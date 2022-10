Del Van Gogh de la sopa a Frida en llamas

Una con reivindicación social, otra un acto de barbarie capitalista. Una convertida en acción preocupada por las subidas de productos básicos, otra para enriquecerse. Una en la que intentaban protestar haciendo el menor daño posible, otra en la que destruían para sacar el mayor provecho económico. Dos mundos, dos necesidades. Una reclamando soluciones para las personas que no pueden pagar los precios desorbitados de la gasolina y la calefacción, otra quemando una obra de una artista reconocida y activista social para enriquecerse más aún.

Tuvo más repercusión la noticia de dos mujeres vestidas de forma alternativa tirando el líquido de una lata de sopa sobre el cristal que protege un cuadro, que la de un hombre muy al estilo circense, vestido con una estrafalaria chaqueta de lentejuelas quemando, destruyendo para siempre una obra de Arte. Dos mundos, dos sexos, dos agresiones distintas. Una coordinada, organizada junto con otros muchos actos similares, otra con cocktail incluido.

Unas latas de sopa de tomate, singularmente parecidas a las de Warhol, las que repitió e hizo famosas, poesía pura, para un artista provocador y monetarista que seguro estaría contento con el espectáculo.

La noticia no profundiza, se queda en las imágenes, no entra en el problema. No fueron los girasoles, como salió publicado como si hubiera sido atacada una obra única inigual, fue un cuadro de la serie de cinco cuadros que pintó el artista: 3 cuadros con 15 girasoles y 2 con 12. La obra de Frida Kahlo era una obra de las menos conocidas, un dibujo llamado Fantasmones siniestros, sin repeticiones, sin protección. Brilló la provocación sobre la destrucción del Arte. Unas irán ante un juez por dañar un cristal protector, al otro nada porque era suyo. El Arte tiene propiedad.

¿Es el Arte reivindicación? Sí, siempre lo ha sido ¿Qué es una obra de Arte si no crea reacción ante el observador? Cualquier obra debe transmitir algo ante el espectador. Si las artes han sido usadas como elementos propagandísticos del poder, ¿las masas deben limitarse a mirar y no aprovecharlas para exponer su visión del mundo y su agonía? ¿Se debe amar el Arte y protegerlo, o hay que permitir su uso para ponerlo en el mercado y que sea destruido para ganar más dinero rápidamente? Extraña situación, como lo es también, dejar pasar estos actos sin reflexionar sobre ellos.

Utilidad del arte

No hay solamente que meditar sobre medidas de seguridad en los contenedores del Arte llamados museos, en esas cajas fuertes o en los propietarios de las obras, sino en la utilidad del arte ¿Qué sentido tiene la posesión de él? Se ha desvirtuado el concepto del siglo XVIII de los museos, de la exposición pública de la belleza artística.

Estos actos de hace pocos días no han de quedar en el impacto de la sopa o del fuego. El Arte o las Bellas Artes requieren tener su función de goce, de dar placer y sentimientos no solo de impacto. Desde hace tiempo hemos visto cómo aumenta la monetización del arte.

Las ferias, las subastas, publicitan el valor de las obras más caras y se olvidan de exponer los rasgos artísticos, su elaboración, su sentido, dando espacio al discurso con el que las obras han acabado siendo meros elementos de compraventa. Luego las reacciones no son por su belleza, sino por su valor económico, por el deseo de poseer aquello inalcanzable.

El Arte siempre ha necesitado del dinero, el artista vive de ello, pero la obra ocupaba un espacio preferente y hoy parece ser que es a la inversa.