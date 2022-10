Arquitectura a ritmo de videoclip

Cuando al cóctel arquitectura y cine añadimos la música, no podemos menos que esperar un resultado tan efervescente como es el videoclip: un formato fresco y actual que no solo se basa en la promoción de un determinado tema, sino que logra transmitir, cada vez más y con mayor éxito, unos determinados sentimientos en un espacio arquitectónico (muchas veces) singular.

Entre los casos más llamativos no podía faltar La Muralla Roja de Calp, protagonista del tema Do It Right que Martin Solveig rodó en el mítico edificio que el arquitecto Ricardo Bofill levantó en 1973 como un proyecto experimental. Las azoteas, piscinas, escaleras, puentes, pasarelas, rincones y pasadizos de este laberinto residencial forman el escenario que el DJ francés utilizó en colaboración con la rapera australiana Tkay Maidza.

Si hablamos de homenaje a las vanguardias, el vídeo que The Chemical Brothers filmaron para su conocido tema Go es un caso excepcional. Desde los estilismos de las intérpretes hasta las localizaciones en el Front-de-Seine de París, todo nos recuerda a determinados movimientos históricos como el constructivismo, donde las coreografías y los planos del videoclip acentúan el carácter retro pero, a la vez, radicalmente futurista.

En la actualidad, estrellas internacionales como la británica Dua Lipa siguen confiando en el valor que la arquitectura puede ofrecer a las cualidades cinematográficas de sus videoclips. El mejor ejemplo puede verse en la primera canción de su álbum Future Nostalgia, rodada en la Skywood House del afamado Norman Foster, así como en los collages y composiciones con luces y colores de su videoclip Physical.

También en España tenemos la suerte de contar con artistas que han hecho de la arquitectura el mejor escaparate para sus producciones audiovisuales. La cantante Amaia Romero, junto con el cantante Rojuu, grabaron el videoclip de su pieza Quiero pero no en el emblemático - y felizmente recuperado - Hipódromo de la Zarzuela en Madrid, diseñado por los arquitectos Carlos Arniches, Martín Domínguez y por el ingeniero Eduardo Torroja; sin duda, uno de los grandes iconos del racionalismo español.

Sin embargo, si existe un artista musical que ha contribuido a visibilizar algunas de las joyas arquitectónicas más sobresalientes de nuestro país, ese es C. Tangana. Con sus vídeos, lo que ha logrado Antón Álvarez, alias C. Tangana, es poner de relieve piezas maestras que van desde la arquitectura brutalista española de los años 60 hasta obras que difícilmente se pueden visitar hoy (ya que son residenciales y privadas). La Iglesia de Santa Ana en Moratalaz, de Miguel Fisac, para Demasiadas Mujeres, el edificio residencial Torres Blancas, de Francisco Javier Sáenz de Oíza, para Los tontos, el edificio España, de Julian Otamendi, para Tú me dejaste de querer, y la Casa Carvajal, de Javier Carvajal, para Comerte entera pueden dar buena cuenta de ello.

En febrero de este año, C. Tangana - rebautizado como El Madrileño - lanzó su nuevo single La culpa en colaboración con Omar Montes, Daviles de Novelda y Canelita. Dirigido por Santos Bacana (bajo el sello Little Spain), el vídeo musical se sumergía en la Casa IV, obra del estudio de arquitectura Mesura, para recrear un lugar llamado Santa Paz, un «centro de sanación integradora masculina». Esta ampliación de un chalet unifamiliar, levantado en 1984 en el corazón de la partida de Matola en Elche, era el escenario idóneo para recrear este «complejo» dedicado a sanar la masculinidad tóxica, en el que sus integrantes deambulaban rodeados de frondosas palmeras ilicitanas y la pista de tenis anexa que funcionaba como centro de internamiento. Sin duda, un tema musical tan popular, y con semejante elenco de artistas, no merecía menos que una de las casas más premiadas de nuestra provincia.