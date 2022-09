Robert Mapplethorpe: El desnudo inmortal

Este artículo es un relato homenaje al gran fotógrafo neoyorquino por su aportación y legado al mundo del arte y la fotografía. Quiso ser una leyenda y lo consiguió. La obra fotográfica que creó lo convirtió en inmortal. Probablemente es uno de los artistas más reconocidos e influyentes del siglo XX, fotógrafo para todos y poeta para muchos, uno de los más controvertidos y geniales fotógrafos de la historia; dividió su obra en tres grandes bloques: bodegones de flores, retratos de composición clásica y desnudos, poniendo especial énfasis en las relaciones sadomasoquistas. Una de sus metas fue convertir la pornografía en arte: arte sí, pero pornográfico. «Esta frase lo convertía en provocador, atrayendo la notoriedad, aunque no creo que fuera premeditado», comentó su biógrafa Patricia Morrisroe, en su libro Mapplethorpe: A biography publicado en Londres en 1995. Estoy buscando lo inesperado, cosas que nunca he visto antes. No creo ver las cosas de forma distinta, aunque para mí no existe diferencia entre una flor y una verga.

Es conmovedor mirar una de sus últimas fotografías, un autorretrato en el que se muestra envejecido a sus 42 años, empuñando un bastón coronado por una calavera, parecía esperar a la muerte desafiándola, audaz e inquebrantable. Robert Mapplethorpe nació en un barrio humilde de Queens (Nueva York) en 1946, en el seno de una familia de seis hermanos, criándose entre las pautas del catolicismo; de niño, atraído por el misterio y la estética eclesiástica, llegó a ser monaguillo pues sentía fascinación por la iglesia y la iconografía católica, los altares y las esculturas sacras, los ropajes clericales y los ritos que se celebraban en el templo. A su madre le hubiera gustado ver a su hijo convertido en sacerdote, su padre lo veía más como publicista. En todo momento deseó contentar a los suyos, pero sus inquietudes humanas le condujeron por senderos opuestos a los deseos familiares.

Hazlo por Satán

Sus años adolescentes estuvieron marcados por la curiosidad hacia el homoerotismo, tema que siempre fue uno de los argumentos expresados en sus imágenes fotográficas de mayor impacto. En esos años en la iglesia aprendió a creer en el diablo: Hazlo por Satán era un lema que susurraba en el oído de sus parejas sexuales. El sexo fue muy importante en su vida, era el elixir que la alimentaba, uno de los motivos principales de su trabajo creativo que le condujo hacia la fama que buscaba. También fue una especie de condena pues vivió en una época en que el VIH comenzaba a acechar el comportamiento del cuerpo. Mapplethorpe moriría a los 42 años, en 1989, debido a las complicaciones causadas por este virus de inmunodeficiencia humana. En 1986 cuando supo que estaba enfermo no dejó de trabajar hasta el último aliento de sus últimos días de vida, aumentando su producción, procurando dejar una obra extensa en la que pretendía diluir la línea que separaba al arte de la pornografía. Otra de sus ideas fue crear la Fundación Robert Mapplethorpe que estableció en 1988 con el objetivo de promover su obra y proteger su legado, recaudando fondos y concienciar sobre la investigación del sida. A su muerte se creó una pugna cultural, un debate enardecido por un sector reaccionario de la sociedad en contra de lo que se consideraba un atentado contra la moral, el espíritu nacional americano y la religión. Su gran pretensión consistía en que la fotografía tuviera la misma consideración que la pintura y la escultura. Conocer su obra significa adentrarse en una experiencia impactante que siempre ha estado llena de polémica debido a sus contenidos LGTB aderezados con la estética del bondage. Frecuentemente retrataba a minorías étnicas y marginados por la sociedad, con las que él mismo se sentía identificado, intentando denunciar la situación de aislamiento y rechazo que padecían. De toda su familia, con quien más trataba era con Edward, su hermano pequeño, que fue su ayudante en el laboratorio y ahora es un reconocido fotógrafo internacional.

Sentimiento de eternidad

Sus obras, X Portfolio (1978) y Z Portfolio (1981), son una prueba reivindicativa de gran humanidad hacia colectivos rechazados por la sociedad. Mapplethorpe no buscaba únicamente la polémica con el erotismo de sus imágenes, buscaba también la belleza. Una de las críticas de la época decía que lo más escandaloso de su obra era el deseo de elevar el pene al nivel de obra de arte. La rica y compleja obra de Robert Mapplethorpe sigue latiendo con fuerza; uno de los principales motivos en el que se involucró como creador era epatar, sacudiendo la mirada de sus espectadores, poniendo un sentimiento de eternidad en cada una de sus imágenes. Según su biógrafa, el crítico de arte Robert Hughes, uno de sus más acérrimos detractores, señalaba las claras influencias en su obra del barón Von Gloeden, Edgar Weston y Horst P. Horst. No se equivocaba al hacer esta aseveración en cuanto se refiere a la estética, aunque las motivaciones de los tres grandes artistas mencionados eran otras, me atrevería a decir. Mapplethorpe se mostraba alejado de estos comentarios manteniendo una fría distancia. Revisando su obra, destaca además la influencia, en cuanto a las fotos de desnudos y retratos, del fotógrafo ruso Georges Platt Lyne y su inspiración sobre los bodegones de flores de la obra pictórica de Georgia O´Keefe, aunque los realizados por Mappethorpe respiran una mayor sensualidad que lo diferencian de la artista pionera del modernismo, esposa de Alfred Stieglitz. Únicamente Mapplethorpe había reconocido sentirse influenciado por el clasicismo de Felix Nadar y August Sander. Adoraba, asímismo, los films de Fellini y Pasolini y la película Cowboy de medianoche, realizada por John Schlesinger en 1969 e interpretada por Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles y Brenda Vaccaro. Era una de sus películas de cabecera.

Patti Smith

En 1963, Robert Mapplethorpe comenzó a realizar sus estudios en el Pratt Institute de Brooklyn, formándose como dibujante, pintor y escultor, pues todavía no se había sentido atraído por la fotografía, es más, la desdeñaba. Al descubrir a Marcel Duchamp, comenzó a sentir una gran atracción hacia su obra, por tanto, el dadaísmo se convirtió en una gran influencia en la adolescencia. Sus primeras producciones escolares se basaban en la técnica del collage, realizadas por medio de recortes de las revistas ilustradas que caían en sus manos.

Frecuentando el legendario Chelsea Hotel, meca de la contracultura norteamericana, conoce a Patti Smith y surge un auténtico flechazo entre ambos. De inmediato se van a vivir a la habitación más pequeña y cutre del hotel, pues Patti, poeta rockera por naturaleza, se convierte en su novia y más tarde en amiga, amistad que durará toda su vida. En todo momento se cuestionaron los limites de género, su vida juntos discurrió sin tener en cuenta la identidad sexual, para ambos lo masculino y lo femenino no eran códigos separados e impuestos por la sociedad, sino un mismo concepto. Es en esta etapa cuando Robert lleva siempre consigo una cámara Polaroid, realizando instantáneas de la inmediatez que surgía ante su vista, instantes fugaces y retratos de su círculo de amistades entre las que figuraban actores y modelos de la Warhol Factory. Fotografió a Allen Ginsberg y Janis Joplin, que eran ya personalidades consagradas de la escena artística neoyorquina del momento, con estas imágenes realizó en 1973 su primera exposición en la Light Gallery que despertó gran curiosidad entre la gente del universo underground. A mitad de los setenta compró una cámara Hasselblad de formato mediano. Comenzó a tener relevancia relacionándose con los grandes personajes de la cultura de la ciudad, gente de la alta sociedad, actores porno, miembros de la comunidad sadomasoquista y artistas como Andy Warhol a quien retrató pintando la bandera americana en una deslumbrante fotografía en color en la que el artista de las sopas Campbell se cubre con el pendón, símbolo de América, pintándolo colocado sobre su cuerpo; una bellísima Deborah Harry actriz y cantante, líder del grupo Blondie; la genial artista francesa, Louise Bourgois a quién fotografió con una barra de pan en forma de enorme pene bajo el brazo y una sonrisa socarrona iluminando su rostro; Cindy Sherman en el inicio de su fulgurante trayectoria; Lou Reed caminando por el lado salvaje, Isabella Rosellini, William Burroughs… Me hallaba en una situación en que podía tomar las fotos. Me sentí obligado a hacerlo.

Horses

Patti Smith quiso que se encargara de realizar las fotos para la carátula de su primer álbum, Horses, que la consagra como un icono undreground. El disco tuvo una gran repercusión internacional vendiéndose en toda la esfera planetaria, considerado actualmente un clásico, igualmente que su interprete. Es una obra de rock y punk que se consolida con la publicación de su siguiente álbum, publicado un año después, Radio Ethiopia, menos oscuro que el anterior, pero con el mismo poder de seducción; es el significado de una evolución consecuente y lógica que supuso una evidente segunda parte. Un gran éxito. Dos obras rotundas que convierten a su autora en una gran artista, a partir de eso su creatividad va en aumento, publicando libros de poemas y composiciones musicales de gran envergadura. Unos la veían como un nuevo Bob Dylan, otros pensaban que se comunicaba con el fantasma nocturno de Arthur Rimbaud.

En su libro Just kids publicado en 2010 por Publishers Weekly, una oda emotiva, tributo a aquellos años puros e inocentes en los que se adentraron juntos en los densos y turbulentos rumores de la bohemia del Village neoyorquino, comentó: Robert trabajaba sin reparos revistiendo lo homosexual de grandeza, masculinidad y envidiable nobleza, sin pretender hacer alegatos políticos ni ninguna declaración personal de su ideología sexual, solo pretendía dignificar aspectos de la experiencia masculina, confiriendo misticismo a la homosexualidad. Con él, el desnudo masculino adquirió cuotas de belleza ausentes en el arte desde la antigua Grecia.

Patti Smith fue crucial en su vida. Ambos tuvieron una evolución profesional paralela. Escribí este libro por qué Robert me lo pidió, era tan grande nuestra relación que yo sabía lo que quería y la calidad de lo que se merecía. Me lo pidió en su lecho de muerte. Fue una promesa que no podía dejar de cumplir.

Sam Wagstaff

Visionario, comisario y marchante de arte, impulsor del arte contemporáneo y de grandes artistas como Agnes Martin, Toni Smith y Andy Warhol, organizó la primera exposición sobre minimalismo realizada en un museo, participando en atrevidos happenings de excéntricos artistas.

De gustos heterodoxos e iconoclastas, exploró nuevos territorios en los cauces de la pintura, la escultura y otras formas expresivas como el arte en vivo, pero fue en la fotografía donde dejó su mejor huella, siendo considerado uno de los máximos contribuyentes en conceptuar la imagen fotográfica al elevarla a la condición de arte.

Al igual que Patti Smith, Sam Wagstaff fue una persona decisiva en la vida de Robert Mapplethorpe, sus actitudes se complementaban, parecían hechos el uno para el otro, el destino había creado un vínculo que los unía. A pesar de los veinticinco años que les separaban, sus sueños comenzaron a cumplirse de forma simultánea. Cuando se conocieron se convirtieron en amantes, una relación feliz que se mantuvo a lo largo del tiempo.

Sam era un hombre rico y exquisito que se rebelaba constantemente sobre el pasado de su conservadora familia de clase alta. Su padre era un abogado de grandes causas. Su madre, una aristócrata polaca, que descargó toda su fortuna en EE UU, se dice que la familia era propietaria de los terrenos donde se construyó el Metropolitan Museum de Nueva York; se preocuparon de orientar con una vasta cultura la educación de Sam y la jugada no les salió mal. Desde 1973, Sam comenzó a reunir una inmensa colección de imágenes fotográficas de los siglos XIX y XX, llegando a poseer una de las colecciones de fotografía más importantes de América, poblada de obras maestras. A través de ella, Mapplethorpe estudió la evolución del medio y de sus artífices, así fue como la obra del refinado Platt Lynes se integró de forma natural en su mirada. La crítica opinaba que si Sam Wagstaff no hubiera aparecido en la vida de Robert Mapplethorpe no conoceríamos su éxito. Con Sam, Robert encontró la gallina de los huevos de oro, era otro de los titulares con el que los críticos conservadores, que detestaban la obra fotográfica de Mapplethorpe, derramaban su mala baba. Son opiniones gratuitas pues la obra de Mapplethorpe contiene grandes valores, y, tarde o temprano, hubiera sido descubierta, consiguiendo el puesto de relevancia que ocupa en la actualidad.

El momento perfecto

En 1977 fue seleccionado para participar en la VI Documenta de Kassel. La critica se rendía escandalizada en sus exposiciones, sobre todo cuando las imágenes estaban centradas en las explicitas prácticas sadomasoquistas. La dicotomía entre el estilo y el asunto que mostraba como tema principal parecía no encajar. Las fotos de Robert Mapplethorpe no cuadraban con su estilo que era elegante e impecable, de una técnica muy depurada, mientras que la realidad de lo que sucedía en la composición era considerada como pura sordidez. Su extraordinario estilo funcionaba bien en las composiciones florales y los retratos. De todas formas, era como tener acceso a un espacio asombroso de consecuencias infinitas.

Después de su fallecimiento, su obra ha continuado exponiéndose, quizá más asiduamente que antes; en 1990 tuvo lugar una muestra itinerante, El momento perfecto, que se centraba en X Portfolio, que contenía algunas de las más explicitas fotografías de su autor; fue financiada por The National Endowment for the Arts, las imágenes continuaban pareciendo obscenas y amenazadoras; se exhibió en Los Angeles en los Museos Jean Paul Getty y LACMA. Desde entonces su obra ha sido ampliamente expuesta en Museos, Galerías y Centros de Arte de EE UU, América latina, Europa y Asia. En España expuso en la desaparecida Galería Vijande en 1984 y la periodista Paloma Chamorro lo entrevistó para su programa La Edad de Oro en TVE.

En 1994, la barcelonesa Fundación Miró acoge sus obras sexuales más polémicas en la mayor retrospectiva que se había hecho nunca sobre su obra. Comisariada por el historiador del arte Germano Celant, principal responsable del Arte Contemporáneo en el Museo Guggenheim de Nueva York, supuso uno de los grandes actos de la Primavera Fotográfica de ese año. En la presentación de la exposición, el comisario opinó sobre la simetría y las construcciones clásicas en el trabajo del fotógrafo americano, añadiendo: si alguien se escandaliza por el contenido de las imágenes, en realidad es que está escandalizado por su propio sexo, es un problema del espectador, no del artista.

En 2011, la madrileña Galería Elvira González, dentro del Festival Off de PhotoEspaña invitó a Pedro Almodóvar a seleccionar veintiocho piezas centradas en el cuerpo humano y la geometría del espacio, de las que el relevante cineasta opinó así: las imágenes de Mapplethorpe tienen la intensidad visual propia de la pintura, y al mismo tiempo supone importar por parte de la fotografía, el poder narrativo que anteriormente contemplábamos en la pintura.

Es en 2014 cuando el Museo Rodin de París propone explorar las similitudes entre el escultor August Rodin (1840-1917) y el fotógrafo Robert Mapplethorpe organizando una gran exposición en la que yuxtapone 50 esculturas a 102 fotografías, estableciendo un interesante diálogo entre dos artistas de diferente época y técnica. Al mismo tiempo, como conmemoración a los veinticinco años de su fallecimiento, el Gran Palais parisino reunió más de doscientas cincuenta obras en una exposición comisariada por Jerôme Neutres, director de los museos nacionales de Francia (2009-2019) y presidente del Museo de Luxemburgo.

Lisa Lyon

Cuando Patti Smith se muda a vivir a Detroit, Lisa Lyon, pionera del culturismo femenino, entra en escena ocupando el rol de musa del fotógrafo. Fue la primera mujer en ganar un campeonato mundial de culturismo en 1980. Su belleza y particular físico permitió a Mapplethorpe abordar asuntos como la androginia. Las sesiones fotográficas que hicieron juntos contenían un mensaje que anticipaba lo que hoy se conoce como gender fluid, es decir, hombres femeninos, mujeres masculinas, modelos transgénero. Bellos cuerpos sin ataduras de clasificación por el género. La colaboración entre ambos fraguó cientos de retratos de estudio publicados en el libro Lady Lisa Lyon (1983). Ante este trabajo el escritor británico Bruce Chatwin aseguró que la mirada de Mapplethorpe hacia el cuerpo humano significaba la búsqueda de un ideal.

Autoportraits

No solo hay desnudos en su obra, existe su extensa colección de bodegones en composiciones de imponente sensualidad en las formas florales, e infinidad de retratos de personajes celebres y amigos anónimos, recogidos en libros como el fascinante Some women, publicado en 1989; joyas y esculturas; también hallamos un sinfín de magistrales autorretratos que dicen mucho sobre la personalidad de su autor: Mapplethorpe amenazante con un cuchillo o con unos pequeños cuernos que le dan aspecto de súcubo con alegría diabólica. En otro, permanece de espaldas con la cabeza vuelta hacia el objetivo, vestido de uniforme sado maso, descubriendo sus nalgas con un látigo de cuero insertado en el ano. Existen otros en los que aparece travestido con pieles u otros ropajes femeninos con su radiante rostro maquillado como una modelo. Uno de los más inquietante fue el que realizó poco antes de morir que ha sido mencionado al inicio de este texto, en el que aparece portando un bastón coronado por una calavera.

Maxey

Solía vestir con chaquetas y cazadoras de cuero. Su figura era menuda. Estaba muy pálido, ojos vidriosos, mirada penetrante. Parecía una criatura de otro mundo, se sentía incómodo con la luz del día, incluso dentro de su apartamento. Resultaba atractivo, recordaba a un poeta decimonónico. Era dulce y aniñado, desprendía mucha ternura, aunque parecía ocultar un lado oscuro. Así le describió Patricia Morrisroe, en su primer encuentro cuando le entrevistó en 1983. Parecía un vampiro en aquel desolador e inquietante loft en Bond Street. Dormía sobre un colchón de sábanas negras, encerrado en una jaula de alambre.

Fue impactante su presencia en la inauguración de su exposición en el Museo Whitney, donde apareció en silla de ruedas, rodeado por un séquito de amigos, vistiendo un elegante esmoquin de terciopelo negro con sus iniciales bordadas en oro. Sam Wagstaff había fallecido dos años antes nombrándole heredero de toda su fortuna. Mapplethorpe hablaba con una voz que apenas era un susurro. Fue impresionante constatar el deterioro de su salud.

Morrisroe habló con él poco antes de ingresar en el hospital de Boston de donde no salió con vida, sus últimas palabras fueron no me saques aburrido.

Sus cenizas permanecen enterradas en la tumba familiar, en Queens, Nueva York. Su nombre no aparece en la lápida que está marcada únicamente con la palabra Maxey, apellido de soltera de su madre.