Del euro y las mascotas digitales

Se espera que el año que viene concluya el estudio sobre el CBDC (Central Bank Digital Currency), más fácil de recordar si lo llamamos euro digital. Para entonces se tendrá claro si la posibilidad de emisión de este tipo de moneda es viable. Ahora está en fase de estudio: características en cuanto a diseño y usos que pueda tener el euro digital. CaixaBank es una de las cinco empresas seleccionadas por el Banco Central Europeo para colaborar en el desarrollo de aplicaciones para el uso de la moneda europea digital. Una aplicación para el pago en línea entre personas, peer-to-peer (P2P), ha sido el encargo que se le ha hecho a CaixBank. Hay otra empresa que se ha centrado en aplicaciones para el pago fuera de línea, es decir, aplicaciones que permitan pagar en un establecimiento directamente desde nuestra cartera.

No sé si la cartera digital que soporte el euro soportará también NFTs y otras criptomonedas. Si no fuera así, habría que afirmar desde ya que vamos a tener que lidiar con al menos dos monederos de este tipo. Porque, recordemos, un NFT/token no fungible solo se puede guardar en una cartera/wallet digital. Vayan buscando información e interioricen el mantra: si no tienes las llaves, no tienes tu dinero.

Hablemos de Petaverso. Sí, no hay errata alguna. Juegan con la palabra inglesa pet (mascota) y metaverso. En ese mundo inmersivo que corre, funciona, en la blockchain de Tezos, aún en fase beta (en pruebas), los protagonistas son los perros, los NFTs en 3D que representan a estos. La primera etapa de este juego play-to-earn (jugar para ganar) se centrará en liberar todas las diferentes razas puras de perros conocidas actualmente. En la segunda etapa se implementarán cruces seleccionados y posteriormente se dará la posibilidad de cruces creativos y aleatorios a través de algoritmos genéticos e inteligencia artificial.

Nuestro cachorro alcanzará la etapa adulta en cincuenta días. A partir de ese momento se desbloquearán distintas funcionalidades que nos permitirán enriquecer nuestra experiencia de juego, por ejemplo, enseñando trucos a nuestra mascota. De momento, las pocas personas que han podido entrar a jugar, lo hacen como probadores. Los hay repartidos por todo el mundo. Poco a poco se van implementando nuevas capacidades para el juego y estas personas son las encargadas de pasar al equipo de desarrolladores sus impresiones, al tiempo que buscan posibles problemas. Dogamí, es como se llama este juego, estará a disposición de todo el mundo a finales de este año. Comer, pasear, criar, hacer cruces de razas, jugar con la pelota, son actividades que como ocurre en la vida real, se podrán realizar en el Petaverso con realidad aumentada. Y ¿Quién no querría que su mascota luciera elegante? Los wareables, todo aquello que nuestro perro puede llevar puesto, ya están preparados. Grandes marcas internacionales han impreso sus logos en todo tipo de ropa para mascotas.

Por último un aviso a todos los/as navegantes de aplicaciones centralizadas tipo Facebook, Twitter o Tik Tok. En ésta última, se están volcando los hackers con ofertas relacionadas con NFTs y el mundo de la blockchain. Este mundo es muy nuevo, piensen en Internet allá por los años noventa cuando para cargar una página necesitábamos largos minutos en el mejor de los casos, y piensen en todo lo que ahora pueden hacer hacer a través de la red ¿Recuerdan la cantidad de estafas que llegaban por correo electrónico? Ahora son las redes sociales y en breve serán las carteras digitales las que estén en el punto de mira y será por falta de información que dejaremos huecos que serán aprovechados por los piratas informáticos.