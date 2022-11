El profesor Juan Antonio Roche de la Universidad de Alicante ha coordinado un volumen recopilatorio que recoge 26 trabajos escritos por expertos conaisseurs e historiadores de arte, que hacen su aportación para aumentar los conocimientos historiográficos a cerca del Arte y la Modernidad en la provincia de Alicante desde los años 50 del siglo XX, pasando por la consolidación de la democracia en 1978 hasta final de siglo.

El contexto de 1950 no se puede entender sin mirar once años atrás, una vez finalizada nuestra cruenta guerra civil. En 1950 las heridas continuarán sin cicatrizar también en el mundo de la estética, ya que gran parte de nuestras mejores mentes se encuentran en el exilio exterior mientras que los que se quedan se ven abocados al ensimismamiento dentro de su burbuja personal donde los daños se curan más despacio, a falta de referencias y de nuevos aires salutíferos. Algunos cambian este forzado exilio interior para viajar y engrosar la histórica y permanente Escuela de españoles en París, pero los artistas que permanecen aquí, navegan en soledad, a contrapelo, sin posibilidad de desarrollar las corrientes vanguardistas iniciadas en el primer tercio del siglo XX, constreñidos a las tertulias clandestinas en un ambiente contextual hostil a todo lo que no fuera la continuación del realismo costumbrista (tenebrista-luminista) de cariz anecdótico que quería mostrar una España pictoralista, tan artificial como conformada, inmersa en un consumismo galopante made in USA, a partir de la década de los 60.Juan Antonio Roche Cárcel, profesor titular de Sociología de la Cultura y las Artes de la Universidad de Alicante, realiza en este libro un meritorio esfuerzo de análisis y síntesis que nos ofrece en su edición titulada Los caminos de la modernización de los artistas de Alicante desde 1950, obra que fue presentada en la Sede de la Universidad de Alicante (San Fernando, 40) en febrero de este año 2022.

Claro que, para coordinar un trabajo de esta envergadura, la obra tiene que contar con un elenco de profesionales certeros que muestren un grado de investigación suficiente para no caer en el recurso de la repetición o la cita constante hacia trabajos anteriores. Además, debe escoger a los artistas y disciplinas adecuados de modo que haya algo nuevo que decir.

Todos estos supuestos se han conseguido en líneas generales, de modo que el compendio ofrece una panorámica de los recientes lenguajes y tendencias, que aportan nuevos datos a la historiografía con novedosos acercamientos a los aspectos artísticos del Alicante de la postguerra, aportando, con estos renovados impulsos investigadores, una actualización historiográfica sobre aquello que Aguilera Cerní denominó «El viento de Levante».

El profesor Roche divide la edición en dos apartados, el primero titulado Tiempos de Arte está dirigido a mostrar al lector una panorámica general de la estética que intentaba contactar a duras penas con la llamada Edad de plata de los años 20 (Varela, Baeza, Castelló, Pérezgil) y su posterior deconstrucción en varios –ismos salpicados de individualidades, que traerán el fenómeno de la abstracción informalista versus tradición académica por vez primera en España, como tendencia consolidada, enlazando con la mejor vanguardia que venía desde la Exposición de artistas ibéricos de 1925 truncada por la guerra civil El segundo apartado se denomina Los Artistas y su tiempo y por aquí desfilan acompañados de sus mentores y críticos, los artistas clásicos, los consolidados y finalmente los artistas emergentes.

En cuanto a las disciplinas artísticas y sus procedimientos, están contempladas la mayoría, desde la pintura y escultura, la cerámica, la fotografía, serigrafía, infografía, el collage, la tecnología digital con todos sus soportes experimentales incluidos los extra pictóricos.

Durante el transcurso de la lectura del volumen, es palpable para el lector la evolución de las motivaciones del artista alicantino que no son sino un trasunto de las corrientes que imperan en el país que, a la vez reflejan con retraso los grandes movimientos europeos y sobre todo Norteamericanos, desde que USA sustituye a Francia (París) sobre 1945 como centro de la estética occidental adoptando el expresionismo abstracto y comenzando, después del Pop Art, paulatinamente el movimiento que desembocará en la globalización del arte que terminará en el callejón de la desmaterialización del arte ya en nuestro siglo XXI

Pues bien, todo este proceso que acabará siendo global, está reflejado y tratado en las páginas de este volumen donde nos encontraremos con los actores que representan el entramado artístico alicantino de la segunda mitad del siglo XX, es decir, las Academias y Centros de enseñanza de Arte, los museos, los hombres y mujeres artistas, las galerías de Arte, los críticos, los certámenes y concursos organizados por entidades públicas y privadas, los grupos de artistas organizados (Alcoiart, Grup D’Elx) con sus correspondientes manifiestos, hasta abordar el proceso que terminó en una progresiva desvinculación del territorio que transformó a los artistas que, si bien pensaban en términos locales, actuaban en el mundo global de acuerdo con el pálpito de su tiempo, atentos a aquello que la sociedad les transmitía, pero ya sin especial adscripción al territorio alicantino que les vio nacer.

Y es que, aunque la visión se convirtió en global, la actuación plástica de nuestros artistas no dejó de tener en cuenta la situación histórica del país, puesto que nada humano tan cercano puede ser ajeno al artista contemporáneo local.

Como proclamaba el Grup D’Elx, el artista tiene la obligación de ser testigo de su época y no puede inhibirse ni encogerse de hombros y lo escribía también en el edificio Olbrich de Viena, Ludwig Hervesi: A cada época su arte, al arte su libertad.