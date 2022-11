El Patrimonio construido de una ciudad es una materialización de su memoria colectiva. Una memoria que no es una suma de las memorias individuales de sus habitantes, sino una construcción social y cultural, una conciencia común en torno a hechos y huellas materiales del pasado. Si la memoria de una ciudad se desvanece, la ciudad pierde su referencia a un pasado que necesita para pensar su futuro. Esto explica el título de este texto. ¿Se puede aplicar ese aforismo a la ciudad de Alicante? Esta es una de las preguntas que propongo para el debate organizado por Guillermina Perales y Eduardo Lastres en el ciclo Es-Cultura dedicado al Patrimonio construido, del que este breve texto es una introducción.

La protección y puesta en valor del Patrimonio construido de una ciudad debería de ser uno de los ejes de su política cultural. La historia de la política municipal de Alicante no ha destacado por la presencia de políticas públicas culturales que hayan impulsado la mirada de los ciudadanos sobre su Patrimonio Histórico, ni mostrado un compromiso inequívoco con él.

Posiblemente el periodo más negro para el Patrimonio construido de esta ciudad se inició en las últimas décadas del siglo pasado, y no hay signos claros de que este lamentable ciclo haya acabado. El derribo del edificio de la Comandancia de Marina y Junta de Obras puede ser el caso más emblemático contra el patrimonio construido de esa época; a la que se unen otros como la decisión municipal de emplazar un palacio de congresos junto al Castillo de Santa Bárbara en el Benacantil; el derribo del edifico Bergé; la penosa intervención en el edificio de Capitanía; el derribo de los silos de San Blas; el derribo de la Lonja de Poniente del puerto para rellenar una dársena ; la salvación in extremis del Barrio Heliodoro Madrona; también hay que recordar entre otros, que la Estación de Autobuses estuvo a punto de ser demolida por el Ayuntamiento, pero que afortunadamente se reconsideró. No se puede tampoco olvidar la tibieza exhibida por el grupo municipal de gobierno actual para recuperar para la ciudad del Cine Ideal.

Algunas de los temas que propondré para debatir serán: ¿Qué papel ha tenido, y tiene, la ciudadanía en la defensa del Patrimonio construido en Alicante?; ¿cómo ha afectado y afecta al Patrimonio de esta ciudad que, parte de él, sea gestionado por administraciones distintas de la municipal, como ADIF y la Autoridad Portuaria?; ¿el llamado «turismo cultural» puede ser una oportunidad para la promoción del Patrimonio, o por el contrario puede constituir una amenaza ante el riesgo de convertirlo en un espectáculo para el consumo turístico?; ¿el Catálogo de protección del Patrimonio de Alicante, actualmente en tramitación, está concebido prioritariamente como un instrumento de «disciplina urbanística» o de política cultural?; ¿cómo pueden afectar las nuevas tecnologías a la mirada de los ciudadanos sobre el Patrimonio Histórico?