Acérquense sin miedo, trastear reduce la brecha digital

Se estima que en 2011 eran ciento cincuenta millones de personas las que usaban algún servicio en la nube. Archivos personales y de trabajo se almacenaban en grandes servidores por todo el mundo haciendo más fácil el trabajo y compartir fotografías con familiares y amigos. La nube ofrece muchos servicios, cuantos más usas y más capacidad para almacenar necesitas, más pagas. La pandemia provocó que muchas empresas, usuarios en general, el sector de la educación, etc., necesitaran abrir canales digitales para continuar con su actividad y sus relaciones. La nube era la solución para almacenar y compartir, sin necesidad de que las personas estuvieran físicamente en el mismo lugar. Yo, desde mi casa, podía acceder a cualquier archivo que un compañero de trabajo hubiera subido a la nube. El aumento que se produjo en este tipo de servicios fue espectacular. Situándonos en 2022, la consultora Gartner abanza que el crecimiento de la nube superará el veinte por ciento. Lo que traducido a millones de dólares, se acerca a los quinientos mil. Recientemente, Google anunció que a principios de 2023 comenzará a admitir pagos en criptomonedas por los servicios que ofrece en la nube. Google utiliza para almacenar los datos de las empresas y particulares que conforman su bolsa de clientes servidores externos que pertenecen a otras empresas. Esto no implica que la nube no pueda quedar fuera de servicio en algún momento, como ya ha ocurrido. Si esto pasa, no se puede acceder a los archivos que hayamos guardado allí. Y recordemos un dato, los archivos que hemos subido a la nube, están en manos de terceros. Les propongo que nos alejemos de los grandes de Internet y echemos un ojo a lo que se está cociendo. Hay una herramienta que sin necesidad de pagar nada, sin límite de almacenaje, nos permite guardar todo tipo de archivos, eligiendo cuáles dejamos abiertos al público que accede a la red IPFS o los que compartimos solo con ciertas personas, pudiendo acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Se trata de la aplicación Dara. Ésta nos permite, entre otros usos, almacenar de forma permanente en formato IPFS#InterPlaneratary File System (Sistema Interplanetario de Archivos) fotos, libros, documentos de todos tipo. Todo el contenido que subimos aparece en nuestro dashboard/tablero desde donde elegimos las distintas opciones. Entren en dara.gg, descarguen la aplicación, instálense la cartera digital Metamask, sigan las indicaciones para conectar su Metamask con la aplicación Dara y trasteen. Las instrucciones están allí y el idioma ya no es un obstáculo desde que existen los traductores. No tengan ningún miedo de perder nada porque esa cartera no tiene ningún activo, ninguna criptomoneda, puesto que no es necesario. Si han oído noticias sobre hackers que vacían carteras digitales, historias ciertas por otro lado, piensen que los maleantes no van a gastar energía precisamente en carteras que no tienen ningún movimiento. Piensen también en la oportunidad de ir tomando contacto con los monederos digitales, los cuales van a formar parte de nuestra vida cotidiana en pocos meses. El Gobierno noruego no quiere quedarse atrás: «Los futuros usuarios de los servicios públicos están en el metaverso». El Centro de Registros de Bronnoysund, una agencia gubernamental noruega, ha decidido abrir una oficina en el metaverso para ofrecer información sobre cómo presentar informes a través de la Agencia Tributaria o cómo poner en marcha una empresa. Hay mucha gente joven que se mueve en ambientes donde se realizan actividades económicas sin ser conscientes de ello y de las implicaciones que esto puede tener a nivel fiscal.