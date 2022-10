Conciencia y consciencia

Hechos, desde la salida del Paraíso -la Caída-, a que lo maravilloso jalone nuestras vidas de tarde en tarde, y a que lo ordinario y previsible sean su urdimbre cotidiana, llega la Poesía y, en particular este libro, a abrir nuestros ojos a un sendero que nos aparta de nuestro trazado camino o nos introduce más hondamente en él.

¿Qué llama nuestro autor «lo inesperado»? Si recorremos, paso a paso, el itinerario del libro, podemos pensar que cuanto halla fuera de él en cada momento de su austera andadura: una vaina con guisantes, un pino, una tela de araña, una mariposa…; o dentro: un recuerdo, una idea, un reconocimiento, una intuición…: datos inmediatos en la conciencia que diríamos parafraseando a Bergson, o la propia alma del poeta viéndose a sí misma en la mirada silenciosa de las criaturas más humildes (p. 65). Tan humildes como los incógnitos (p. 61), seres anónimos, sin historia ni rúbrica, que viven sin ser notados y que suscitan la compasión y el amor del autor. Lo inesperado es, pues, lo cotidiano que ahora mismo sucede, no aquello que no se espera; y su hechizo consiste en que lo trivial sea extraordinario ante la consciencia.

Si damos por bueno que la función más relevante de la conciencia es la consciencia, «lo inesperado» será, con permiso del autor, «lo inmediato», lo obvio: cuanto está delante y es percibido sin mediación o, con sus propias palabras, como un espejo frente a otro espejo (p. 14). En esa inocencia inspirada, divina amnesia que es gracia, no hay objetos (seres o cosas) más relevantes que otros -cada paso cuenta (p. 30)-. Y, tomados uno tras otro en la pureza de su sucederse, lo hacen como absolutos que no dependen de sus cualidades para ser más o menos reales, más o menos valiosos. Son, al fin, simples presencias intercambiables, incluso con la del observador, nuestro poeta, que se siente su hermano, todos hijos del instante / de paso sin dejar de ser eternos (p. 37): como la mosca, vulgar e ínfima, que es, también, centro del universo, y que, como «la nariz de Cleopatra» si hubiera sido más corta, cambiará el destino de este (Recuerdo de Pascal, p. 47). Todo cuanto existe, creámoslo bueno o malo, está justificado, en verdad, solo porque existe.

Diario de quien mira…/ sin más realidad que su conciencia, pocas veces se remonta esta poesía al pasado o se adelanta al futuro, dejando su ascética (p. 64) del presente; y, si lo hace, es para dilatar la duración interior del mismo, de su ahora: cuando todo concluye y todo empieza (p.58)…, adiós y encuentro…, vida y muerte (p. 55). (Considere el lector la abundancia en el libro de los gerundios y los adverbios durativos, que amplifican, como ondas expansivas, los presentes, muchas veces acentuados, como contrapuntos, por otros, apremiantes).

Sorprenden en el libro incidentes memorables por su singularidad: en uno, el autor se detiene grave y, rebajando su solemnidad, le dice al lector: Me interesa centrarme en este punto: / en el hecho insondable de que tú /… / y yo seamos capaces de entendernos. / Que a mí me baste con decirte «mesa» / y de inmediato veas tú una mesa… (p. 14). No solo se trata de que ambos, poeta y lector, se entiendan; sino de sentar su perspectiva, el centro de su decir, que no es otro que la verdad de cuanto los sentidos acogen «inmediata o inesperadamente». Lo importante, lector -parece decirnos-, no son las cualidades de la mesa, sino su presencia. En otro, el dedo de un conserje de hotel señala al confuso viajero dónde firmar sobre un formulario en blanco que acaso lo enfrenta a su propia nada y efímero paso (p. 26). Y en otro, contempla en silencio, tras una ventana, a un labriego que contempla a su vez una hoguera, para, súbitamente, diluir su identidad en un juego de espejos: el alma contempla al poeta que lo hace al labriego y este al fuego: pero ¿quién mira a quién?, se pregunta (p. 24). Esta transitividad de su consciencia nos sugiere una sola, universal y eternamente presente, de la que él se siente parte y no se distingue.

Antonio Moreno no está interesado en el aderezo con fantasía de la realidad, ni en la creación de un mundo lírico ajeno al de su entorno y el nuestro. Su música sobria, esencialmente endecasilábica, se ajusta al ritmo del caminante sereno y observador, sin destino, que mira, escucha, toca, gusta y huele cuanto encuentra al paso, sin otra ambición que reflejar su aparición despojada, y su belleza, de la que obtiene la transparente elegancia de su lenguaje.

Nuestro poeta se confiesa hombre de fe (p. 39). Miembro de la religión del fuego (p. 42), él mismo una llama / en este gran incendio (p. 67) que transmite el fervor nacido de las cosas (p. 57), no se cree dando sentido al mundo que se hace y deshace (p. 30), sino recibiéndolo -solo oído, ojo, piel… creyentes (p.57)- de él. Su corazón, de las tierras altas (p. 48), reposa en una intuida inteligencia creadora (p. 13) que actúa a través de todo y de él, ajeno a la inmortalidad del alma, y satisfecho con solo seguir el hilo transparente que une todas las formas del agua… hacia su cumplimiento (p. 54).

Si Antonio Machado es poeta de la conciencia como recuerdo y vivencia perpleja del tiempo, nuestro poeta lo es de la conciencia como consciencia; y esta actitud, libre de adherencias, de su poesía, que debería salvarle de la tristeza, no lo hace del todo, por cuanto ve con melancolía la mañana (p. 34) y le duele… decir adiós al mundo (p. 39). Antonio Moreno ama la belleza del mundo que le ha tocado probar; la goza, y no puede evitar, pese a su fe simple y despojada -Nec spe nec metu (p. 39)-, el tirón de la nostalgia -De pronto esta canción… / que nos hace llorar porque es hermoso haber vivido (p. 51)- y la sacudida de entrever el apagamiento de su conciencia, que permanecería eternamente consciente y amante de cuanto ocurre en esta luz de los regalos (p. 64).