Eduardo Lastres Entrevista hacia el conocimiento

No es fácil determinar el trabajo de Eduardo Lastres. Su obra enlaza diferentes estrategias resueltas con técnicas distintas, aunque todas se dirigen hacia un mismo lugar, aquel que lo define como un artista dueño de una obra personal que nos conduce poderosamente hacia un lado singular donde nos espera la fascinante sorpresa de la creación con sello autoral. Escultor, pintor, fotógrafo, pero también gestor de arte, docente, escritor, teórico del arte, comisario, crítico de arte, articulista, etc. En sus piezas existen dos conceptos que se muestran indisolubles como son, en esencia, la autenticidad y el talento que forman parte de sus raíces, conteniendo una evolución natural donde destaca, con intencionalidad manifiesta, la virtud de una búsqueda pues en su trabajo no figuran encuentros motivados por el gesto del azar. Existe algo que nunca cambia, pues en todo momento camina con gran capacidad de inspiración; si nos sorprende no es por que lo pretenda, es un efecto clave al que nos enfrentamos cuando traspasamos el acceso a su subconsciente que nos conduce plenamente a su imaginación y que generosamente permanece abierto, sin mostrar pudor alguno.

De su extenso C. Vitae destacaré lo que considero más relevante. Es imposible abarcar las inmensas actividades en que ha participado.

Arquitectura y Bellas Artes Eduardo Lastres, nacido en Alicante en 1946, sus primeros años los pasa en la localidad de Sax, de la que tiene recuerdos fundamentales para su vida posterior. Ha realizado estudios de Arquitectura en la Escuela superior de Sevilla y Bellas Artes en la Escuela Santa Isabel de Hungría (1964 – 1967). Es un consolidado artista alicantino que ha mostrado su trabajo en exposiciones personales y colectivas prácticamente en todos los espacios expositivos de esta ciudad; una de las mas celebradas fue la exhibición retrospectiva de sus últimos diez años que tuvo lugar en la Lonja del Pescado en los inicios de la primera década del 2000, comisariada por Begoña Martínez Deltell, y también en otras en el resto de España e Italia en más de treinta y cinco ocasiones como el Museo Barjola de Gijón, Museo Civil de Módena, Aula de Cultura de la CAM, Elche y Alicante, Museo Caja Badajoz, La Llotgeta de Valencia… Recibe la Beca Castellblanch que le lleva a Faenza (Italia) (1969 –1973), donde realiza estudios sobre cerámica artesanal; en 1979 es nuevamente becado, en esta ocasión por el Ministerio de Cultura (Madrid) con el fin de investigar sobre técnicas cerámicas, lejos de la tradición, buscando conceptos diferentes a los establecidos. Con este material realiza una exposición en la Galería Sargadelos de Madrid. De aquí surge su relación con el movimiento gallego Atlántica formado por Francisco Leiro, Antón Patiño, Anxel Huete, Menchu Lamas, Anton Lamazares… junto a músicos y poetas, en el que continúa integrado. Participa en Arco (Madrid) en 1985 con la madrileña Galería Serie y en Interarte (Valencia) con la Galería Mácula. Su obra ha sido publicada en infinidad de catálogos y libros. Fue editor de la revista de arte La mácula del tiempo (2000 – 2003).

Arte último. 21 días.

Realiza labores de comisariado junto a Guillermina Perales en un interesante proyecto cultural con exposiciones, vídeos, debates y mesas redondas sobre el arte contemporáneo alicantino, a lo largo de cuatro años, producido por el Ayuntamiento de la ciudad que tuvo lugar en una de las salas de la Lonja (2012–2016) en la que participaron las diferentes miradas, disciplinas y lenguajes de nuestros artistas contemporáneos, investigadores plásticos de rigor como Xavi Carbonell, Inma Femenía, Perceval Graels, Paco Valverde, Elena Aguilera, Nuria Fuster, María Dolores Mulá, Pablo Auladell, Ferrán Gisbert, Olga Diego, Manuel Galdón, Pepe Calvo y un largo etc., que tuvo gran repercusión al exponerse en València en el Centro del Carmen (2014-2015) bajo el auspicio de la Diputación de Alicante, con Juan Bautista Roselló.en nombre de su diputado de cultura.

En 1996, con Isabel Tejeda realiza un comisariado para el Museo de Arte Contemporáneo de Elche, Territorios indefinidos, un discurso sobre la entidad femenina. Ha comisariado, además, las exposiciones sobre Emilio Varela en Alicante (2011), junto a Rosa Mª Castells, producida por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, que así mismo produjo en 2012 la retrospectiva de Pérez Pizarro junto a Guillermina Perales. Estos dos comisariados fueron realizados con la voluntad de reivindicar la figura y la obra de artistas desaparecidos que en vida no habían tenido el tratamiento que merecían por su apuesta por la modernidad y gran calidad artística. Fueron dos muestras propiciadas por el Consorcio de Museos, bajo la dirección de Felipe Garín. Lastres las considera experiencias muy ricas, auténtica satisfacción personal haber podido profundizar sobre estos grandes artistas y dar a conocer al gran público los valores del arte en Alicante.

Entre sus libros publicados cabe destacar La deuda, Bien sabes, Sancho amigo, Los otros haikus, Arte, querido Watson.

La puerta del aire

Por encargo de la Concejalía de Cultura de Alicante crea una sorprendente escultura instalación en 1995, que después de cinco años de trabajo creativo y gestiones de producción se sitúa en la plaza Agatángelo Soler que cruza la Gran Vía. No es una más de sus piezas públicas que el peatón puede ir descubriendo a su paso por las calles de la ciudad. La puerta del aire es una obra de gran envergadura simbólica que la enlaza con las grandes puertas históricas que dan paso a la entrada de las ciudades; pienso en la Puerta de Brandeburgo, de Berlín. El arco de Tito en Roma y la Puerta de Alcalá, una de las cinco puertas reales de Madrid. El Arco de Triunfo del Carrousel du Louvre y el Arco de Triunfo de la Place de Gaulle, ambas en París. El Arco de Triunfo de Palmira, que fue dinamitado en 2015 por el Estado Islámico; Bab Bou Jalous en Fez o la Temple Bar Gate de Londres, por nombrar solo algunas. Según su autor, el proyecto fue concebido como una reflexión sobre el espacio urbano y la arquitectura, consiguiendo que la geometría ocupara el espacio público con la idea de pórtico, de entrada, a un nuevo siglo y a una nueva sociedad que la iba a ocupar, creando un espacio de meditación en mitad del tráfico y el ruido de la ciudad.

He mantenido con Eduardo Lastres una larga conversación para conocer mejor su método de trabajo en el que viene realizando una investigación plástica progresiva. El resultado es esta entrevista dirigida hacia el conocimiento de un artista y las diferentes atmósferas que contiene su obra.

La primera pregunta la voy a proponer en tres tiempos: ¿Qué significa para usted la escultura?

La escultura, como todas las artes, parte del principio de transmisión de conocimientos, del deseo de comunicación con la sociedad, aunque en esta disciplina artística prima la confluencia con el espacio urbano, como expresión del volumen en relación con el entorno. Se basa principalmente en buscar y relacionar los espacios que conforman el volumen y la forma.

¿Qué significado le concede a la pintura?

Me inicio en principio en la pintura, quizás como expresión directa que al público le interesa más, en el lienzo o papel, con colores y formas partiendo, casi siempre, de un dibujo o boceto previo. Mas tarde será la abstracción la que domine mis registros en pintura. La pintura es la expresión plástica que mas se vincula con la tradición artística, somos hijos del renacimiento, y sus consecuencias serán, durante siglos, el deseo de manifestación más común en el mundo. Por ello sigo trabajando en pintura combinándola con otras disciplinas.

¿Cómo definiría la fotografía y su significado en el ámbito del arte?

La fotografía es el arte más vinculado al tiempo, y la imagen resultante es producto de un instante determinado, que queda en suspenso en el lugar y el espacio donde surgió

. Como en las otras disciplinas la fotografía forma parte del deseo de establecer contactos con la realidad, en algún caso, o, estableciendo un juego de formas, normalmente geométricas, que configuran una visión del universo plástico.

Inspiración fotográfica

En los años setenta necesita documentar sus obras y piensa en la fotografía como la herramienta indispensable para realizar este trabajo. Para ello se reúne con el amigo Tono Marín, maestro de la fotografía alicantina, y de él aprende a manejarse con una cámara y a efectuar composiciones como, así mismo, su revelado en el laboratorio. A partir de este encuentro percibe su atracción por la técnica fotográfica como no imaginaba, comienza a perfeccionarse en este campo al sentir la necesidad de incorporarla a formar parte de su producción, pues ve la fotografía como una disciplina de infinitas posibilidades creativas que le proporciona gran inspiración, comenzando a trabajar en ella con la idea de incorporarla a su quehacer creativo, y es así como la imagen fotográfica se integra de manera natural en su obra.

Háblenos del lenguaje que emplea para crear su obra fotográfica

Mi voluntad de dibujante hizo que encontrara caminos que me condujeron hacia la pintura y ella me llevó a la escultura. La fotografía vino después ante la necesidad de una nueva expresión. Cuando se me invita a exponer en La Llotgeta de Valencia, mi propuesta es exclusivamente fotográfica, una instalación que da como leitmotiv el paisaje intervenido y la abstracción más pura, al estilo de las rayografías de Man Ray. Una experimentación producto de más de mil imágenes de las que selecciono solo diez, y en un cuarto oscuro, con luz roja, describo los pasos de revelado. Solo fotografía para mostrar mi trabajo.

Cuales son sus influencias? ¿Qué artistas han sido determinantes a la hora de hacer su trabajo? ¿de dónde viene su inspiración?

Evidentemente he tenido influencias básicas de artistas que me han revelado un camino para transitar. Entre ellos Man Ray, los artistas rusos de la revolución. Y otros como Konstant Permeke, que me abrió las puertas al gran formato, por supuesto Sempere, y

los minimalistas americanos. La inspiración la encuentro en el trabajo diario, lo que me lleva a otras consideraciones o, también, el ver la obra de otros artistas que entiendo me dan pautas para prosperar en mi trabajo. El ser un gran observador del arte, un tremendo curioso del pasado y del presente me indica qué puedo utilizar en caso de que se adapte a mi mundo.

Cine y literatura. Inspiración y reflexión.

Me consta que suele ocupar mucho tiempo en la lectura, ¿qué autor literario es un referente para usted?

Me considero un ávido lector. Mis preferencias están en el ensayo, casi siempre sobre arte, y

la poesía en su más amplia dimensión. Si tuviera que escoger yo diría: Walt Withman, García Lorca, Silvia Platz, Tagore, Gil de Biedma…

¿Le gusta el cine hasta el punto de que podría llegar a inspirarle?

Sin duda, el cine es una fuente de inspiración para todo espíritu curioso y sensible, siempre desper

taron mi interés los cineastas del neorrealismo italiano e Ingmar Bergman.

Es usted un artista con múltiples recursos, háblenos sobre ello, ¿cree que son fundamentales a la hora de la creación?.

Los recursos son las herramientas que utilizamos para construir mundos, cuantos más poseamos mejor podremos comunicar nuestros pensamientos y conocimientos. Los seres humanos no somos unidireccionales, somos múltiples, aunque a veces cueste verlo.

¿Piensa usted que es un creador innovador, que está a la vanguardia?

Innovar significa partir de otros conocimientos y sacar conclusiones propias, en eso radica ser personal. La vanguardia es la punta de lanza del arte, pero, habría que distinguir entre vangu

ardia y contemporaneidad. Me considero un artista contemporáneo que vive el mundo desde la óptica actual.

¿Qué importancia concede a la reflexión antes de enfrentarse a un nuevo trabajo?.

Unas veces reflexiono y empiezo algo, en otras actúo a la

inversa, empiezo a trabajar y reflexiono sobre lo que he hecho. Las dos son importantes.

¿Es para usted el arte una continua experimentación?.

Sí, cuando uno sabe resolver una obra, el problema se acaba, hay que ir a por otro. Nada de repetirse,

siempre experimentar, aunque te equivoques.

Tiene una larga trayectoria, ¿qué actividades destaca en ella? ¿Puede hacer ya balance?

Me resulta imposible destacar alguna de las actividades que he realizado, todas tienen su importancia,

me han servido para crecer como artista. Creo que mientras esté en este mundo, está todo por hacer. ¿Hacer balance? No. Cada día es el principio de una aventura existencial.

¿En que anda metido ahora? Cuénteme sus nuevos proyectos.

En la pandemia estuve trabajando sobre la idea de Inestables una serie de pequeñas esculturas que trataban de dar una versión de un mundo inestable, desequilibrado, fluctuante. En estos mom

entos trabajo sobre otra serie que llamo a cuatro manos donde trato de recuperar materiales e imágenes de otros tiempos, donde incluyo, cómo no, la fotografía.

***

En el estudio de un artista como Lastres existen infinidad de capas superpuestas de tantos años de trabajo que forman un apasionante relato de meditación, imaginación y creación. Obras que configuran un discurso progresista. Permanecer en su lugar de trabajo supone impregnarse de la atmósfera de los itinerarios secretos del autor y sus intrigas ocultas en las abstracciones orgánicas del entorno. Su legado podría ir más allá de la obra física que implica la idea de mantener vivo el espíritu de sus creaciones, protegiendo la inmortalidad del artista e impedir que su trayectoria desfallezca con el paso del tiempo. Así, diré que Eduardo Lastres aborda su trabajo manteniendo firmemente sus principios en circunstancias cargadas de la armonía que proporciona la verdad. Experto navegante en los cauces de un río del que nacen afluentes que desembocan en un oleaje pleno de fuerza expresiva. Una potencia sensorial planea en la atmósfera de todo su trabajo.

