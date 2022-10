Pizarnik la hija del insomnio

Flora Alejandra Pizarnik (1936-1972), antiburguesa y reacia a cualquier compromiso político, asidua a las páginas de Baudelaire, Rimbaud, Georges Bataille y Artaud, lectora hasta la saciedad de El alma romántica y el sueño de Albert Béguin y De Baudelaire al surrealismo de Marcel Raymond, obsesiva e inestable sin pausa y hasta el tormento, tiene una forma de vida que rechaza integrarse en el mundo laboral, prioriza el consumo de estimulantes y se decanta por el mundo nocturno entre sus ansias sexuales, angustia física, dependencia y rechazo hacia sus padres, lo que determinó «una imposibilidad radical de crecer en lo afectivo y lograr una identidad sexual definida y estable», según indican Cristina Piña y Patricia Venti en Alejandra Pizarnik, biografía de un mito (Lumen). Las autoras trazan el recorrido biográfico de Pizarnik siguiendo los diarios, numerosos testimonios y los libros de poemas, que son diseccionados con el fin de mostrar su evolución como autora, por lo que no estamos ante una biografía que se limita a señalar los avatares vitales de la escritora argentina, sino que se adentra en el análisis de sus versos y los vincula a cada momento de la existencia de Pizarnik, además de que se explica el motivo por el que permanecen inéditos textos de Pizarnik, ya que ni la edición de su poesía, ni la de sus diarios, ni la de su prosa pueden considerarse completas.

La poética de Pizarnik es una oscilación entre la conciencia de una herida que marca con sangre el dolor de una pérdida irrecuperable y la necesidad de suturarla por medio de la escritura, porque escribir no es solo «recuperar la herida fundamental, la desgarradura», sino exponerla, dar voz a un silencio que significa, escribir sobre la nada y el vacío. Ante la ruptura, la solución es una escritura que sea morada, cobijo. Son constantes en su poesía varias palabras clave en oposiciones binarias, como ausencia, miedo, la noche como emblema, infancia, amor, la seducción de la muerte, espejo, jardín, grieta, soledad, viento, agua, su exilio de la realidad. Un fondo de angustia recorre toda su literatura, un lenguaje del cuerpo marcado por el dolor, por las lágrimas, por la automortificación. De «conciencia estragada», de voz lenta y ojos grandes, Pizarnik emplea la palabra silencio como una constante en su poesía después de Árbol de Diana (1962). En el prólogo a este libro, Octavio Paz define la poesía de Pizarnik como una «cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas».

A los doce años Pizarnik contrae la escarlatina y esta enfermedad le cambia la vida para siempre, su carácter se torna triste y callado y sus miedos se plasman en sus diarios. Este cambio en su forma de desenvolverse condiciona la imagen que emite hacia los demás y la transforma en alguien lejano al ideal colectivo de la época, agravado por el desaliño, su rechazo al maquillaje y, desde los quince años, el consumo de tabaco, además de anfetaminas para adelgazar. Los malos modales la convierten en una excéntrica espoleada por las lecturas de Sartre y Faulkner, pero suavizada por una veta humorística que con los años se hace sarcástica.

Su entrada en el ambiente universitario supone otro cambio radical en su existencia, puesto que se instala en ella la «noción trágica del amor, su individualismo extremo, su temor y su atracción ante la muerte, su desprecio por el mundo burgués, su rechazo y su culpabilidad ante la figura materna». En la carrera de Filosofía y Letras recibe clases de Juan Jacobo Bajarlía, quien le descubre a Leopardi, Gide, Claudel, Joyce y le da a conocer entre los surrealistas e invencionistas argentinos en casa de Oliverio Girondo y Norah Lange. Piña y Venti aseguran que la «marca capital de su estética» son los poetas surrealistas y que la lectura de Proust forja su «concepción sobre el complejo laberinto humano de las pasiones». Pizarnik se alinea con el surrealismo, utiliza la sinestesia rimbaudiana, traduce a Eluard y a Breton y entabla amistad con Olga Orozco, su «madre literaria2 como Pizarnik reconoce en sus diarios de 1958.

Entre 1960 y 1964 vive en París de manera desordenada y bohemia, coincide con Simone de Beauvoir y trabaja como correctora y traductora, para después regresar a Buenos Aires y seguir exprimiendo el uso de los pantalones rojos, el desfallecimiento y la renuncia. En París adopta la estética de los poetas malditos como principio rector de su vida y en consecuencia de su poesía. La vida en Francia no comienza de manera satisfactoria por sus diferencias con los parientes que la albergan y la inestabilidad económica, a la que se une la emocional, los cambios de domicilio, su desorden. En junio de 1962 recibe un duro golpe, el poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, que le insufla la ilusión del amor, fallece en un accidente de aviación. A él le dedica el poema «Memoria» de Los trabajos y las noches (1965), poemario que se iba a titular en un inicio Visiones y silencios. La rabelesiana obscenidad y el irresponsable desparpajo de Pizarnik no le impiden conocer a Italo Calvino ni a Julio Cortázar («ella venía bastante a casa donde Aurora y yo la recibíamos y a veces la sermoneábamos por su peligrosa manera de abandonarse al azar de las circunstancias» escribe Cortázar).

Piña y Venti resaltan su vinculación con el grupo Poesía Buenos Aires, con el Grupo Equis (hasta 1959). Por medio de Roberto Juarroz, desvelan que los 38 poemas de Árbol de Diana iban a llamarse Apariciones y silencios y explican la función de «laboratorio de experimentación» de los 13 poemas escritos directamente en francés entre 1961 y 1963, que son el primer paso hacia los poemas en prosa de Extracción de la piedra de locura (1968), en los que pretende «no nombrar las cosas por su nombre», «como si no pasara nada, lo cual es cierto». Su aborto en 1963 le genera una depresión: «Una noche fue tan fuerte mi temor a enloquecer, fue tan terrible, que me arrodillé y recé y pedí que no me exiliaran de este mundo que odio, que no me cegaran a lo que no quiero ver, que no me lleven adonde siempre quise ir».

En febrero de 1964 regresa a Argentina, pero no por sus penurias económicas, su dificultad para convivir, su angustia y tensión insoportables, sino por, según las autoras de la biografía, la enfermedad de su madre. Pizarnik cambia la libertad de París por un Buenos Aires gris con las inevitables interferencias familiares, pero mantiene el poder de seducción de sus contradicciones, ese contraste entre el desamparo y lo entrañable. Su desconcertante estridencia en los modales no le impide compartir tardes con la aristócrata y escritora Victoria Ocampo. En Buenos Aires, se relaciona con los artistas de El Taller y los integrantes de Sur, empieza su admiración por Silvina Ocampo, «adorable, inalcanzable», hasta el punto de que «eran dos niñitas perversas trenzadas en un juego constante de risas y crueldad, de seducción y escamoteo, de complicidad encantada». Los trabajos y las noches (1965), la muerte, la pérdida, la noche como lugar para el «silencio funesto». A sus desarreglos psíquicos no ayuda el cóctel de «diferentes drogas» que ingiere a diario, como indica por ejemplo en su diario en noviembre de 1967: «2 Desbutal y 1 o 2 Valium y hasta 4 Daprisal». En marzo de 1969 visita Nueva York apenas unos días, pero los suficientes para despreciar la ciudad, de «ferocidad intolerable». De ahí marcha a París, con el dinero de la Beca Guggenheim, para reencontrarse con la poeta lúcida y dolorosa que fue, pero el escenario de la fiesta literaria se había transformado en desencanto y vértigo. De nuevo en Buenos Aires. Lectura de Djuna Barnes, encierro en su departamento, primer intento de suicidio, el azul asociado a la muerte y a la locura, el terror a la vejez. A pesar de todo, nunca abandona el cuidadoso proceso de elaboración artística de sus textos, de corrección, de «inserción y desarrollo de fragmentos, rearmado formal y constante depuración verbal».

En junio de 1971 consta el segundo intento de suicidio, esta vez con pastillas y tres meses más tarde, otro intento, pero con gas. En El infierno musical (1971), «frente al mundo degradado de la experiencia cotidiana, que genera un profundo miedo, frente al precoz cansancio de vivir, la opción salvadora es la poesía». Es el momento del fragmentarismo, la poesía metafísica y existencial «alguna vez tal vez/ me iré sin quedarme/ me iré como quien se va». Sexo y muerte, goce y sadismo de una «solemnidad hechizante» en La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, dotado de un humor «·estremecedor y destructivo». La acompañan en su habitación los retratos de Rilke y Breton, los discos de Lotte Lenya y Janis Joplin, el pizarrón donde pergeña sus versos… Pizarnik vive «a contramano de la realidad», una «muchacha quebrada» inmersa en una «atmósfera letal». El amor por Martha Isabel Moia parece dejar atrás el triste desaliento, pero esa relación es una «oscilación constante» entre la exaltación y la angustia.

En sus últimos años rechaza sus tres primeros libros de poesía y evita incluir algún poema de ellos en antología alguna. El 25 de septiembre de 1972, «la muerte encontró la forma de colarse en su confusión» dicen las autoras de la biografía, quienes revelan la frase que Pizarnik deja escrita en el pizarrón: «No quiero ir nada más que hasta el fondo». Esta biografía, que recoge muchas páginas de los diarios de Pizarnik, así como de textos de amigos referidos a la autora argentina, aporta luz a una figura enigmática, fascinante y terrible a la vez.