Woody Allen, 1997), que está desenfocado, como si su crisis existencial hiciera que lo vieran y se viera borroso: necesita un foco vital para aclararse. Pero es más probable que lo que nos pasa a todos, en realidad, sea una versión leve de la patología de otro personaje de Allen, Zelig (1983), ese hombre sin atributos que se mimetizaba con lo que tenía en su entorno para lograr ser aceptado. La pugna por la distinción siempre llama dialécticamente a la necesidad de integración.

El inspirado por el lema «sé tú mismo», en fin, es una pobre sombra en pena que corre en busca de autor de su propia vida, pero cuántos caen en su embrujo, como si la frase de marras saliera de un oráculo manual, y deciden inyectar más personalidad y yo intransferible a su vida, en una superproducción hormonal de sí mismos, como con una glándula pineal desbocada. Como frase de autoayuda, sé tú mismo parece una apelación a la «sinceridad» y un antídoto contra la hipocresía, una defensa de la idiosincrasia y una exhortación a renegar de la emulación o la imitación. Pero qué infierno tantos seres emperrados en ser ellos mismos, qué estandarizada el ansia de autenticidad. Nada más homogeneizador que estar buscándose a sí mismos todos desesperadamente, como en un bazar interior, recorriendo los lineales o los mostradores en busca del preciado signo del yo.

Orgullosos en las redes

No sin razón se ha vinculado la promoción de la personalidad como imperativo con la diversificación de la industria de bienes y servicios primero y con la customización y el DIY (do-it-yourself) después: sé tú mismo es un vagar por los pasillos de un IKEA mental. Decisiones de compra y decisiones de ser (be yourself!) se vuelven equivalentes, todas perfectamente empaquetadas y listas para montar.

El universo digital no ha hecho más que acelerar esa celebración de todos de la fiesta de la distinción, de ser todos y cada uno uno mismo a todo trance. Lo singular de las redes sociales es que no solo somos orgullosamente como somos, sino que necesitamos compartirlo, porque no compartirlo sería como no serlo. Ser es compartir.

Antes, la sociopatía del ser-uno-mismo se manifestaba al exhibirse en los espacios públicos (la calle, las fiestas, los espectáculos, las manifestaciones, las asambleas) los signos de esa distinción, al alcance tan solo de las miradas de los circunstantes. Ciertamente, las celebridades conseguían que ese efecto se produjera en los medios, que documentaban con fotos o vídeos su paso por esos espacios públicos, o los captaban en espacios privados (sus mansiones, como en los reportajes del Hola). Ese postureo ahora se ha democratizado en redes sociales, porque cada cual tiene sus perfiles bien perfilados en varias de ellas y los alimenta regularmente con bocados de sí mismo, que comparte con los demás.

Pero ojo: «compartir» de esa manera ha vaciado en parte su sentido. Habrá que recordar que compartir quería decir en cierto modo renunciar a una parte. Compartir un bocadillo es renunciar a parte de él (compañía procede etimológicamente de cum panem, de compartir el pan), compartir habitación en casa ante la llegada de un hermano o de una visita es estar más acompañado, pero también más incómodo. Pero compartir en redes no supone ninguna renuncia tangible, ninguna incomodidad, ninguna privación. La magia ha consistido en que la exhortación a «compartir» de las redes sociales (Facebook como modelo) se tiñera de esa generosidad, de ese desprendimiento que tiene el compartir lo que sí dejamos de tener en exclusiva cuando compartimos algo: se nos convenció de que de verdad hacíamos una cesión de propiedad altruista al compartir en su red. Facebook consiguió que lo privado que compartíamos fuera percibido como algo tangible, material, que entregábamos generosamente al procomún. Y al revés. Quien no compartía en la red era una especie de tacaño, que gulusmeaba entre las donaciones de los demás, picoteaba de aquí y de allá pero se reservaba egoístamente su porción: lo vuestro es mío y lo mío es solo mío.

Otra diferencia con respecto a tiempos pasados es la retroalimentación del postureo en forma de aclamación recíproca. No solo compartimos cómo somos-nosotros-mismos, sino que jaleamos los sí-mismos de los demás en la esperanza de ser pagados con la misma moneda. Hay una ilustración de Asaf Hanuka titulada Likecoholic que muestra a un hombre sentado junto a su ordenador de sobremesa. De detrás de la pantalla sale un cable rojo que él mismo mantiene insertado en la vena de un brazo, mientras con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás parece estar experimentando un éxtasis. De su boca salen multitud de thumbs up, y hay otros muchos esparcidos por el suelo, manos con los pulgares hacia arriba que expulsa por su boca abierta y caen blandamente a su alrededor, como emanaciones de su satisfacción egotista. En la pantalla, su página de Facebook.

Hay otra ilustración que muestra a Geppetto con Pinocho en brazos, según fueron concebidos por la factoría Disney en el film clásico. Se están haciendo un selfie y el palo es la propia nariz de Pinocho, alargada telescópicamente a fuerza de mentiras. Documentar la propia vida, aunque sea con trivialidades o fruslerías, no presupone que trasluzca en ellas la «espontaneidad» vital: no solo preparamos la tramoya y elegimos las localizaciones para la foto y el vídeo, ¿qué decir de lo que no posteamos porque no lo juzgamos posteable? Despistes, torpezas, enfados, humillaciones, agrias disputas, fracasos, fraudes de los que somos agentes o sufrimos en nuestras carnes, además de millones de pequeños sucesos cotidianos que no podremos edulcorar y escenificar a una luz favorecedora. ¿Es que acaso eso no es vida y ser-uno-mismo, tan nuestra como la otra? (Fake) News Feed.

Así que toda la apelación a la sinceridad en redes, a buscarse uno mismo para luego compartirlo, que parece el evangelio apenas laico de Zuckerberg (una montaña de azúcar, literalmente, o de frases para enmarcar: «no dejes que nadie te diga que cambies quién eres», o «hace falta valor para elegir la esperanza en vez del miedo», o «nuestra misión es dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado»), todo eso es en realidad la mitad de la historia, el lado brillante de la carretera.

Cada cual se desayuna con los sí-mismos azucarados en los muros de sus amigos, mientras hace scroll en el móvil o en la tablet, y proporciona sus propios sí-mismos azucarados en su muro, de lo cual resulta una especie de algodón de azúcar de afectos digitales, la casa de muros de chocolate y caramelo a donde dirigieron sus pasos incautos Hansel y Gretel.

*Raúl Rodríguez Ferrándiz es catedrático del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante