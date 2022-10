La cultura como instrumento

U nas gafas por encima de una pantalla de ordenador: «Pues creo que sí. ¿Quería alguno en particular?». «No, no he leído nada de ella, por lo que no nos vamos a poner exquisitos». La acompañé por las estanterías hasta que dimos con Los armarios vacíos. «Mira tú que suerte. Es la primera novela que publicó y va a ser la primera que lea de ella». Y es que, lo del Nobel es calidad, otra cosa es que te enganche más o menos.

Annie Ernaux tenía 34 años cuando escribió Los armarios vacíos (Gallimard, 1974; Cabaret Voltaire, 2022). En ella, Denise Lesur, en primera persona, con veinte años, en la universidad, tiene que enfrentarse a un aborto en total soledad, punto de inflexión para contarnos su vida hasta ese momento, es decir, la novela cuenta esos 20 años de vida de la protagonista. Lo cierto es que Denise, en cierta medida, es un trasunto literario de la propia autora, pues la mayoría de las vivencias responderían a su propia vida, por lo que estamos ante esa literatura denominada «de autoficción». La novela se estructura en dos secuencias, la primera de 8 páginas, desde donde arranca la historia; la segunda de 97 páginas. Desde el comienzo aparece la temática principal y el estilo de narración. Denise pertenece a un núcleo social proletario y sin cultura, los clientes del bar de su padre y de la tienda de comestibles de su madre, que la hace feliz hasta los 10 años: «Me sentía feliz, a gusto» (p.23); «Días felices» (p.41). Esto cambiará cuando conozca lo que representa el colegio privado al que asiste al contraponerse dos mundos: uno del que quiere salir, del que siente vergüenza e ira, y el otro al que quiere llegar, pero en el que nunca se ve ni se reconoce. Es la desgracia de una desclasada: «Jodida por todas partes» (p.19). Su sentir está perfectamente plasmado en el estilo narrativo. La primera persona le otorga una fuerza desmesurada en sus opiniones y acciones, pues la subjetividad que supone su uso es lo que necesita la novela para ser cerrada, conceptual y sintética. Narra su evolución personal de acercamiento a la cultura como la única forma de vencer, y para ello emplea una sintaxis viva, directa, cortante, con predominio de la frase muy corta y de la coordinación sencilla. Toda la novela es un continuo monólogo interior, muy ordenado y planificado, mediante la técnica de la confrontación comparativa: la escuela con su casa; los modos de hablar y el léxico de cada grupo; lo que se aprende en la escuela con lo que se aprende en el bar; el tintineo de la campanilla en el colegio frente al tintineo en la tienda; el nombre que le piden en el colegio y el que no le pide la «abortera». Siempre están esos dos mundos en los que aprende a vivir desde los 10 años hasta los 20, intentando alejarse del familiar y acercarse al cultural, pues serán sus buenas notas las que le hagan soportar las humillaciones de la escuela; será su recorrido académico y su entrada en la universidad para estudiar letras el camino de escape de sus orígenes y el ascenso a ese otro mundo, burgués y culto. Sin más razones, rebelde por su cuna, con su ira interior hacia sus padres, sin más razonamientos ni excusas. De ahí que la consecución de esa cultura sea el motor principal de su vida, con la paradoja de que cuanto más posea, más lejos se sentirá de los suyos y más cerca del ser feliz. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque, además de que su autora sea Premio Nobel, que ya es más que suficiente, muestra a una escritora que logra una voz narrativa propia, un estilo personal muy definido en consonancia con la concepción de la novela como género en el momento de su publicación. Además, porque es una muestra representativa de una época, en la que la adquisición de una cultura marcaba la posición social de las personas, en las que a través de ella muchas vidas podían escapar del determinismo social al que siempre hay que combatir.